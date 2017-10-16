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    Бубнов считает, что «Локомотиву» не хватило свежести в матче с «Уфой»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о матче «Локомотивом»«Уфа» (1:0).

    «После паузы на игры сборных «Локомотиву» не хватало свежести. Антон и Алексей Миранчук, также Тарасов – почти вся средняя линия – отсутствовали в клубе при подготовке к игре с «Уфой».

    Хозяева, в свою очередь, хорошо подготовились функционально, навязали плотную борьбу в центре, активно прессинговали. Во втором тайме они оказывали даже больше давления, чем гости, которые нанесли всего один опасный удар по воротам Беленова.

    Почему Семин ограничился одной заменой, сделанной в концовке? В числе запасных тренер не видел должного усиления. Семину виднее изнутри. Единственный его ход – появление Коряна – не оправдался, а остальные резервисты, очевидно, находились в ещe худшем состоянии», — сказал Бубнов.

    «Локомотив» находится на второй строчке в турнирной таблице с 26 очками. «Уфа» расположилась на седьмом месте с 17 очками.

    Источник: Sportbox.ru

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    16.10.2017 01:58
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +555

      avera 17 октября 2017, 12:40

      В начале сезона - не разогрелись, а после 3-5 туров уже устали?
      Надо менять физ.подготовку.

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 16 октября 2017, 14:09

      это ни*уя не оправдание. Уфа больше хотела победить, вот и все.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 октября 2017, 11:48

      да ладно, это все оправдания.

      2
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 16 октября 2017, 09:09

      Оправдания какие-то не внятные,из за игр за сборную нельзя играть плохо, ссылаясь на усталость и на победный настрой на игру" Уфы".Терять очки находясь в лидерах ,в последствии дадут о себе знать в будущем, не хваткой этих самых очков в итоговой таблице

      3
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      Рейтинг: +168

      DQ1 16 октября 2017, 08:12

      Какой нафиг свежести не хватило??! Вон в англии по 3 матча в неделю играют, и ничего, не плачутся как наши

      3
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      Рейтинг: +30

      Ara 47 16 октября 2017, 07:47

      Позор и это почти состав сборной россии один удар за всю игру ну и что приехали из борной им что там ноги оторвали инвалидами сделали? Это профессиональные футболисты а не бабы!!!!!!

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