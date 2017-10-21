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    Ещенко – о победе над «Севильей»: «Если мы вошли в историю – молодцы. Но разве было бы хуже, выиграй «Спартак» со счетом 3:1?»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко заявил, что старается не придавать значения утверждениям, будто красно-белые провели свой лучший матч в еврокубках, разгромив «Севилью» (5:1) во встрече третьего тура группового раунда Лиги чемпионов. По его мнению, количество забитых мячей не столь важно.

    – Какие эмоции сейчас испытываете после удачного отрезка «Спартака» и матча с «Севильей»?

    – После встречи с испанцами уже прошло достаточно времени. Результат матча забыли. Впереди следующие игры. Но, конечно, были довольны. Рады, что получилось победить сложную команду, да еще и с таким счетом. Забили много голов и выглядели неплохо. Плюс почти 45 тысяч зрителей пришло.

    – Атмосфера на «Открытии» была особенной. С чем-то можете сравнить?

    – Помню, как Португалию обыгрывали 1:0 при 80 тысячах в «Лужниках». Такие моменты, естественно, никогда не забываются. Это сродни первому матчу в профессиональной карьере, в Премьер-лиге или за сборную.

    – Есть мнение, что «Спартак», возможно, провел лучшую игру в истории еврокубков.

    – Особенно не придаю этому значения. Хорошо, что выиграли. Если вошли в историю – молодцы. Но, скажите, выиграй мы 3:1, было бы хуже?

    Источник: «Матч ТВ»

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    21.10.2017 17:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1102

      edw7777 21 октября 2017, 19:50

      Когда ЦСКА стал победителем ЛЕ восхищений было на порядок меньше, а здесь рядовой матч. У нас в стране, похоже, шестерок, желающих понравиться путину, болеющему за Спартак, больше, чем болельщиков ЦСКА. Противно!!!

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      Рейтинг: +5904

      mialkov 21 октября 2017, 18:26

      Но 5:1 ведь лучше! )))

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