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    Булыкин считает, что опыт игроков «Локомотива» поможет команде в борьбе за чемпионство

    Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказал свою точку зрения по поводу перспектив железнодорожников в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне. По его словам, в составе красно-зеленых есть много опытных игроков, способных решать большие задачи.

    «Очень важная определяющая игра будет уже в следующем туре с «Зенитом». «Локомотив» – организованная и дисциплинированная команда и имеет большое количество опытных профессиональных футболистов, которые могут выполнять задачу борьбы за чемпионство», – сказал Булыкин.

    После 14-ти туров «Локомотив» лидирует в турнирной таблице, имея в активе 29 очков. На счету «Зенита» столько же баллов, однако петербуржцы проигрывают железнодорожникам по дополнительным показателям. В 15-м туре командам в Санкт-Петербурге предстоит провести очный поединок.

    Источник: Газета.ру

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    24.10.2017 17:57
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4086

      raritet 24 октября 2017, 21:50

      впереди еще столько матчей,что говорить о чемпионстве пока рановато. Практически у 5-6 команд есть шансы. А реально , это нужно знать досконально кухню: кому, что нужно.

      1
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 24 октября 2017, 21:27

      это определяющая игра, но всего- навсего игра первого круга. Все может не один раз поменяться...

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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 24 октября 2017, 19:03

      Чего, чего, а опыта борьбы за чемпионство ни у одного игрока ЛОКО нет, кроме разве что Игоря Денисова и тренерского штаба железнодорожников. И вообще очень рано говорить о каком то чемпионстве! Работать нужно и очень много! Впереди матчи с Зенитом, ЦСКА, Рубином и злополучным Тосно! Как говорится поживём, увидим!

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Fan Loko mik 25 октября 2017, 14:08

      опыт борьбы как раз есть, а вот самого чемпионства не было. Гилерме, Чорлука, В. Денисов, Тарасов, Михалик играли 4 года назад.

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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik > Diesel133 25 октября 2017, 16:20

      В принципе правильно, опыт есть, но отрицательный и лучше его не использовать!!!

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      Рейтинг: +17369

      Garrincha58 24 октября 2017, 18:42

      кто нибудь заткнет этого Бублыкина достал уже

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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 24 октября 2017, 18:18

      Игра во многом определяющая. Игроки Локо покажут чего стоит каждый из них, и чего стоит КОМАНДА, есть ли она в Локо?

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