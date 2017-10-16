Монтелла: «Мы играли с душой настоящего «Милана» — так, как мне нравится»

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал поражение от «Интера» (3:2) в матче 8-го тура Серии А.

«Мы провели отличный второй тайм, и я горжусь тем, что мы играли с душой настоящего «Милана» — играли так, как мне нравится. Жаль, что не получилось набрать очки, но по качеству футбола команда двигается в правильном направлении.

После этого матча мы можем почувствовать оптимизм. Я вижу, что стакан наполовину полон и хочу продолжить работу.

Соперник был гораздо лучше в реализации моментов, но я призываю игроков использовать такой же характер в будущем, потому что если мы будем играть так, то больше не проиграем.

Ход матча изменился, потому что мы показали гордость и решимость. Трудно сделать одним целым новый проект с таким количеством новых игроков, особенно когда у вас не так много времени. Однако я считаю, что попадание в топ-4 абсолютно реально», — сказал Монтелла в эфире телеканала Mediaset Premium.

«Милан» занимает десятую строчку в турнирной таблице, набрав 12 очков. От «Лацио» — четвертого клуба чемпионата — его отделяет семь очков.