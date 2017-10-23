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    Веденеев: «Подловить «Зенит» на «недовосстановлении» у ЦСКА не получилось»

    Главный тренер футбольной команды «Зенит-84» Сергей Веденеев ответил недоброжелателям клуба из Санкт-Петербурга. По его словам, «Зенит» достойно выглядел в матче с ЦСКА, а столичные футболисты не смогли справиться с уставшим соперником.

    Матч 14-го тура РФПЛ ЦСКА – «Зенит» завершился со счетом 0:0. Команда из Санкт-Петербурга продолжает лидировать в чемпионате с 29 очками. Столичные футболисты идут третьими, уступая сопернику четыре очка.

    – Несколько известных специалистов и акул пера высказали свое разочарование игрой «Зенита» против ЦСКА. Вы с ними солидарны?

    – Наверное, это те самые люди, которые только и ждут, когда же «Зенит» плохо сыграет. Вот теперь они думают, что их час наконец настал. Штампованные фразы заготовлены – и пошли в дело. Осталось только задаться вопросом: проанализировали они игру или заряжены только негативными эмоциями? Мне кажется, что ответ следует из второй части этого вопроса. Если это так, то очень жаль. Давайте говорить о футболе.

    – Разве ЦСКА не задавил «Зенит» в первом тайме?

    – ЦСКА имел больше на день отдыха, чем «Зенит». День – ничто для недельного цикла, но если одна команда играла в среду, а другая в четверг, после чего они обе вышли на поле в воскресенье, то понятно, что «четверговая» имеет меньший запас сил.

    ЦСКА действительно очень мощно провел первую половину первого тайма. Еще ни одна команда, пожалуй, не прессинговала «Зенит» с такой настойчивостью. И прессинг удался – розыгрыш мяча у «Зенита» совсем не пошел. Уверен, что наставник ЦСКА в своем стремлении обыграть «Зенит» делал ставку именно на первый тайм: трое суток не прошло после матча с «Русенборгом» – он хорошо понимал, где ключ к победе. Хотел Гончаренко заставить зенитовцев больше бегать и ошибаться.

    Что же, это даже не тактика, а стратегия рулевого ЦСКА оправдала себе – но только на 35 минут первого тайма. Армейцы могли выиграть матч именно на этом отрезке, имели пару моментов, когда Лунев потащил тяжелые мячи. Напряжение в штрафной площадке «Зенита» действительно было создано.

    Но мы знаем результат – ничья. Подловить «Зенит» на «недовосстановлении» не получилось. Хотя многие еврокубковые команды в эти выходные дрогнули: проиграл «Манчестер Югайтед», разгромлен «Ливерпуль». Интересно было в этой ситуации следить за «Зенитом» чтобы понять, как команда держит удар. Главное – удастся ли соблюсти порядок в обороне. На мой взгляд, это удалось.

    – Почему во втором тайме игра выровнялись?

    – Оказалось, что многие игроки ЦСКА, которые были свежее за счет лишнего дня отдыха, не готовы пахать все 90 минут. После перерыва у беспристрастных московских специалистов, о которых мы говорили выше, не должно было возникнуть никаких вопросов к «Зениту». Игра была как минимум равная. Если бы Кокорин реализовал убойный момент, то что бы они говорили сейчас? Молчали бы, словно набрав в рот воды.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    23.10.2017 07:41
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +4086

      raritet 23 октября 2017, 15:19

      Опять нужно напомнить тем кто не в курсе- и в Зените и в ЦСКА по 24 игрока. Зачем кто-то пишет что у Зенита 2 состава непонятно. А разница в отдыхе на 24 часа-это приличная фора..

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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 23 октября 2017, 10:00

      Какую глупость Веденеев "сморозил" про "недовосстановление"! У армейцев игроков и на один состав не хватает ( поэтому мальчишки в каждом матче практику получают), а у Зенита игроков хватит на два, а то и более равноценных состава.

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      Рейтинг: +17988

      paracetamol 23 октября 2017, 09:34

      ЦСКА действовал мощно, но бестолково. По ногам соперника стучал больше, чем по воротам. Ни одного голевого момента не было. И вообще, ничья в пользу Зенита.

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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 23 октября 2017, 09:13

      Вот сижу в кресле и тоже УСТАЛ читать про то, как наши клубы оправдывают свои невыдающиеся игры УСТАЛОСТЬЮ... Считают друг у друга дни отдыха, развивается теория "недовосстановления"...)) Как-то не солидно...

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      Рейтинг: +70677

      insider_retro > Barmaleushka 23 октября 2017, 10:56

      Подобные речи слышаться во многих интервью и высказываниях от всех, в том числе и от вышеперечисленных Вами... Начиная со 2-ого тура!!!!!!!!!!!)))

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      Рейтинг: +70677

      insider_retro > Barmaleushka 23 октября 2017, 11:12

      Услышим и не раз!! И от многих!! Это же так удобно, валить на усталость вялую игру на газоне...

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      Рейтинг: +7557

      серега кашин 23 октября 2017, 09:12

      о каком недовосстановлении может быть речь пол команды поменял зенит,а цска в составе со школьниками реально их пол матча дрючил

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 23 октября 2017, 08:01

      Что за бред он несет....ЦСКА просто не повезло еще в 1 тайме....Подловить «Зенит» на «недовосстановлении»....Полная чушь....ЦСКА играл в Лиге Чемпионов, а Зенит в Лиге Европы, а это не одно и тоже....Вдобавок у Зенита 3 (три) состава и возможность ротации- огромная.....

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      Рейтинг: +27

      private51 > zico2205 23 октября 2017, 08:56

      ЦСКА играл крайне жёстко ....почти все нарушения были на грани карточек игроки ЦСКА не жалели ни себя ни соперников настрой и самоотдача после поражения от Базеля была запредельная... такого ЦСКА я вообще не помню...они оспаривали любой свисток судьи так давить на судью нельзя ..в ЛЧ я думаю без удаления они бы не обошлись... ареально угрозы всего 2 момента это рикогет Мевля выбил и удар Березуцкого .... навал кончился и ЦСКА думал как удержать счёт...Зенит не использовал свои убойные моменты ...а Вилков побоялся ставить пенальти за явную игру рукой ...а этих касаний с изменение траектории мяча в штрафной было по крайней мере 3!!!!

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      Рейтинг: +17988

      paracetamol > zico2205 23 октября 2017, 09:35

      Зенит выиграл, отдав все силы, а ЦСКА плавил игру со средненьким клупом, чтобы силы сохранить.

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