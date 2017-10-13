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    Кирьяков: «У «Краснодара» в матче с ЦСКА должно взыграть самолюбие»

    Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков дал свой прогноз на предстоящий матч «Краснодара» и ЦСКА. По мнению экс-нападающего, игра завершится со счетом 2:1 в пользу «быков».

    «У ЦСКА есть проблемы. Игра в атаке – главная из них, тяжело даются голы. А «Краснодару» нельзя упускать возможность побороться за титул. После неудачи в Туле наверняка взыграет самолюбие», – считает Кирьяков.

    Матч 13-го тура РФПЛ «Краснодар» – ЦСКА состоится в субботу, 14 октября, в 19:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.10.2017 10:05
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +67580

      portero 13 октября 2017, 18:52

      игра покажет.
      слишком часто получается не так как хочется.

      0
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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 13 октября 2017, 15:55

      Пока Краснодар не поменяет этого физручишку толку не будет, даже если одержат победу над ЦСКА следующий матч провалят обязательно! У команды нет станового хребта, а с таким физруком его не будет никогда!

      1
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      Рейтинг: +1209

      Серёга Краснодарский 13 октября 2017, 13:03

      Завтра на стадионе опять буду слушать с первых минут игры со всех сторо н- да когда же он попрет его в шею? Да да он Галицкий С.Н. его - Шалимов

      3
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      Рейтинг: +1713

      volfrik 13 октября 2017, 12:39

      опять скучная безголевая ничья

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 13 октября 2017, 11:53

      Игра покажет у кого больше взыграет самолюбие.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo > chempion_cska 2 ноября 2017, 19:11

      проснулся,лицо голубой ориентации? так и будешь втихаря минусы клепать,пернатый.. ?

      -1
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      Рейтинг: +324

      rostik-100 13 октября 2017, 11:17

      В Краснодар давно тренера нового надо, может, из Лиги Европы и не вылетели. ЦСКА выиграет.

      1
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS > gosproektikabinet 13 октября 2017, 13:35

      мудота мудота, иди на федота

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 октября 2017, 10:41

      думаю скорее всего ничья будет, у ЦСКА травмы , а у Краснодара вообще в последнее время мало что получается.

      3
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 13 октября 2017, 10:27

      Рад бы поддержать,но уж больно мягкая команда в этом сезоне Краснодар.Что-то не получается в начале и всё,ничего сделать не могут.

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