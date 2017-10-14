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    Слуцкий: «Во мне бурлят отвратительные эмоции»

    Главный тренер английского «Халл Сити» Леонид Слуцкий дал анализ матча 12 тура Чемпионшипа против «Норвича» (1:1). Российский специалист недоволен результатом.

    «Я полон отвратительных эмоций. Сейчас трудно адекватно оценить матч. Мы показали характер, но не выиграли. Такое бывает редко. Плохо, что у нас теперь пять пропущенных голов в концовках.

    С другой стороны, горд тем, как сыграла команда, учитывая, что семь человек приехали из сборных. Плюс, более получаса играли в меньшинстве. К слову, мы пропустили на шестой минуте компенсированного времени, хотя добавлено было пять. Так решил судья. Однако раз у нас нет победы, значит, мы ее не заслужили», – сказал Слуцкий.

    «Тигры» идут на 15 месте Чемпионшипа.

    Источник: Daily Mail

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    14.10.2017 21:12
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +749

      rammax fcsm 14 октября 2017, 21:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      оооо, да тут на сайте куча иудеев...

      -4
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      Рейтинг: +381

      Portoz > rammax fcsm 14 октября 2017, 22:04

      Пархатых много везде,плодовитые суки

      -1
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      ...
      Рейтинг: +749

      rammax fcsm > Portoz 14 октября 2017, 22:53

      ну... ты посмотри, ещё минусят, обрезки...

      -3
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      Рейтинг: +11531

      alex1951 > rammax fcsm 15 октября 2017, 04:13

      а ты то чьих будешь?
      давно ли веру поменял? )))))

      2
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      Рейтинг: +749

      rammax fcsm > alex1951 15 октября 2017, 19:02

      а твоё какое собачье дело??

      -2
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      Рейтинг: +11531

      alex1951 > rammax fcsm 15 октября 2017, 21:27

      Слышь ,прыщ сопливый,видать
      тебя хорошим манерам не учили...
      прикрыть бы тебя,не нужен ты здесь!

      1
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      Рейтинг: +749

      rammax fcsm > alex1951 15 октября 2017, 21:43

      а не попутал так борзо базарить, чмо паршивое?? пупок не надорвёшь прикрывать, щенок? следи за вякалкой, гнида, крысёнышь вссатый

      -1
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      Рейтинг: +8

      bet312 14 октября 2017, 21:38

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      -1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 14 октября 2017, 21:31

      пей лёня карвалол не губи себя это Англия лёня а не наш чемп

      3
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      Рейтинг: +749

      rammax fcsm 14 октября 2017, 21:30

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      минусёрам - иудеям - ГОРИТЕ!!!!!

      -6
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      Рейтинг: +749

      rammax fcsm 14 октября 2017, 21:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      иди просрись
      после макдональдся, жидёнок

      -12
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      Рейтинг: +381

      Portoz > rammax fcsm 14 октября 2017, 22:03

      )))

      -1
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