Матч «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» стал самым посещаемым за всю историю АПЛ

Сегодня на «Уэмбли» прошел матч 9-го тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем». Хозяева победили со счетом 4:1.

Игру посетили 80 827 зрителей, что стало рекордным показателем посещаемости за всю историю Премьер-лиги.

Предыдущее достижение было установлено в 2007 году, когда встречу между «Манчестер Юнайтед» и «Блэкберном» (4:1) с трибун «Олд Траффорда» посмотрело 76 098 человек.

Отметим, что «Уэмбли» вмещает 90 000 зрителей и является временной домашней ареной «Тоттенхэма» в связи со строительством нового клубного стадиона.