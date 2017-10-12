Сборная России во время ЧМ-2018 будет базироваться в Новогорске

Футболисты сборной России будут жить и тренироваться во время чемпионата мира-2018 на базе в Новогорске.

В Подмосковье уже подготовлены два полноразмерных поля, а с тренерским штабом национальной команды утверждались все нюансы, вплоть до цвета стен в помещениях.

Ранее сообщалось, что в Новогорске также будет базироваться сборная Мексики.

Напомним, что ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.