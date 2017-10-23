Каррера – о полях в РФПЛ: «Если думаете, что в Италии все газоны идеальные, вы заблуждаетесь»

Дочь приехала из Италии (художник) и сказала:
Мама, твоя пицца не хуже чем в Италии.
А мы в Сибири, и таких здесь немало,
Что не хуже Италии ладили.
Кто пиццу, кто стадион, кто ракету
Вот на все вопросы ответы.
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о том, что его больше всего поразило в РФПЛ, а также заявил, что не только в российском чемпионате, но и в Италии есть поля не очень хорошего качества.
«Мне запомнился выезд на матч со «СКА-Хабаровском» (прим. – ту встречу 1/16 финала Кубка России «Спартак» проиграл 0:1). Было сложно не из-за поля, а по причине долгого и тяжeлого перелeта. Мало того, что лететь очень долго, так ещe и разница во времени ощутимая, а это очень тяжело для игроков. Что касается газонов, то они в России не везде плохие, бывают хорошие и не очень. То же самое и в Италии. Если кто-то думает, что там все газоны идеальные, то заблуждается», – сказал Каррера.
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