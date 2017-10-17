«ПСЖ» заплатит Неймару три миллиона, если бразилец выиграет «Золотой мяч»

9-го октября нападающий «ПСЖ» Неймар вошел в число 30-ти номинантов на «Золотой мяч».

По данным Le Parisien, парижский клуб наградит 25-летнего бразильца бонусом в случае победы. Форвард может получить три миллиона евро.

Напомним, Неймар пополнил состав команды в августе, перейдя из «Барселоны» за 222 миллиона евро. Годовая зарплата игрока – 30 миллионов евро.

Ранее главный тренер вице-чемпионов Франции Унаи Эмери сказал, что команда будет помогать Неймару выиграть награду. Игрок сборной Бразилии дважды попадал в топ-3 номинантов на «ЗМ», но ни разу не побеждал.

В текущем сезоне он забил восемь голов и отдал восемь результативных передач в девяти встречах всех соревнований.