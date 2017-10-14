Слуцкий: «Во мне бурлят отвратительные эмоции»

Главный тренер английского «Халл Сити» Леонид Слуцкий дал анализ матча 12 тура Чемпионшипа против «Норвича» (1:1). Российский специалист недоволен результатом.

«Я полон отвратительных эмоций. Сейчас трудно адекватно оценить матч. Мы показали характер, но не выиграли. Такое бывает редко. Плохо, что у нас теперь пять пропущенных голов в концовках.

С другой стороны, горд тем, как сыграла команда, учитывая, что семь человек приехали из сборных. Плюс, более получаса играли в меньшинстве. К слову, мы пропустили на шестой минуте компенсированного времени, хотя добавлено было пять. Так решил судья. Однако раз у нас нет победы, значит, мы ее не заслужили», – сказал Слуцкий.

«Тигры» идут на 15 месте Чемпионшипа.