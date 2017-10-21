Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Моуринью – о поражении: «Так плохо мы не играли даже в товарищеских матчах»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итог встрече с «Хаддерсфилдом» в 9-м туре АПЛ. Манкуианцы проиграли первый матч в розыгрыше в текущем розыгрыше турнира.

    «Не помню, чтобы мы смотрелись так плохо даже в товарищеском матче. Сегодня победила команда, которая играла лучше. Они заслужили этого.

    Будь я болельщиком клуба, я был бы очень расстроен. Можно проиграть, если соперник играл более качественно. Но мы уступили из-за нехватки мотивации», – сказал 54-летний португалец.

    «Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице. Разрыв от «Сити», который выиграл у «Бернли», – пять очков.

    «Хаддерсфилд» обыграл «красных дьяволов» впервые за 65 лет.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.10.2017 19:40
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +117

      Tonka88 22 октября 2017, 22:51

      Я не то, чтобы расстроен, я в ах...е. Валенсия и Янг в защите, привозы Линделёфа - вот тебе и шляпа вышла. Три очка нужно было с корнем вырывать в этом матче, а впереди с Тоттенхемом заруба будет и не известно там как всё будет обстоять...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +106

      DSmoto 22 октября 2017, 00:05

      недооценка + желание отдохнуть после Бенфики

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4274

      mutabor0992 > DSmoto 22 октября 2017, 01:20

      С Бенфикой прям перетрудились...Там народу на 2 состава.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4274

      mutabor0992 21 октября 2017, 20:58

      Так а тренер кто?С того и спрос!!!Или с осоПенных спросу нет?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3204

      RotBerg 21 октября 2017, 20:18

      Матч напомнил Зенит - Арсенал (Т)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12134

      BRO_football 21 октября 2017, 20:05

      Лучше бы вы так плохо с ЦСКА играли

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 21 октября 2017, 20:04

      проиграли центр поля, пропустили 2 контратаки и привет. Зачем держит в запасе Мхитаряна непонятно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +274

      Berikosha 21 октября 2017, 19:48

      Будь я болельщиком клуба, я был бы очень расстроен. его слова или опять наши так переводят?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19

      hardwj > Berikosha 21 октября 2017, 21:37

      все же есть разница между болельщиком и тренером*))), только и всего *)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +274

      Berikosha 21 октября 2017, 19:43

      Походу Маур не болеет совсем за клуб

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11