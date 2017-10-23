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  • Хомуха: «Вилков не до конца справился с эмоциями игроков ЦСКА и «Зенита»

Хомуха: «Вилков не до конца справился с эмоциями игроков ЦСКА и «Зенита»

23 октября 2017, 06:33
3

Главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха считает, что в центральном матче 14-го тура встретились две равные по силам команды. Он также отметил работу арбитра Михаила Вилкова, который не поддался эмоциям, не став удалять в начале встречи группу игроков после небольшой стычки.

Матч 14-го тура РФПЛ ЦСКА«Зенит» завершился со счетом 0:0. Команда из Санкт-Петербурга продолжает лидировать в чемпионате с 29 очками. Столичные футболисты идут третьими, уступая сопернику четыре очка.

— Ничья в противостоянии команд Виктора Гончаренко и Роберто Манчини по делу?

— Да, результат абсолютный справедливый. Встретились две равные команды, каждая из которых имела шансы забить. По накалу игра соответствовала статусу матча тура.

— Тем не менее, мы увидели два разных тайма. С чем это связано?

— С тем, что «армейцы» взвинтили темп в начале встречи, а поддерживать его при таком плотном графике матчей очень сложно. Естественно, потом интенсивность игры немного упала.

— ЦСКА рассчитывал использовать лишний день отдыха после еврокубков?

— В первую очередь, хозяевам необходимо было реабилитироваться перед своими болельщиками за неудачную игру в Лиге чемпионов. Думаю, эмоциональный всплеск у игроков ЦСКА был связан именно с этим.

— Действительно, сложилось впечатление, что «армейцы» перед выходом на поля приняли «Озверин». Слова Гончаренко о трусости команды в игре с «Базелем» сыграли свою роль?

— Конечно. К тому же в ЦСКА собраны достаточно опытные футболисты, которые сами прекрасно понимают, что матч с «Базелем» им не удался. Следующим соперником оказался лидер чемпионата России. Как раз за счет удачной игры с «Зенитом» можно было реабилитироваться.

— На ваш взгляд, «Зенит» не испугался сверхагрессии ЦСКА и нормально выдержал стартовое давление?

— У «Зенита» футболисты высокого уровня по меркам российского чемпионата, а команда в целом обладает большим международным опытом. Да и ничего сверхестественного соперник не предъявил. Просто интенсивность и уровень единоборств были очень высокими. Гости приняли такую игру ЦСКА.

— Нижегородский судья Михаил Вилков справился с эмоциями игроков и контролировал все самые горячие моменты?

— Не до конца. Несколько спорных решений он все-таки принял. Они вызвали всплеск эмоций у «армейцев».

— Правильно поступил Вилков, решив никого удалять после стычки в середине второго тайма?

— Если удалять, то пришлось бы показывать красные карточки большой группе футболистов. Арбитр понимал, что это сразу снизит уровень игры. Думаю, он подошел к оценке эпизода взвешенно, чтобы ничего не испортить. Удаление могло бы сломать футбол и взорвать ситуацию на поле.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Хомуха Дмитрий Вилков Михаил
Комментарии (3)
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paracetamol
1508740947
Не озверин, а бормотан приняли, чтобы потом бормотать, что судья виноват.
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Dominator777
1508741128
Лучший комментарий по матчу - сказано все по делу, объективно, без каких-либо жалоб в ту, или иную сторону.
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