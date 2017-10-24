Булыкин считает, что опыт игроков «Локомотива» поможет команде в борьбе за чемпионство

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказал свою точку зрения по поводу перспектив железнодорожников в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне. По его словам, в составе красно-зеленых есть много опытных игроков, способных решать большие задачи.

«Очень важная определяющая игра будет уже в следующем туре с «Зенитом». «Локомотив» – организованная и дисциплинированная команда и имеет большое количество опытных профессиональных футболистов, которые могут выполнять задачу борьбы за чемпионство», – сказал Булыкин.

После 14-ти туров «Локомотив» лидирует в турнирной таблице, имея в активе 29 очков. На счету «Зенита» столько же баллов, однако петербуржцы проигрывают железнодорожникам по дополнительным показателям. В 15-м туре командам в Санкт-Петербурге предстоит провести очный поединок.