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    «ПСЖ» заплатит Неймару три миллиона, если бразилец выиграет «Золотой мяч»

    9-го октября нападающий «ПСЖ» Неймар вошел в число 30-ти номинантов на «Золотой мяч».

    По данным Le Parisien, парижский клуб наградит 25-летнего бразильца бонусом в случае победы. Форвард может получить три миллиона евро.

    Напомним, Неймар пополнил состав команды в августе, перейдя из «Барселоны» за 222 миллиона евро. Годовая зарплата игрока – 30 миллионов евро.

    Ранее главный тренер вице-чемпионов Франции Унаи Эмери сказал, что команда будет помогать Неймару выиграть награду. Игрок сборной Бразилии дважды попадал в топ-3 номинантов на «ЗМ», но ни разу не побеждал.

    В текущем сезоне он забил восемь голов и отдал восемь результативных передач в девяти встречах всех соревнований.

    Источник: Le Parisien

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    17.10.2017 00:32
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 17 октября 2017, 10:42

      Не в этой жизни.

      0
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 17 октября 2017, 08:15

      Неплохо !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1771

      Alex Y 17 октября 2017, 07:05

      Маловато как то )

      0
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 17 октября 2017, 05:33

      ПСЖ в тайне надеется что Неймар будет вечно вторым.

      0
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      Рейтинг: +115

      rm4612 17 октября 2017, 03:07

      Всего лишь 3 миллиона? Вот если бы 30, тогда другое дело. Это же ЗОЛОТОЙ МЯЧ.

      0
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 17 октября 2017, 01:06

      Да, там туда-сюда огромные суммы летают. А мы, болельщики, думаем: оплатить квартиру или на футбол слетать?

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