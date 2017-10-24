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  • Булыкин считает, что опыт игроков «Локомотива» поможет команде в борьбе за чемпионство

Булыкин считает, что опыт игроков «Локомотива» поможет команде в борьбе за чемпионство

24 октября 2017, 17:57
7

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказал свою точку зрения по поводу перспектив железнодорожников в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне. По его словам, в составе красно-зеленых есть много опытных игроков, способных решать большие задачи.

«Очень важная определяющая игра будет уже в следующем туре с «Зенитом». «Локомотив» – организованная и дисциплинированная команда и имеет большое количество опытных профессиональных футболистов, которые могут выполнять задачу борьбы за чемпионство», – сказал Булыкин.

После 14-ти туров «Локомотив» лидирует в турнирной таблице, имея в активе 29 очков. На счету «Зенита» столько же баллов, однако петербуржцы проигрывают железнодорожникам по дополнительным показателям. В 15-м туре командам в Санкт-Петербурге предстоит провести очный поединок.

Источник: Газета.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Булыкин Дмитрий
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1508858326
Игра во многом определяющая. Игроки Локо покажут чего стоит каждый из них, и чего стоит КОМАНДА, есть ли она в Локо?
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Garrincha58
1508859731
кто нибудь заткнет этого Бублыкина достал уже
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Fan Loko mik
1508861016
Чего, чего, а опыта борьбы за чемпионство ни у одного игрока ЛОКО нет, кроме разве что Игоря Денисова и тренерского штаба железнодорожников. И вообще очень рано говорить о каком то чемпионстве! Работать нужно и очень много! Впереди матчи с Зенитом, ЦСКА, Рубином и злополучным Тосно! Как говорится поживём, увидим!
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ljrljr0505
1508869621
это определяющая игра, но всего- навсего игра первого круга. Все может не один раз поменяться...
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raritet
1508871056
впереди еще столько матчей,что говорить о чемпионстве пока рановато. Практически у 5-6 команд есть шансы. А реально , это нужно знать досконально кухню: кому, что нужно.
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