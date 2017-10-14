Червиченко: «Думаю, Кононов не тот тренер, который способен бороться за верхние строчки»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что главный тренер «Ахмата» Олег Кононов не соответствует высоким целям команды. Специалист возглавил клуб из Грозного перед стартом нынешнего сезона.

«Мне кажется, что «Ахмат» был как-то слабоват в игре со «Спартаком», отсутствовали два основных игрока середины поля, да и Олег Кононов, честно говоря, как-то неубедителен, это не тот тренер, как мне кажется, который способен бороться за верхние строчки», – заявил Червиченко.

«Ахмат» на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.