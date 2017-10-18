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    Юношеская лига УЕФА. «Краснодар» забил девять голов «Кайрату», пять из них – на счету Игнатьева

    Российский «Краснодар» сыграл ответный матч первого круга пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА. «Быки» не заметили сопротивления со стороны казахстанского «Кайрата». Пять голов забил Иван Игнатьев.

    В следующий этап проходит коллектив с юга России.

    Юношеская лига УЕФА. Первый круг. Ответный матч

    Краснодар (Россия) – Кайрат (Казахстан) – 9:0 (4:0)

    Голы: 1:0 – Уткин, 7; 2:0 – Сулейманов, 12; 3:0 – Игнатьев, 15; 4:0 – Игнатьев, 20; 5:0 – Игнатьев, 51; 6:0 – Игнатьев, 57; 7:0 – Куражов, 58; 8:0 – Игнатьев, 76 (с пенальти); 9:0 – Куражов, 90+2.

    Первый матч: 2:2.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.10.2017 19:08
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +915

      спанчес 19 октября 2017, 08:09

      уткин вот где играет оказывается

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 19 октября 2017, 08:02

      и чего радоваться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 октября 2017, 19:45

      в классного игрока вырастет, если и дальше также продолжить а не как многие быстро гаснут.

      3
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      Рейтинг: +17988

      paracetamol 18 октября 2017, 19:31

      Чё он там делает? Его же сербы из КУЕФЫ вышибли.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 18 октября 2017, 19:26

      Хренасе разошелся!)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70677

      insider_retro 18 октября 2017, 19:24

      И такого парня в юношах маринуют!!! Изредка только выпускают!! А он вон как могёт!!!

      6
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      ...
      Рейтинг: +70677

      insider_retro > sssrspartak 18 октября 2017, 19:35

      Пока в Краснодаре на других полагаются... А может пора!...))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 18 октября 2017, 19:10

      А как так,если основа вылетела из турнира,а юниоры продолжают борьбу?

      1
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