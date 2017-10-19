Лига Европы. «Заря» дома победила «Герту», «Атлетик» ушел от поражения в Швеции

«Заря» обыграла «Герту» со счетом 2:1 в матче групповой стадии Лиги Европы. Голы хозяев на счету Силаса и Александра Сватка. За немецкий клуб забил Дави Зелке.

«Эстерсунд» в параллельной встрече сыграл вничью с «Атлетиком» – 2:2.

Лига Европы. Группа J. 3-й тур

Заря (Украина) – Герта (Германия) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Силас, 42; 1:1 – Зельке, 56; 2:1 – Сваток, 79.

Эстерсунд (Швеция) – Атлетик (Испания) – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Адурис, 14; 1:1 – Геро, 52.; 2:1 – Эдвардс, 64; 2:2 – Уильямс, 89.

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