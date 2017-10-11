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    Черчесов: «Матч с Аргентиной? Переговоры ведутся»

    РФС продолжает вести переговоры с потенциальными соперниками сборной России по ноябрьским матчам. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

    «Вчера и сегодня мы с генеральным директором РФС обсуждали этот момент. Переговоры ведутся. Понятно, мы были заинтересованы в том, чтобы Аргентина или попала напрямую, или не попала на чемпионат мира.

    Я не так глубоко внедряюсь в этот вопрос. Моя задача – дать добро. Есть и план A, и план B, и план C. Насколько я понимаю, переговоры ведутся.

    Если бы Арегнтина решила задачу (попадание на ЧМ-2018. – Прим. «Бомбардир») раньше, то вопрос бы отпал. Есть две топовые сборные. Думаю, что обе дадут добро. Аргентина – одна из них», – сказал Черчесов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.10.2017 15:04
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