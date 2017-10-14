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  • Червиченко: «Думаю, Кононов не тот тренер, который способен бороться за верхние строчки»

Червиченко: «Думаю, Кононов не тот тренер, который способен бороться за верхние строчки»

14 октября 2017, 10:30
8

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что главный тренер «Ахмата» Олег Кононов не соответствует высоким целям команды. Специалист возглавил клуб из Грозного перед стартом нынешнего сезона.

«Мне кажется, что «Ахмат» был как-то слабоват в игре со «Спартаком», отсутствовали два основных игрока середины поля, да и Олег Кононов, честно говоря, как-то неубедителен, это не тот тренер, как мне кажется, который способен бороться за верхние строчки», – заявил Червиченко.

«Ахмат» на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Ахмат Кононов Олег Червиченко Андрей
Комментарии (8)
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prezent2017
1507967000
Таджик Рагимов был лучче!
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Flydis
1507967919
Думаю, Червиченко не тот менеджер, который способен вообще какой-либо клуб привести к успеху.
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Тазит
1507972377
Червиченко - это не тот человек, мнение которого может быть интересно...
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DOCTOR PENALTY
1507972771
ВСЁ , где есть слово Спартак _ ПЛОХО для Червиченко. Вот и Кононову перепало...
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Seraffim
1507975019
Очень надеюсь, что Кононов со своим "Ахматом" опровергнет слова Червиченко в игре с "Зенитом".
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Popularov
1507979021
Кто лучше использовал ошибки соперника, тот и победил. Спартак владел преимуществом, за счёт невразумительной игры Ахмата, но за преимущество три очка не начисляют. То-то и оно! Очки начисляют за победные голы, а с голами у Ахмата возникли большие сложности. Ахмат ПРОВАЛИЛ игру и, притом, ещё до игры СДАЛСЯ! Игра это ЧЁТКО показала! Ахмату надо было не забывать об обороне, а уж только потом ловить соперника на контратаке! Бегут забивать, а в защиту не успевают - делают детские ошибки и привозят себе голы на ровном месте. Два гола игроки Ахмата ПРИВЕЗЛИ сами себе, а потом удивляются почему ПРОИГРАЛИ! А потому и проиграли, что партачили в защите и уверенность их, в своих силах, куда то РЕЗКО испарилась в этой игре. Первые три тура Ахмат в обороне сыграл просто здорово, а потом, как отрезало, РАСКИСЛИ и провалили пять игр и эту со Спартаком. Как Кононов готовил команду??? Не понятно! Следовательно: - Надо собраться и укрепить оборону с прицелом на атаку и тогда победы ПРИДУТ! Что и требовалось ДОКАЗАТЬ! Как недавно сыграл Анжи против Спартака на выезде и как сыграл Ахмат дома против Спартака, это - земля и небо! Спартак на победу тоже не наиграл, но Ахмат помог сопернику забить детские мячи в свои ворота. И как результат самая ПЛОХАЯ игра в туре, а может быть, и всего сезона у Ахмата. Так тренировать и готовить команду НЕЛЬЗЯ! Ведь показали же игроки Ахмата, в первых трёх турах, что играть умеют. А эту игру ПРОВАЛИЛИ по игре и по голам. Но даже при таком игровом безобразии Ахмат мог сгонять НИЧЕЙКУ, но не захотели и в итоге - ПРОИГРАЛИ!
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sajra
1507979454
этот Червиченко ЕБЛАН ни чего не понимает в футболе все у него плохие .... сам урод жирный и тупой....
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