«Реал» отправится на матч с «Жироной» на автобусе без символики клуба во избежание провокаций со стороны жителей Каталонии

По информации El Mundo, «Реал» принял решение отправиться на гостевую встречу 10-го тура Примеры с «Жироной» на автобусе без клубной символики.

Таким образом руководство мадридцев хочет избежать всяческих провокаций со стороны жителей Каталонии. Напомним, ранее в регионе состоялся референдум по выходу автономии из состава Испании, который не был признан властями страны.

Сообщается, что для поездки на поединок с «жирондинцами» «Реал» воспользуется арендованным транспортным средством.

Встреча «Жирона» – «Реал» пройдет в воскресенье, 29 октября.