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    Матч «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» стал самым посещаемым за всю историю АПЛ

    Сегодня на «Уэмбли» прошел матч 9-го тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем». Хозяева победили со счетом 4:1.

    Игру посетили 80 827 зрителей, что стало рекордным показателем посещаемости за всю историю Премьер-лиги.

    Предыдущее достижение было установлено в 2007 году, когда встречу между «Манчестер Юнайтед» и «Блэкберном» (4:1) с трибун «Олд Траффорда» посмотрело 76 098 человек.

    Отметим, что «Уэмбли» вмещает 90 000 зрителей и является временной домашней ареной «Тоттенхэма» в связи со строительством нового клубного стадиона.

    Источник: Twitter

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    22.10.2017 22:11
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +147

      Ник_ЦСКА 23 октября 2017, 17:23

      Клоп тоже должен после такого матча "застрелиться", Кумана из Эвертона за разгром сняли. Только и может на Мариборах отрываться.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 октября 2017, 10:29

      и не пожалели наверно, зрелищный матч получился.

      2
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 23 октября 2017, 09:45

      Так-то рекорд для АПЛ, но общий рекорд за всю историю Англии устоял - "Самая высокая посещаемость матча в рамках чемпионатов: 83 260, в матче между «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом» (на «Мейн Роуд», Первый дивизион, 17 января 1948 года)" (Википедия)

      0
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 23 октября 2017, 08:03

      Неплохо!

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      Рейтинг: +53

      Енисей - чемпион ! 23 октября 2017, 05:06

      Странно..

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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 22 октября 2017, 22:30

      Зрители пришли за зрелищем и в надежде на победу своего клуба!! Команда не разочаровала, Кейн сотворил дубль!!.. Поэтому идут и будут идти!!...))

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