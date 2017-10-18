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    Президент «ПСЖ» вызван в швейцарский суд на допрос

    Президент французского «ПСЖ» Насер Аль-Хелаифи вызван в суд Швейцарии для дачи показаний по делу о коррупционных схемах при покупке прав на трансляцию матчей чемпионатов мира. Об этой истории «Бомбардир» писал ранее.

    Бизнесмен владеет катарским каналом beIN Sports, который обладает эксклюзивными правами на трансляцию чемпионатов мира в некоторых странах. По мнению прокуратуры, их приобретение осуществлялось с помощью взяток.

    Сообщается, что в эту преступную схему был вовлечен бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке.

    Заседание суда состоится 25 октября, сообщает AFP.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.10.2017 19:26
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