Юношеская лига УЕФА. «Краснодар» забил девять голов «Кайрату», пять из них – на счету Игнатьева

Российский «Краснодар» сыграл ответный матч первого круга пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА. «Быки» не заметили сопротивления со стороны казахстанского «Кайрата». Пять голов забил Иван Игнатьев.

В следующий этап проходит коллектив с юга России.

Юношеская лига УЕФА. Первый круг. Ответный матч

Краснодар (Россия) – Кайрат (Казахстан) – 9:0 (4:0)

Голы: 1:0 – Уткин, 7; 2:0 – Сулейманов, 12; 3:0 – Игнатьев, 15; 4:0 – Игнатьев, 20; 5:0 – Игнатьев, 51; 6:0 – Игнатьев, 57; 7:0 – Куражов, 58; 8:0 – Игнатьев, 76 (с пенальти); 9:0 – Куражов, 90+2.

Первый матч: 2:2.