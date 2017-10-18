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  • Юношеская лига УЕФА. «Краснодар» забил девять голов «Кайрату», пять из них – на счету Игнатьева

Юношеская лига УЕФА. «Краснодар» забил девять голов «Кайрату», пять из них – на счету Игнатьева

18 октября 2017, 19:08
8

Российский «Краснодар» сыграл ответный матч первого круга пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА. «Быки» не заметили сопротивления со стороны казахстанского «Кайрата». Пять голов забил Иван Игнатьев.

В следующий этап проходит коллектив с юга России.

Юношеская лига УЕФА. Первый круг. Ответный матч

Краснодар (Россия) – Кайрат (Казахстан) – 9:0 (4:0)

Голы: 1:0 – Уткин, 7; 2:0 – Сулейманов, 12; 3:0 – Игнатьев, 15; 4:0 – Игнатьев, 20; 5:0 – Игнатьев, 51; 6:0 – Игнатьев, 57; 7:0 – Куражов, 58; 8:0 – Игнатьев, 76 (с пенальти); 9:0 – Куражов, 90+2.

Первый матч: 2:2.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Кайрат
Комментарии (8)
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sobaka120982
1508343034
А как так,если основа вылетела из турнира,а юниоры продолжают борьбу?
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insider_retro
1508343860
И такого парня в юношах маринуют!!! Изредка только выпускают!! А он вон как могёт!!!
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Pourport
1508344011
Хренасе разошелся!)
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paracetamol
1508344311
Чё он там делает? Его же сербы из КУЕФЫ вышибли.
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OfaZavr
1508345106
в классного игрока вырастет, если и дальше также продолжить а не как многие быстро гаснут.
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СОКОЛ САРАТОВ
1508389337
и чего радоваться
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спанчес
1508389777
уткин вот где играет оказывается
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