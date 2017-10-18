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  • Рапопорт: «Арсенал» не дал «Зениту» провести ни одной атаки»

Рапопорт: «Арсенал» не дал «Зениту» провести ни одной атаки»

18 октября 2017, 06:30
4

Бывший спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт рассказал об ошибках команды в обороне, которые привели к поражению во встрече с тульским «Арсеналом». По его словам, настал тот период, когда команды понимают, как можно играть против столь мощного «Зенита», используя его ошибки.

Игра 13-го утра российской Премьер-лиги «Зенит» – «Арсенал» закончилась со счетом 0:1. «Зенит» с 28-ю очками сохранил лидирующую позицию в турнирной таблице, «Арсенал» набрал 17 очков и расположился на десятой строчке.

– Прокомментируйте поражение «Зенита» в матче с «Арсеналом».

– В начале сезона соперники «Зенита» не знали и практически не могли понять, как играть против сине-бело-голубых. Однако прошло время, у питерцев появились определенные проблемы, который не мог не увидеть такой грамотный тренер как Миодраг Божович. Но возникал вопрос: смогут ли игроки «Арсенала» выполнить тот план на игру, который предложит им главный тренер? Оказывается, смогли.

Не думаю, что со стороны «Зенита» была недооценка – это маловероятно. Не буду принимать во внимание и тот момент, что многие игроки были в сборных. Это не такой важный фактор. У соперника очень грамотно была выстроена оборона: свободные зоны и пространства были перекрыты.

Не могу не согласиться с Геннадием Орловым, который сказал, что в таких играх необходимо индивидуальное мастерство. Тяжело вскрыть такую оборону за счет одних передач. «Зенит» выполнил огромное количество поперечных передач. Вяловато двигался. Естественно, этим помогал сопернику.

Есть еще один момент. «Зенит» играет по схеме в четыре защитника: два центральных и два – фланговых. Причем последние очень активно участвуют в атаке. Естественно, должна быть налажена взаимостраховка: либо высокий прессинг, либо страховка зон. Когда схема с пятью защитниками, тремя центральными и двумя фланговыми, как у ЦСКА, например, то это другая ситуация. У «Зенита» сзади оставались лишь Иванович и Мевля, и возникали определенные проблемы. Было заметно, что «Арсенал» все время искал возможность для проведения быстрой атаки с участием одного-двух игроков.

В первом случае Мевля не позволил убежать нападающему гостей. А вот во втором, когда у «канониров» появилась возможность провести атаку через свободный фланг, это сработало. Кришито не успел вернуться, а потом пошла передача в другую зону, где опоздал уже Смольников.

Так что уже само построение игры «Зенита» – очень плохой сигнал. Команде в обороне нужно играть по-другому, чтобы задача соперника была усложнена. С таким качеством игры будет очень сложно побеждать, что и показали последние матчи в чемпионате страны.

– Закономерна ли победа туляков?

– Раз выиграли, значит, справедлива. Обратите внимание: соперник не дал «Зениту» провести ни одной атаки. При этом нельзя сказать, что хозяевам элементарно не фартило. Все шло к нулевой ничьей, но питерцы позволили «Арсеналу» убежать и забить. Главное теперь, что будет в дальнейшем. Конечно, зенитовцам выгодно играть с командами, которые сами играют и другим дают. Однако очки важнее. Поэтому многие соперники в матчах с «сине-бело-голубыми» станут наступать на горло собственной песне и играть в тот футбол, который будет приносить результат.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал
Комментарии (4)
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пряник929
1508301243
Вот пример, когда аутсайдер может надрать задницу лидеру, когда вутсайдер одна команда!!!! а лидер- сборная звезд....
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СОКОЛ САРАТОВ
1508318233
атаки были
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rubinovyi2
1508390304
Крутые тульские канониры!
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