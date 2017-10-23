Веденеев: «Подловить «Зенит» на «недовосстановлении» у ЦСКА не получилось»

Главный тренер футбольной команды «Зенит-84» Сергей Веденеев ответил недоброжелателям клуба из Санкт-Петербурга. По его словам, «Зенит» достойно выглядел в матче с ЦСКА, а столичные футболисты не смогли справиться с уставшим соперником.

Матч 14-го тура РФПЛ ЦСКА – «Зенит» завершился со счетом 0:0. Команда из Санкт-Петербурга продолжает лидировать в чемпионате с 29 очками. Столичные футболисты идут третьими, уступая сопернику четыре очка.

– Несколько известных специалистов и акул пера высказали свое разочарование игрой «Зенита» против ЦСКА. Вы с ними солидарны?

– Наверное, это те самые люди, которые только и ждут, когда же «Зенит» плохо сыграет. Вот теперь они думают, что их час наконец настал. Штампованные фразы заготовлены – и пошли в дело. Осталось только задаться вопросом: проанализировали они игру или заряжены только негативными эмоциями? Мне кажется, что ответ следует из второй части этого вопроса. Если это так, то очень жаль. Давайте говорить о футболе.

– Разве ЦСКА не задавил «Зенит» в первом тайме?

– ЦСКА имел больше на день отдыха, чем «Зенит». День – ничто для недельного цикла, но если одна команда играла в среду, а другая в четверг, после чего они обе вышли на поле в воскресенье, то понятно, что «четверговая» имеет меньший запас сил.

ЦСКА действительно очень мощно провел первую половину первого тайма. Еще ни одна команда, пожалуй, не прессинговала «Зенит» с такой настойчивостью. И прессинг удался – розыгрыш мяча у «Зенита» совсем не пошел. Уверен, что наставник ЦСКА в своем стремлении обыграть «Зенит» делал ставку именно на первый тайм: трое суток не прошло после матча с «Русенборгом» – он хорошо понимал, где ключ к победе. Хотел Гончаренко заставить зенитовцев больше бегать и ошибаться.

Что же, это даже не тактика, а стратегия рулевого ЦСКА оправдала себе – но только на 35 минут первого тайма. Армейцы могли выиграть матч именно на этом отрезке, имели пару моментов, когда Лунев потащил тяжелые мячи. Напряжение в штрафной площадке «Зенита» действительно было создано.

Но мы знаем результат – ничья. Подловить «Зенит» на «недовосстановлении» не получилось. Хотя многие еврокубковые команды в эти выходные дрогнули: проиграл «Манчестер Югайтед», разгромлен «Ливерпуль». Интересно было в этой ситуации следить за «Зенитом» чтобы понять, как команда держит удар. Главное – удастся ли соблюсти порядок в обороне. На мой взгляд, это удалось.

– Почему во втором тайме игра выровнялись?

– Оказалось, что многие игроки ЦСКА, которые были свежее за счет лишнего дня отдыха, не готовы пахать все 90 минут. После перерыва у беспристрастных московских специалистов, о которых мы говорили выше, не должно было возникнуть никаких вопросов к «Зениту». Игра была как минимум равная. Если бы Кокорин реализовал убойный момент, то что бы они говорили сейчас? Молчали бы, словно набрав в рот воды.