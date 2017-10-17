Широков: «Туляки реализовали свой шанс против «Зенита». Они молодцы»

Экс-полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением о поражении команды в матче 13-го тура РФПЛ против «Арсенала» (0:1).

«Зенит» не очень убедительно выглядит после пауз на игры сборных. Так было и в прошлый раз. Всегда неприятно проигрывать дома, да еще и клубу, который гораздо ниже в таблице.

У санкт-петербуржцев не было слишком много моментов: влетело два гола, но они были забиты из офсайда – повезло «Арсеналу». Сами туляки свой шанс сумели реализовать, они молодцы», – сказал 36-летний Широков.

Команда Роберто Манчини продолжила лидерство в турнирной таблице. Отрыв от «Локомотива», занимающего второе место, составляет два очка.