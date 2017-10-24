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Тихонова могут уволить из «Крыльев» за второе место в ФНЛ

24 октября 2017, 11:33
19

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов в ближайшее время может лишиться своего поста.

«Тихонова приглашал в Самару предыдущий губернатор Николай Меркушкин, с нынешним Дмитрием Азаровым он даже не знаком. Руководство клуба изначально хотело пригласить другого тренера.

Тихонову предъявляют претензии по поводу приглашения группы бывших игроков «Енисея», не все из которых вписались в команду. В частности, болельщики «Крыльев» недовольны игрой Азера Алиева.

Команда стала неуправляемой, Тихонов потерял контроль и скоро будет снят с поста», – приводит Goleada слова источника, знакомого с ситуацией.

Напомним, что Тихонов пришел в «Крылья» прошлым летом. На данный момент самарцы идут на втором месте в ФНЛ, отставая от лидирующего «Енисея» на 9 очков.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ Крылья Советов Тихонов Андрей
Комментарии (19)
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Torvald64
1508834683
Ну ок, если 2-е место их не устраивает - быть может, устроит 5-е... Менять тренера, при котором команда показывает достаточный уровень игры для выхода в РФПЛ - идиотизм какой-то
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Диктор
1508835072
Я считаю что это полный дибилизм.
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Александр Став
1508835124
Имея 3 напов в возрасте от 30 лет идти на втором месте... Похоже, просто новый губер денег решил на Крыльях заработать, а с Тихоновым не получается.
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insider_retro
1508836297
Это тот случай, когда смена кормчего только ухудшит ситуацию... Вместо борьбы за 2-ое место будет нервяк, перестройка и, в лучшем случае, борьба за стыки... P.S. Тихонов не потеряется!!!
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OfaZavr
1508836559
самая большая глупость будет с их стороны.
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sochi-2013
1508838155
Андрей, возвращайся в Краснодар.
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nemolod
1508838732
Ну уж если увольнять тренера за место,дающую путевку в высший дивизион,тогда будет вообще непонятно,чего хотят спонсоры этой команды?
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Александ1982
1508840365
бред, полный бред- если они уберут Андрея то они полные идиоты
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max74
1508840465
Самарский губер берёт пример с Голубева, у которого с Ростовом всё получилось. PS На развале команды нагрелся и плюс нынешнее положение Ростова больших вложений не требует
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kupryaev
1508955951
2 место им не то)) 2 место такое же как и первое и дает путевку в РФПЛ, выход в четвертьфинал кубка России...результаты плохие?))) я не против если Крылья будут всегда такими "неуправляемыми" или слово "неуправляемость " тут уместно только для руководства , которому выгодно ,чтобы команда играла как им скажут ?? когда же уже хребтину сломают источнику знакомому с ситуацией и самой ситуации ноги оторвут ?
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