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    Червиченко: «Думаю, Кононов не тот тренер, который способен бороться за верхние строчки»

    Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что главный тренер «Ахмата» Олег Кононов не соответствует высоким целям команды. Специалист возглавил клуб из Грозного перед стартом нынешнего сезона.

    «Мне кажется, что «Ахмат» был как-то слабоват в игре со «Спартаком», отсутствовали два основных игрока середины поля, да и Олег Кононов, честно говоря, как-то неубедителен, это не тот тренер, как мне кажется, который способен бороться за верхние строчки», – заявил Червиченко.

    «Ахмат» на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: Rusfootball.info

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    14.10.2017 10:30
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    Комментарии8
    ...
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      Рейтинг: +57

      sajra 14 октября 2017, 14:10

      этот Червиченко ЕБЛАН ни чего не понимает в футболе все у него плохие .... сам урод жирный и тупой....

      0
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    • ...
      Рейтинг: -13

      Popularov 14 октября 2017, 14:03

      Кто лучше использовал ошибки соперника, тот и победил.
      Спартак владел преимуществом, за счёт невразумительной игры Ахмата, но за преимущество три очка не начисляют.
      То-то и оно!
      Очки начисляют за победные голы, а с голами у Ахмата возникли большие сложности.
      Ахмат ПРОВАЛИЛ игру и, притом, ещё до игры СДАЛСЯ!
      Игра это ЧЁТКО показала!
      Ахмату надо было не забывать об обороне, а уж только потом ловить соперника на контратаке!
      Бегут забивать, а в защиту не успевают - делают детские ошибки и привозят себе голы на ровном месте.
      Два гола игроки Ахмата ПРИВЕЗЛИ сами себе, а потом удивляются почему ПРОИГРАЛИ!
      А потому и проиграли, что партачили в защите и уверенность их, в своих силах, куда то РЕЗКО испарилась в этой игре.
      Первые три тура Ахмат в обороне сыграл просто здорово, а потом, как отрезало, РАСКИСЛИ и провалили пять игр и эту со Спартаком.
      Как Кононов готовил команду??? Не понятно!
      Следовательно: - Надо собраться и укрепить оборону с прицелом на атаку и тогда победы ПРИДУТ!
      Что и требовалось ДОКАЗАТЬ!
      Как недавно сыграл Анжи против Спартака на выезде и как сыграл Ахмат дома против Спартака, это - земля и небо!
      Спартак на победу тоже не наиграл, но Ахмат помог сопернику забить детские мячи в свои ворота.
      И как результат самая ПЛОХАЯ игра в туре, а может быть, и всего сезона у Ахмата.
      Так тренировать и готовить команду НЕЛЬЗЯ!
      Ведь показали же игроки Ахмата, в первых трёх турах, что играть умеют.
      А эту игру ПРОВАЛИЛИ по игре и по голам.
      Но даже при таком игровом безобразии Ахмат мог сгонять НИЧЕЙКУ, но не захотели и в итоге - ПРОИГРАЛИ!

      1
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      Рейтинг: +124

      Seraffim 14 октября 2017, 12:56

      Очень надеюсь, что Кононов со своим "Ахматом" опровергнет слова Червиченко в игре с "Зенитом".

      2
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      ...
      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak > Seraffim 14 октября 2017, 13:38

      Да, глядишь с Зенитом у Ахмата мотивация найдётся,
      Червяк заткнётся.

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    • ...
      Рейтинг: +24380

      DOCTOR PENALTY 14 октября 2017, 12:19

      ВСЁ , где есть слово Спартак _ ПЛОХО для Червиченко. Вот и Кононову перепало...

      1
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 14 октября 2017, 12:12

      Червиченко - это не тот человек, мнение которого может быть интересно...

      4
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      Рейтинг: +720

      Flydis 14 октября 2017, 10:58

      Думаю, Червиченко не тот менеджер, который способен вообще какой-либо клуб привести к успеху.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 октября 2017, 10:43

      Таджик Рагимов был лучче!

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