Кирьяков: «У «Краснодара» в матче с ЦСКА должно взыграть самолюбие»

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков дал свой прогноз на предстоящий матч «Краснодара» и ЦСКА. По мнению экс-нападающего, игра завершится со счетом 2:1 в пользу «быков».

«У ЦСКА есть проблемы. Игра в атаке – главная из них, тяжело даются голы. А «Краснодару» нельзя упускать возможность побороться за титул. После неудачи в Туле наверняка взыграет самолюбие», – считает Кирьяков.

Матч 13-го тура РФПЛ «Краснодар» – ЦСКА состоится в субботу, 14 октября, в 19:00 по московскому времени.