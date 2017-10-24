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    Тихонова могут уволить из «Крыльев» за второе место в ФНЛ

    Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов в ближайшее время может лишиться своего поста.

    «Тихонова приглашал в Самару предыдущий губернатор Николай Меркушкин, с нынешним Дмитрием Азаровым он даже не знаком. Руководство клуба изначально хотело пригласить другого тренера.

    Тихонову предъявляют претензии по поводу приглашения группы бывших игроков «Енисея», не все из которых вписались в команду. В частности, болельщики «Крыльев» недовольны игрой Азера Алиева.

    Команда стала неуправляемой, Тихонов потерял контроль и скоро будет снят с поста», – приводит Goleada слова источника, знакомого с ситуацией.

    Напомним, что Тихонов пришел в «Крылья» прошлым летом. На данный момент самарцы идут на втором месте в ФНЛ, отставая от лидирующего «Енисея» на 9 очков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.10.2017 11:33
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +954

      Юрэс 4 ноября 2017, 22:31

      Фторое место ?!?!?!?!?!?!
      РАССТРЕЛЯТЬ! !!!!!!! На уй
      Ноооооо не Тихонова!

      0
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 25 октября 2017, 21:25

      2 место им не то)) 2 место такое же как и первое и дает путевку в РФПЛ, выход в четвертьфинал кубка России...результаты плохие?))) я не против если Крылья будут всегда такими "неуправляемыми" или слово "неуправляемость " тут уместно только для руководства , которому выгодно ,чтобы команда играла как им скажут ?? когда же уже хребтину сломают источнику знакомому с ситуацией и самой ситуации ноги оторвут ?

      2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 24 октября 2017, 18:25

      Опять "источник" , знакомый с ситуацией ! Думаю , что этот источник давно уже не "источник" , а инсайдер , зарабатывающий себе на жизнь такими фейкми . Чего тут париться !

      1
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 24 октября 2017, 13:34

      Когда нужно экономить на бюджете области(выход КС выше увеличит расходы)отсюда новый "губер" играет за место ниже 2-го,желая отстранить Тихонова(если это не слухи ).Это конечно глупость, но для достижения не нужных целей у губернатора все средства "хороши". В отставку отправлять успешного тренера, это удар бутцой ниже пояса по самарским болельщикам

      0
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      Рейтинг: +1747

      max74 24 октября 2017, 13:21

      Самарский губер берёт пример с Голубева, у которого с Ростовом всё получилось.
      PS На развале команды нагрелся и плюс нынешнее положение Ростова больших вложений не требует

      4
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 24 октября 2017, 13:19

      бред, полный бред- если они уберут Андрея то они полные идиоты

      2
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      Рейтинг: +2867

      nemolod 24 октября 2017, 12:52

      Ну уж если увольнять тренера за место,дающую путевку в высший дивизион,тогда будет вообще непонятно,чего хотят спонсоры этой команды?

      2
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      Рейтинг: +6961

      sochi-2013 24 октября 2017, 12:42

      Андрей, возвращайся в Краснодар.

      5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 октября 2017, 12:15

      самая большая глупость будет с их стороны.

      7
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      Рейтинг: +148

      Розарио Агро > OfaZavr 24 октября 2017, 12:33

      Извини нажимал на плюс, но почему то минус. Поддерживаю твоё мнение полностью

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      Рейтинг: +70680

      insider_retro 24 октября 2017, 12:11

      Это тот случай, когда смена кормчего только ухудшит ситуацию... Вместо борьбы за 2-ое место будет нервяк, перестройка и, в лучшем случае, борьба за стыки...
      P.S. Тихонов не потеряется!!!

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