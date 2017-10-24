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    «Реал» отправится на матч с «Жироной» на автобусе без символики клуба во избежание провокаций со стороны жителей Каталонии

    По информации El Mundo, «Реал» принял решение отправиться на гостевую встречу 10-го тура Примеры с «Жироной» на автобусе без клубной символики.

    Таким образом руководство мадридцев хочет избежать всяческих провокаций со стороны жителей Каталонии. Напомним, ранее в регионе состоялся референдум по выходу автономии из состава Испании, который не был признан властями страны.

    Сообщается, что для поездки на поединок с «жирондинцами» «Реал» воспользуется арендованным транспортным средством.

    Встреча «Жирона» – «Реал» пройдет в воскресенье, 29 октября.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.10.2017 15:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 24 октября 2017, 18:09

      Как в шпионских играх ! А сами прилетят на самолете !

      1
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    • ...
      Рейтинг: +468

      SpartakSpartakSpartak 24 октября 2017, 17:13

      Прикол. Может еще ничейку сгоняют, чтоб не побили.

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