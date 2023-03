Победителем в номинации ФИФА «лучший гол года» стал нападающий «Арсенала» Оливье Жиру. Француз получил награду имени Ференца Пушкаша впервые.

В январе 31-летний Жиру забил «Кристал Пэласу» (2:0, 19-й тур АПЛ-2016/17) ударом пяткой через себя.

