Президент «ПСЖ» вызван в швейцарский суд на допрос

Президент французского «ПСЖ» Насер Аль-Хелаифи вызван в суд Швейцарии для дачи показаний по делу о коррупционных схемах при покупке прав на трансляцию матчей чемпионатов мира. Об этой истории «Бомбардир» писал ранее.

Бизнесмен владеет катарским каналом beIN Sports, который обладает эксклюзивными правами на трансляцию чемпионатов мира в некоторых странах. По мнению прокуратуры, их приобретение осуществлялось с помощью взяток.

Сообщается, что в эту преступную схему был вовлечен бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке.

Заседание суда состоится 25 октября, сообщает AFP.