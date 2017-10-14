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Слуцкий: «Во мне бурлят отвратительные эмоции»

14 октября 2017, 21:12
12

Главный тренер английского «Халл Сити» Леонид Слуцкий дал анализ матча 12 тура Чемпионшипа против «Норвича» (1:1). Российский специалист недоволен результатом.

«Я полон отвратительных эмоций. Сейчас трудно адекватно оценить матч. Мы показали характер, но не выиграли. Такое бывает редко. Плохо, что у нас теперь пять пропущенных голов в концовках.

С другой стороны, горд тем, как сыграла команда, учитывая, что семь человек приехали из сборных. Плюс, более получаса играли в меньшинстве. К слову, мы пропустили на шестой минуте компенсированного времени, хотя добавлено было пять. Так решил судья. Однако раз у нас нет победы, значит, мы ее не заслужили», – сказал Слуцкий.

«Тигры» идут на 15 месте Чемпионшипа.

Источник: Daily Mail
Англия. Чемпионшип Норвич Сити Халл Сити Слуцкий Леонид
Комментарии (12)
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rammax fcsm
1508004910
иди просрись после макдональдся, жидёнок
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rammax fcsm
1508005837
минусёрам - иудеям - ГОРИТЕ!!!!!
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Полная Канистра
1508005889
пей лёня карвалол не губи себя это Англия лёня а не наш чемп
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bet312
1508006303
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rammax fcsm
1508006385
оооо, да тут на сайте куча иудеев...
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