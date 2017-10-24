Жиру: «Приятно получить премию Пушкаша, стоя перед легендами футбола»

Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру поделился впечатлениями от победы в номинации «лучший гол года». Француз получил премию имени Ференца Пушкаша за гол ударом скорпиона в ворота «Кристал Пэлас» (2:0, 19-й тур АПЛ-2016/17).

«Это честь для меня. Мне очень приятно получить этот приз, стоя перед легендами футбола. Хочу поблагодарить всех, кто голосовал за меня. Также поздравляю остальных номинантов.

Конечно, благодарности заслуживают и мои одноклубники, ведь без них я бы вряд ли забил этот мяч. Большое спасибо моей семье», – сказал 31-летний игрок сборной Франции.

В текущем сезоне Жиру забил три гола в 13-ти матчах всех турниров.