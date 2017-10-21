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  • Моуринью – о поражении: «Так плохо мы не играли даже в товарищеских матчах»

Моуринью – о поражении: «Так плохо мы не играли даже в товарищеских матчах»

21 октября 2017, 19:40
10

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итог встрече с «Хаддерсфилдом» в 9-м туре АПЛ. Манкуианцы проиграли первый матч в розыгрыше в текущем розыгрыше турнира.

«Не помню, чтобы мы смотрелись так плохо даже в товарищеском матче. Сегодня победила команда, которая играла лучше. Они заслужили этого.

Будь я болельщиком клуба, я был бы очень расстроен. Можно проиграть, если соперник играл более качественно. Но мы уступили из-за нехватки мотивации», – сказал 54-летний португалец.

«Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице. Разрыв от «Сити», который выиграл у «Бернли», – пять очков.

«Хаддерсфилд» обыграл «красных дьяволов» впервые за 65 лет.

Источник: Twitter
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Моуринью Жозе
Комментарии (10)
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Berikosha
1508604182
Походу Маур не болеет совсем за клуб
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Berikosha
1508604519
Будь я болельщиком клуба, я был бы очень расстроен. его слова или опять наши так переводят?
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ljrljr0505
1508605445
проиграли центр поля, пропустили 2 контратаки и привет. Зачем держит в запасе Мхитаряна непонятно
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BRO_football
1508605524
Лучше бы вы так плохо с ЦСКА играли
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RotBerg
1508606326
Матч напомнил Зенит - Арсенал (Т)
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mutabor0992
1508608689
Так а тренер кто?С того и спрос!!!Или с осоПенных спросу нет?
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DSmoto
1508619927
недооценка + желание отдохнуть после Бенфики
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Tonka88
1508701898
Я не то, чтобы расстроен, я в ах...е. Валенсия и Янг в защите, привозы Линделёфа - вот тебе и шляпа вышла. Три очка нужно было с корнем вырывать в этом матче, а впереди с Тоттенхемом заруба будет и не известно там как всё будет обстоять...
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