Заболотный пообещал забить «Спартаку» еще больше голов после слов Федуна

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный оценил результаты своей команды на старте чемпионата России как неплохие. Он отметил, что команда из Ленинградской области в каждом матче настраивается только на победу. Футболист особо обратил внимание на матчи против «Локомотива» и «Спартака», которые считает показательными.

«Тосно» по итогам 12-ти туров располагается на 13-й строчке в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 12 очков. В рамках 13-го тура команда отправится в Пермь, где встретится с местным «Амкаром». Игра состоится в понедельник, 16 октября, в 17:30 по московскому времени.

— Как оцените результаты «Тосно» по итогам прошедшего отрезка чемпионата России?

— Очень неплохие результаты. Стараемся набирать очки в каждой игре, не отсиживаться в обороне, играть в комбинационный футбол. Тренеры настраивают нас на победу в каждом матче. С теми же «Локомотивом» и «Спартаком» мы уже показали, на что способны. Сейчас главное — продолжать гнуть эту линию, не сбавлять.

— Высказывание Леонида Федуна, что вы больше не забьете таких мячей, как «Спартаку», мотивирует доказать обратное?

— Я и без этого стремлюсь забивать как можно больше голов и играть на команду. Эти слова Федуна у меня особых эмоций не вызывали. Разве что забивать «Спартаку» теперь будет приятнее, чем в прошлый раз. Но настрой будет одинаково боевым — что на этот клуб, что на любой другой.

— В период ваших выступлений за ЦСКА вы получили от Леонида Слуцкого прозвище Балотелли (итальянский футболист, прославившийся своим конфликтным характером). Сейчас в сборной вас так называют?

— Разве что Акинфеев — по старой армейской памяти. Иногда слышу еще от кого-то, но Игорь особенно это смакует. Такое запоминается надолго (смеется).