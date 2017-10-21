Ещенко – о победе над «Севильей»: «Если мы вошли в историю – молодцы. Но разве было бы хуже, выиграй «Спартак» со счетом 3:1?»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко заявил, что старается не придавать значения утверждениям, будто красно-белые провели свой лучший матч в еврокубках, разгромив «Севилью» (5:1) во встрече третьего тура группового раунда Лиги чемпионов. По его мнению, количество забитых мячей не столь важно.

– Какие эмоции сейчас испытываете после удачного отрезка «Спартака» и матча с «Севильей»?

– После встречи с испанцами уже прошло достаточно времени. Результат матча забыли. Впереди следующие игры. Но, конечно, были довольны. Рады, что получилось победить сложную команду, да еще и с таким счетом. Забили много голов и выглядели неплохо. Плюс почти 45 тысяч зрителей пришло.

– Атмосфера на «Открытии» была особенной. С чем-то можете сравнить?

– Помню, как Португалию обыгрывали 1:0 при 80 тысячах в «Лужниках». Такие моменты, естественно, никогда не забываются. Это сродни первому матчу в профессиональной карьере, в Премьер-лиге или за сборную.

– Есть мнение, что «Спартак», возможно, провел лучшую игру в истории еврокубков.

– Особенно не придаю этому значения. Хорошо, что выиграли. Если вошли в историю – молодцы. Но, скажите, выиграй мы 3:1, было бы хуже?