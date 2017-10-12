Заболотный пообещал забить «Спартаку» еще больше голов после слов Федуна

Заболотный, ты уже себя проявил. Ты теперь будешь забивать по большим праздникам. Ни Уралу, ни Ахмату не забил. С Южной Кореей перед голом Миранчука пожадничал, не отдал пас направо, чтобы сыграть в стеночку. С Ираном тоже разнылся в эпизоде со спорным фолом.
Заруби себе наносу: твой предел - ФНЛ и максимум 5 голов за 30 матчей там.
Так как карма за негативное отношение к Спартаку настигает быстро, а затем долго и сильно бьёт по голове.
Нападающий «Тосно» Антон Заболотный оценил результаты своей команды на старте чемпионата России как неплохие. Он отметил, что команда из Ленинградской области в каждом матче настраивается только на победу. Футболист особо обратил внимание на матчи против «Локомотива» и «Спартака», которые считает показательными.
«Тосно» по итогам 12-ти туров располагается на 13-й строчке в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 12 очков. В рамках 13-го тура команда отправится в Пермь, где встретится с местным «Амкаром». Игра состоится в понедельник, 16 октября, в 17:30 по московскому времени.
— Как оцените результаты «Тосно» по итогам прошедшего отрезка чемпионата России?
— Очень неплохие результаты. Стараемся набирать очки в каждой игре, не отсиживаться в обороне, играть в комбинационный футбол. Тренеры настраивают нас на победу в каждом матче. С теми же «Локомотивом» и «Спартаком» мы уже показали, на что способны. Сейчас главное — продолжать гнуть эту линию, не сбавлять.
— Высказывание Леонида Федуна, что вы больше не забьете таких мячей, как «Спартаку», мотивирует доказать обратное?
— Я и без этого стремлюсь забивать как можно больше голов и играть на команду. Эти слова Федуна у меня особых эмоций не вызывали. Разве что забивать «Спартаку» теперь будет приятнее, чем в прошлый раз. Но настрой будет одинаково боевым — что на этот клуб, что на любой другой.
— В период ваших выступлений за ЦСКА вы получили от Леонида Слуцкого прозвище Балотелли (итальянский футболист, прославившийся своим конфликтным характером). Сейчас в сборной вас так называют?
— Разве что Акинфеев — по старой армейской памяти. Иногда слышу еще от кого-то, но Игорь особенно это смакует. Такое запоминается надолго (смеется).