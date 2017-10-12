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    Сборная России во время ЧМ-2018 будет базироваться в Новогорске

    Футболисты сборной России будут жить и тренироваться во время чемпионата мира-2018 на базе в Новогорске.

    В Подмосковье уже подготовлены два полноразмерных поля, а с тренерским штабом национальной команды утверждались все нюансы, вплоть до цвета стен в помещениях.

    Ранее сообщалось, что в Новогорске также будет базироваться сборная Мексики.

    Напомним, что ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

    Источник: Р-Спорт

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    12.10.2017 18:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 12 октября 2017, 19:16

      Это там где Кутепов отъедается так, что потом иранца догнать не может?)))

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