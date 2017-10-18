Юношеская лига УЕФА. «Краснодар» забил девять голов «Кайрату», пять из них – на счету Игнатьева

Российский «Краснодар» сыграл ответный матч первого круга пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА. «Быки» не заметили сопротивления со стороны казахстанского «Кайрата». Пять голов забил Иван Игнатьев.
В следующий этап проходит коллектив с юга России.
Юношеская лига УЕФА. Первый круг. Ответный матч
Краснодар (Россия) – Кайрат (Казахстан) – 9:0 (4:0)
Голы: 1:0 – Уткин, 7; 2:0 – Сулейманов, 12; 3:0 – Игнатьев, 15; 4:0 – Игнатьев, 20; 5:0 – Игнатьев, 51; 6:0 – Игнатьев, 57; 7:0 – Куражов, 58; 8:0 – Игнатьев, 76 (с пенальти); 9:0 – Куражов, 90+2.
Первый матч: 2:2.
Источник: Бомбардир.ру