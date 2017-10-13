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  • Кирьяков: «У «Краснодара» в матче с ЦСКА должно взыграть самолюбие»

Кирьяков: «У «Краснодара» в матче с ЦСКА должно взыграть самолюбие»

13 октября 2017, 10:05
10

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков дал свой прогноз на предстоящий матч «Краснодара» и ЦСКА. По мнению экс-нападающего, игра завершится со счетом 2:1 в пользу «быков».

«У ЦСКА есть проблемы. Игра в атаке – главная из них, тяжело даются голы. А «Краснодару» нельзя упускать возможность побороться за титул. После неудачи в Туле наверняка взыграет самолюбие», – считает Кирьяков.

Матч 13-го тура РФПЛ «Краснодар» – ЦСКА состоится в субботу, 14 октября, в 19:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Кирьяков Сергей
Комментарии (10)
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Gullit 76
1507879659
Рад бы поддержать,но уж больно мягкая команда в этом сезоне Краснодар.Что-то не получается в начале и всё,ничего сделать не могут.
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OfaZavr
1507880500
думаю скорее всего ничья будет, у ЦСКА травмы , а у Краснодара вообще в последнее время мало что получается.
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rostik-100
1507882666
В Краснодар давно тренера нового надо, может, из Лиги Европы и не вылетели. ЦСКА выиграет.
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chempion_cska
1507884829
Игра покажет у кого больше взыграет самолюбие.
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volfrik
1507887593
опять скучная безголевая ничья
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Серёга Краснодарский
1507889014
Завтра на стадионе опять буду слушать с первых минут игры со всех сторо н- да когда же он попрет его в шею? Да да он Галицкий С.Н. его - Шалимов
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Krasnodar 123
1507899318
Пока Краснодар не поменяет этого физручишку толку не будет, даже если одержат победу над ЦСКА следующий матч провалят обязательно! У команды нет станового хребта, а с таким физруком его не будет никогда!
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portero
1507909952
игра покажет. слишком часто получается не так как хочется.
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