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    Каррера – о полях в РФПЛ: «Если думаете, что в Италии все газоны идеальные, вы заблуждаетесь»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о том, что его больше всего поразило в РФПЛ, а также заявил, что не только в российском чемпионате, но и в Италии есть поля не очень хорошего качества.

    «Мне запомнился выезд на матч со «СКА-Хабаровском» (прим. – ту встречу 1/16 финала Кубка России «Спартак» проиграл 0:1). Было сложно не из-за поля, а по причине долгого и тяжeлого перелeта. Мало того, что лететь очень долго, так ещe и разница во времени ощутимая, а это очень тяжело для игроков. Что касается газонов, то они в России не везде плохие, бывают хорошие и не очень. То же самое и в Италии. Если кто-то думает, что там все газоны идеальные, то заблуждается», – сказал Каррера.

    Источник: RT

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    23.10.2017 16:46
    Комментарии13
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      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak 23 октября 2017, 18:50

      Дочь приехала из Италии (художник) и сказала:
      Мама, твоя пицца не хуже чем в Италии.
      А мы в Сибири, и таких здесь немало,
      Что не хуже Италии ладили.
      Кто пиццу, кто стадион, кто ракету
      Вот на все вопросы ответы.

      1
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > subbotaspartak 23 октября 2017, 19:22

      Не пробовал пиццу вашей супруги, но могу сказать что перепробывал пиццу во всех возможных ресторанах и доставках Москвы и не только... вкуснее Итальянской нет ни где так считаю не только я. Но на вкус и цвет...

      0
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      Рейтинг: +17988

      paracetamol 23 октября 2017, 18:45

      По снежку по колено еще не играл.

      1
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 23 октября 2017, 17:01

      Много у нас народу, которые необоснованно льют грязь на нашу страну и считают что везде всё великолепно, кроме нас.

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      Рейтинг: +793

      Dimonadze > Dimonadze 23 октября 2017, 17:01

      Это из наших

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      Рейтинг: +751

      justozavr > Dimonadze 23 октября 2017, 17:04

      Ну если вспомнить, как выглядели газоны лет 10-15 назад, в России, и посмотреть как сейчас, глубокой осенью, то очевидно становится, что картинка по телевизору намного приятнее

      2
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > Dimonadze 23 октября 2017, 17:19

      Так может быть потому что самая богатая страна не должна быть в числе аутсайдеров почти по всем показателям уровню жизнь... не должно быть так что бы 20 миллионов человек жили за чертой бедности а ввп страны за посоелние 10 лет у пал на 1.8% в то время как цены на нефть были высокие в среднем и в среднем во всем мире ввп + 30 % в Китае + 250 % в Индии больше 350%.... не должно быть так что бы скорая просила на бензин ... можно продолжать бесконечно...

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      Рейтинг: +793

      Dimonadze > Dellleone 23 октября 2017, 17:27

      Можно. Но так же можно найти то, что у нас лучше чем в других странах, а у них тоже можно найти негатив

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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > Dimonadze 23 октября 2017, 17:33

      Безусловно он есть но хочется жить лучше ... а если у нас не лучше от того что мы будем врать самим себе и молчать лучше не станет... не спорю и там есть свои минусы в Европе к примеру но у них нет таких богатств таких ресурсов как у нас ... у нас должно быть лучше но к сожалению пока что это только должно но не есть.

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      Рейтинг: +793

      Dimonadze > Dellleone 23 октября 2017, 17:40

      Я согласен, что надо здраво смотреть на вещи. И я хочу чтоб наша страна жила лучше. И не понимаю тех, кто хаит свою страну как может, а сам на улицах гадит. Так валите за границу. Если захотеть, то можно это сделать

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      Рейтинг: +793

      Dimonadze > Dellleone 23 октября 2017, 17:41

      Последних два предложения не тебе)

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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > Dimonadze 23 октября 2017, 18:05

      Согласен!

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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 23 октября 2017, 17:00

      Все же они там лучше.

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