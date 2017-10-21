Моуринью – о поражении: «Так плохо мы не играли даже в товарищеских матчах»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итог встрече с «Хаддерсфилдом» в 9-м туре АПЛ. Манкуианцы проиграли первый матч в розыгрыше в текущем розыгрыше турнира.

«Не помню, чтобы мы смотрелись так плохо даже в товарищеском матче. Сегодня победила команда, которая играла лучше. Они заслужили этого.

Будь я болельщиком клуба, я был бы очень расстроен. Можно проиграть, если соперник играл более качественно. Но мы уступили из-за нехватки мотивации», – сказал 54-летний португалец.

«Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице. Разрыв от «Сити», который выиграл у «Бернли», – пять очков.

«Хаддерсфилд» обыграл «красных дьяволов» впервые за 65 лет.