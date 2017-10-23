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    Хомуха: «Вилков не до конца справился с эмоциями игроков ЦСКА и «Зенита»

    Главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха считает, что в центральном матче 14-го тура встретились две равные по силам команды. Он также отметил работу арбитра Михаила Вилкова, который не поддался эмоциям, не став удалять в начале встречи группу игроков после небольшой стычки.

    Матч 14-го тура РФПЛ ЦСКА«Зенит» завершился со счетом 0:0. Команда из Санкт-Петербурга продолжает лидировать в чемпионате с 29 очками. Столичные футболисты идут третьими, уступая сопернику четыре очка.

    — Ничья в противостоянии команд Виктора Гончаренко и Роберто Манчини по делу?

    — Да, результат абсолютный справедливый. Встретились две равные команды, каждая из которых имела шансы забить. По накалу игра соответствовала статусу матча тура.

    — Тем не менее, мы увидели два разных тайма. С чем это связано?

    — С тем, что «армейцы» взвинтили темп в начале встречи, а поддерживать его при таком плотном графике матчей очень сложно. Естественно, потом интенсивность игры немного упала.

    — ЦСКА рассчитывал использовать лишний день отдыха после еврокубков?

    — В первую очередь, хозяевам необходимо было реабилитироваться перед своими болельщиками за неудачную игру в Лиге чемпионов. Думаю, эмоциональный всплеск у игроков ЦСКА был связан именно с этим.

    — Действительно, сложилось впечатление, что «армейцы» перед выходом на поля приняли «Озверин». Слова Гончаренко о трусости команды в игре с «Базелем» сыграли свою роль?

    — Конечно. К тому же в ЦСКА собраны достаточно опытные футболисты, которые сами прекрасно понимают, что матч с «Базелем» им не удался. Следующим соперником оказался лидер чемпионата России. Как раз за счет удачной игры с «Зенитом» можно было реабилитироваться.

    — На ваш взгляд, «Зенит» не испугался сверхагрессии ЦСКА и нормально выдержал стартовое давление?

    — У «Зенита» футболисты высокого уровня по меркам российского чемпионата, а команда в целом обладает большим международным опытом. Да и ничего сверхестественного соперник не предъявил. Просто интенсивность и уровень единоборств были очень высокими. Гости приняли такую игру ЦСКА.

    — Нижегородский судья Михаил Вилков справился с эмоциями игроков и контролировал все самые горячие моменты?

    — Не до конца. Несколько спорных решений он все-таки принял. Они вызвали всплеск эмоций у «армейцев».

    — Правильно поступил Вилков, решив никого удалять после стычки в середине второго тайма?

    — Если удалять, то пришлось бы показывать красные карточки большой группе футболистов. Арбитр понимал, что это сразу снизит уровень игры. Думаю, он подошел к оценке эпизода взвешенно, чтобы ничего не испортить. Удаление могло бы сломать футбол и взорвать ситуацию на поле.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    23.10.2017 06:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 23 октября 2017, 09:45

      Лучший комментарий по матчу - сказано все по делу, объективно, без каких-либо жалоб в ту, или иную сторону.

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      Рейтинг: +17988

      paracetamol 23 октября 2017, 09:42

      Не озверин, а бормотан приняли, чтобы потом бормотать, что судья виноват.

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      Рейтинг: +60

      pul > paracetamol 23 октября 2017, 12:40

      после такой игры твоей команды тебе бормотать придётся,что зенит чемпион...

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