Тихонова могут уволить из «Крыльев» за второе место в ФНЛ

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов в ближайшее время может лишиться своего поста.

«Тихонова приглашал в Самару предыдущий губернатор Николай Меркушкин, с нынешним Дмитрием Азаровым он даже не знаком. Руководство клуба изначально хотело пригласить другого тренера.

Тихонову предъявляют претензии по поводу приглашения группы бывших игроков «Енисея», не все из которых вписались в команду. В частности, болельщики «Крыльев» недовольны игрой Азера Алиева.

Команда стала неуправляемой, Тихонов потерял контроль и скоро будет снят с поста», – приводит Goleada слова источника, знакомого с ситуацией.

Напомним, что Тихонов пришел в «Крылья» прошлым летом. На данный момент самарцы идут на втором месте в ФНЛ, отставая от лидирующего «Енисея» на 9 очков.