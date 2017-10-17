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    Баранник: «Такая команда, как «Зенит», не должна ни при каких условиях проигрывать дома такой команде, как «Арсенал»

    Чемпион СССР в составе «Зенита» Дмитрий Баранник считает, что не должно быть оправданий от поражения сине-бело-голубых от команды явно ниже классом. Он уверен, что дело в расслабленности и недонастрое.

    Игра 13-го утра российской Премьер-лиги «Зенит» – «Арсенал» закончилась со счетом 0:1. «Зенит» с 28-ю очками сохранил лидирующую позицию в турнирной таблице, «Арсенал» набрал 17 очков и расположился на десятой строчке.

    — Поражение «Зенита» в матче с «Арсеналом» объяснили играми сборных. Ваше мнение?

    — Мое мнение: такая команда, как «Зенит», не должна ни при каких условиях проигрывать дома такой команде, как «Арсенал». Понятно, что всегда есть оправдания, внешние и внутренние причины, но класс игроков «Зенита» и «Арсенала» разнится настолько, что, даже действуя на 75 процентов своих возможностей, питерцы должны обыгрывать туляков. Значит, «Зенит» не играл даже на таком уровне.

    — Это главная причина, которая дробится на множество мелких…

    — Понятно, что, когда соперник слабее тебя, на подсознательном уровне есть внутренняя расслабленность. Думаешь: «Если сейчас не забил, то забью позже». Раз не забил, другой, гол отменили из-за офсайда, еще промах… Все это приводит к тому, что фаворит теряет уверенность, а аутсайдер, наоборот, ее приобретает. В такие моменты и случаются подобные сенсации. Все это в головах футболистов. Мы видели «Зенит» в этом году: когда команда нацеленная, злая, она сметает соперников. Если спортивной злости и агрессии нет, рассчитываешь взять очки малой кровью, следует расплата.

    — Тем более мы видели второй тайм, когда «Зенит» действовал агрессивно. Играй он так с самого начала, «Арсенал» мог и не выстоять.

    — Совершенно верно. У игроков «Арсенала» с каждой минутой матча возрастала надежда. А моменты для взятия ворот всегда есть у любой команды. Гости провели отличную контратаку и увезли из Питера три очка.

    — Матчи сборных действительно так влияют на игроков? Раньше играли со сломанными ключицами, с травмами — и ничего.

    — Если бы только игроки чемпионата России были задействованы в сборных. Во многих странах такая ситуация, в той же Англии люди слетаются в клубы со всего мира. Не вчера эта ситуация возникла. Ведущие клубы должны к ней адаптироваться. Другое дело, что у «Зенита» много игроков, причем молодых, которые не привыкли к такому режиму. «Зенит» как команда в стадии становления, говорить, что она добилась каких-то высот, преждевременно. Тренерам надо работать.

    — Тем более что аргентинцы бурно праздновали на другом конце света выход своей сборной на чемпионат мира.

    — На эту тему можно долго рассуждать. Многие сборные проводили матчи. Мы возвращаемся к тому, что, чем игрок опытнее, тем лучше он держит себя в форме и готовит к следующему матчу. Для спортсмена это необходимость: провел игру, пробежал дистанцию, сразу готовь себя к следующей.

    — Пример — Бранислав Иванович, игравший за сборную Сербии и проведший 90 минут матча с «Арсеналом». Хотя ему 33.

    — Я о чем и говорю. У одного — опыт, у других — его недостаток. Возраст, в котором сейчас аргентинцы «Зенита», сказывается. Не всегда человек справляется с эмоциями, случаются перехлесты. Психологический момент, над которым надо работать.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    17.10.2017 06:15
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 17 октября 2017, 14:06

      Провал

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      Рейтинг: +11358

      alp 17 октября 2017, 12:26

      да ваще удивили, конечно... Арсенал молодцы - не растерялись и взяли 3 оча у зазевавшегося Зенита. ГТ должен сделать важные оргвыводы и не допускать более такого разгильдяйства.

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 17 октября 2017, 09:22

      Не смотрел.Но ребята - это же просто позор!И главное плевок в лицо своим болельщикам,которые заполнили стадион!

      1
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      Рейтинг: +17369

      Garrincha58 17 октября 2017, 09:07

      нету в команде мастеров поэтому такие результаты в чем заключается мастерство футболиста это не как Панов забил Франции два гола и все больше мы его не видели до конца карьеры или Рязанцев забил Барсе и все сдулся а мастерство это стабильность как Роналду или Месси и другие великие у нас в стране сейчас таких нет и тем более в Зените один матч сыграли со Спартаком 5-1 и думают все мы чемпионы никогда с такими игроками не стать чемпионами и с Манчини тем более

      0
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      Рейтинг: +5589

      _Marqella_ > Garrincha58 17 октября 2017, 09:31

      насмешил,а к то по твоему мнению будет чемпионом??

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      Рейтинг: +234

      Zenitovec1990 17 октября 2017, 07:33

      может тогда вообще на поле не выходить? какой смысл?

      0
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 17 октября 2017, 07:32

      Баранник наверное не знает ,что существуют букмекерские конторы

      -1
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      Рейтинг: +4934

      polt 17 октября 2017, 07:30

      Чемпион СССР в составе «Зенита» Дмитрий Баранник считает, что не должно быть оправданий от поражения сине-бело-голубых от команды явно ниже классом. Он уверен, что дело в расслабленности и недонастрое.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 17 октября 2017, 07:25

      Лидер повержен. Как бы после этого его не стали укладыыать на лопатки все по очепеди....

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      Рейтинг: +6980

      mamba9090909 17 октября 2017, 07:23

      Это футбол, а в футболе всякое бывает.

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