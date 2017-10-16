Бубнов считает, что «Локомотиву» не хватило свежести в матче с «Уфой»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о матче «Локомотивом» – «Уфа» (1:0).

«После паузы на игры сборных «Локомотиву» не хватало свежести. Антон и Алексей Миранчук, также Тарасов – почти вся средняя линия – отсутствовали в клубе при подготовке к игре с «Уфой».

Хозяева, в свою очередь, хорошо подготовились функционально, навязали плотную борьбу в центре, активно прессинговали. Во втором тайме они оказывали даже больше давления, чем гости, которые нанесли всего один опасный удар по воротам Беленова.

Почему Семин ограничился одной заменой, сделанной в концовке? В числе запасных тренер не видел должного усиления. Семину виднее изнутри. Единственный его ход – появление Коряна – не оправдался, а остальные резервисты, очевидно, находились в ещe худшем состоянии», — сказал Бубнов.

«Локомотив» находится на второй строчке в турнирной таблице с 26 очками. «Уфа» расположилась на седьмом месте с 17 очками.