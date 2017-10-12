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    Заболотный пообещал забить «Спартаку» еще больше голов после слов Федуна

    Нападающий «Тосно» Антон Заболотный оценил результаты своей команды на старте чемпионата России как неплохие. Он отметил, что команда из Ленинградской области в каждом матче настраивается только на победу. Футболист особо обратил внимание на матчи против «Локомотива» и «Спартака», которые считает показательными.

    «Тосно» по итогам 12-ти туров располагается на 13-й строчке в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 12 очков. В рамках 13-го тура команда отправится в Пермь, где встретится с местным «Амкаром». Игра состоится в понедельник, 16 октября, в 17:30 по московскому времени.

    — Как оцените результаты «Тосно» по итогам прошедшего отрезка чемпионата России?

    — Очень неплохие результаты. Стараемся набирать очки в каждой игре, не отсиживаться в обороне, играть в комбинационный футбол. Тренеры настраивают нас на победу в каждом матче. С теми же «Локомотивом» и «Спартаком» мы уже показали, на что способны. Сейчас главное — продолжать гнуть эту линию, не сбавлять.

    — Высказывание Леонида Федуна, что вы больше не забьете таких мячей, как «Спартаку», мотивирует доказать обратное?

    — Я и без этого стремлюсь забивать как можно больше голов и играть на команду. Эти слова Федуна у меня особых эмоций не вызывали. Разве что забивать «Спартаку» теперь будет приятнее, чем в прошлый раз. Но настрой будет одинаково боевым — что на этот клуб, что на любой другой.

    — В период ваших выступлений за ЦСКА вы получили от Леонида Слуцкого прозвище Балотелли (итальянский футболист, прославившийся своим конфликтным характером). Сейчас в сборной вас так называют?

    — Разве что Акинфеев — по старой армейской памяти. Иногда слышу еще от кого-то, но Игорь особенно это смакует. Такое запоминается надолго (смеется).

    Источник: Известия

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    12.10.2017 10:32
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +5926

      Павелий 12 октября 2017, 15:58

      Заболотный, ты уже себя проявил. Ты теперь будешь забивать по большим праздникам. Ни Уралу, ни Ахмату не забил. С Южной Кореей перед голом Миранчука пожадничал, не отдал пас направо, чтобы сыграть в стеночку. С Ираном тоже разнылся в эпизоде со спорным фолом.

      Заруби себе наносу: твой предел - ФНЛ и максимум 5 голов за 30 матчей там.
      Так как карма за негативное отношение к Спартаку настигает быстро, а затем долго и сильно бьёт по голове.

      4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > Павелий 12 октября 2017, 17:30

      ++++++++++++++++++++++++

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 12 октября 2017, 15:48

      Заболотный мне импонирует, но что-то в последнее время его стало много с его высокопарными высказываниями, осадите коней, Антон...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +479

      R-W_warrior 12 октября 2017, 13:39

      Разве что в симуляторе УЕФА назабиваешь...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 октября 2017, 13:06

      кишок не порви

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +23

      Tony_93 12 октября 2017, 11:59

      12 игр 3 гола, лучше уж молчать

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 октября 2017, 11:58

      иж ты прям супер бомбардир нашелся, пару мячей забил и возомнил о себе.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 12 октября 2017, 11:43

      язык мой враг)

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 октября 2017, 11:38

      Тосно молодцы, конечно, но Амкар их накажет. Амкар в отдельных играх, как сказал Заяц, играет как Челси.

      2
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 12 октября 2017, 11:28

      Да в следующей игре и забьёт спартаку)

      3
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      Рейтинг: +582

      мароко 12 октября 2017, 11:23

      В молодежку перейдет тогда может забьет... Спартаку!

      1
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