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    Широков: «Туляки реализовали свой шанс против «Зенита». Они молодцы»

    Экс-полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением о поражении команды в матче 13-го тура РФПЛ против «Арсенала» (0:1).

    «Зенит» не очень убедительно выглядит после пауз на игры сборных. Так было и в прошлый раз. Всегда неприятно проигрывать дома, да еще и клубу, который гораздо ниже в таблице.

    У санкт-петербуржцев не было слишком много моментов: влетело два гола, но они были забиты из офсайда – повезло «Арсеналу». Сами туляки свой шанс сумели реализовать, они молодцы», – сказал 36-летний Широков.

    Команда Роберто Манчини продолжила лидерство в турнирной таблице. Отрыв от «Локомотива», занимающего второе место, составляет два очка.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.10.2017 01:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 17 октября 2017, 07:20

      Сборники не команда....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 17 октября 2017, 06:59

      Конечно туляки молодцы. Фактически они обыграли объединённую сборную России и Аргентины.

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