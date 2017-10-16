Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бубнов считает, что «Локомотиву» не хватило свежести в матче с «Уфой»

Бубнов считает, что «Локомотиву» не хватило свежести в матче с «Уфой»

16 октября 2017, 01:58
6

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о матче «Локомотивом»«Уфа» (1:0).

«После паузы на игры сборных «Локомотиву» не хватало свежести. Антон и Алексей Миранчук, также Тарасов – почти вся средняя линия – отсутствовали в клубе при подготовке к игре с «Уфой».

Хозяева, в свою очередь, хорошо подготовились функционально, навязали плотную борьбу в центре, активно прессинговали. Во втором тайме они оказывали даже больше давления, чем гости, которые нанесли всего один опасный удар по воротам Беленова.

Почему Семин ограничился одной заменой, сделанной в концовке? В числе запасных тренер не видел должного усиления. Семину виднее изнутри. Единственный его ход – появление Коряна – не оправдался, а остальные резервисты, очевидно, находились в ещe худшем состоянии», — сказал Бубнов.

«Локомотив» находится на второй строчке в турнирной таблице с 26 очками. «Уфа» расположилась на седьмом месте с 17 очками.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Локомотив Уфа Бубнов Александр
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ara 47
1508129243
Позор и это почти состав сборной россии один удар за всю игру ну и что приехали из борной им что там ноги оторвали инвалидами сделали? Это профессиональные футболисты а не бабы!!!!!!
Ответить
DQ1
1508130744
Какой нафиг свежести не хватило??! Вон в англии по 3 матча в неделю играют, и ничего, не плачутся как наши
Ответить
fanchik
1508134192
Оправдания какие-то не внятные,из за игр за сборную нельзя играть плохо, ссылаясь на усталость и на победный настрой на игру" Уфы".Терять очки находясь в лидерах ,в последствии дадут о себе знать в будущем, не хваткой этих самых очков в итоговой таблице
Ответить
OfaZavr
1508143681
да ладно, это все оправдания.
Ответить
Diesel133
1508152157
это ни*уя не оправдание. Уфа больше хотела победить, вот и все.
Ответить
avera
1508233226
В начале сезона - не разогрелись, а после 3-5 туров уже устали? Надо менять физ.подготовку.
Ответить
Главные новости
Колосков сказал, когда вернут Россию
13:18
4
Даку – об Угальде: «Ощущение, что выступаем вместе уже 3-4 года»
12:55
1
Тюкавин дерзко ответил на слова Сулейманова
12:27
5
Соболев высказался о конкуренции с Глушенковым
12:17
2
ВидеоДаку дал интервью на русском языке после матча с «Балтикой»
11:56
1
Боккетти готов возглавить «Спартак»: «Одна из лучших команд мира»
11:48
4
Орлов оценил разгромную победу «Зенита» над «Динамо»: «Счет не по игре»
11:44
6
Семин прокомментировал 3:0 «Зенита» с «Динамо»
11:10
2
Джорджина объяснила, почему их свадьба с Роналду прошла в гостиной собственного дома
10:37
2
Во Франции оценили игру Сафонова с «Лансом»: «Разочаровывающий вечер для россиянина»
10:15
5
Все новости
Все новости
В махачкалинском «Динамо» оценили перформанс Евсеева после игры с «Крыльями»
13:33
Семин оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
12:51
Стало известно, когда пройдет прощальный матч Вагнера Лава за ЦСКА
12:36
1
Боккетти готов возглавить «Спартак»: «Одна из лучших команд мира»
11:48
4
Орлов оценил разгромную победу «Зенита» над «Динамо»: «Счет не по игре»
11:44
6
Семин прокомментировал 3:0 «Зенита» с «Динамо»
11:10
2
Племянника Кадырова назвали «маленьким Месси»
10:45
5
У Фомина возникли два вопроса по судейству в матче с «Зенитом»
10:40
2
Зобнин оценил игру Даку за «Спартак»
09:46
2
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
7
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
09:15
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
9
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
8
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
5
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
2
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
2
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
19
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
3
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
4
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
5
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
18
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
1
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
8
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
10
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
79
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+