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  • «ПСЖ» заплатит Неймару три миллиона, если бразилец выиграет «Золотой мяч»

«ПСЖ» заплатит Неймару три миллиона, если бразилец выиграет «Золотой мяч»

17 октября 2017, 00:32
6

9-го октября нападающий «ПСЖ» Неймар вошел в число 30-ти номинантов на «Золотой мяч».

По данным Le Parisien, парижский клуб наградит 25-летнего бразильца бонусом в случае победы. Форвард может получить три миллиона евро.

Напомним, Неймар пополнил состав команды в августе, перейдя из «Барселоны» за 222 миллиона евро. Годовая зарплата игрока – 30 миллионов евро.

Ранее главный тренер вице-чемпионов Франции Унаи Эмери сказал, что команда будет помогать Неймару выиграть награду. Игрок сборной Бразилии дважды попадал в топ-3 номинантов на «ЗМ», но ни разу не побеждал.

В текущем сезоне он забил восемь голов и отдал восемь результативных передач в девяти встречах всех соревнований.

Источник: Le Parisien
Франция. Лига 1 Лига чемпионов ПСЖ Бразилия Неймар
Комментарии (6)
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vitvik
1508191618
Да, там туда-сюда огромные суммы летают. А мы, болельщики, думаем: оплатить квартиру или на футбол слетать?
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rm4612
1508198821
Всего лишь 3 миллиона? Вот если бы 30, тогда другое дело. Это же ЗОЛОТОЙ МЯЧ.
Ответить
КЭТиК
1508207617
ПСЖ в тайне надеется что Неймар будет вечно вторым.
Ответить
Alex Y
1508213147
Маловато как то )
Ответить
яйва-яйва
1508217358
Неплохо !
Ответить
Gullit 76
1508226149
Не в этой жизни.
Ответить
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