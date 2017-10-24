«Реал» отправится на матч с «Жироной» на автобусе без символики клуба во избежание провокаций со стороны жителей Каталонии

Как в шпионских играх ! А сами прилетят на самолете !
По информации El Mundo, «Реал» принял решение отправиться на гостевую встречу 10-го тура Примеры с «Жироной» на автобусе без клубной символики.
Таким образом руководство мадридцев хочет избежать всяческих провокаций со стороны жителей Каталонии. Напомним, ранее в регионе состоялся референдум по выходу автономии из состава Испании, который не был признан властями страны.
Сообщается, что для поездки на поединок с «жирондинцами» «Реал» воспользуется арендованным транспортным средством.
Встреча «Жирона» – «Реал» пройдет в воскресенье, 29 октября.