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  • Бубнов: «Средняя линия – лицо команды, и оно-то пока у сборной России отсутствует»

Бубнов: «Средняя линия – лицо команды, и оно-то пока у сборной России отсутствует»

11 октября 2017, 10:06
7

Известный российский специалист Александр Бубнов считает, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов в целом определился со стартовым составом, остается вопрос лишь по персоналиям. По его мнению, от скорости проявления четкого стартового состава будет зависеть и динамика развития команды.

«Матчи с Кореей и Ираном показали, что Черчесов в целом определился со стартовым составом, остается вопрос по персоналиям. И если на флангах это не критично (сыграет Рауш или Жирков, Фернандес или Самедов?), то с полузащитой картина иная. Понятно, что по причине травм отсутствует целая группа футболистов – креативщики Головин и Дзагоев, опорник Глушаков (больше всего вопросов именно по опорной зоне). Пробуются разные варианты, но кроме Ерохина пока никто в основе здесь не закрепился.

Средняя линия – лицо команды, и оно-то пока у сборной России отсутствует, по крайней мере, невыразительно. Оптимальные связи на поле находятся только по ходу матча, во вторых таймах, а с первых минут сборная России не может взять мяч под контроль, оказывать систематическое давление на соперника. Это, пожалуй, основная проблема, над которой предстоит работать Черчесову в ближайшей перспективе.

Прослеживается ли положительная динамика в игре сборной России после Кубка конфедераций? Я бы пока так не говорил, но с выявлением четкого стартового состава будет вырабатываться стабильность, а уверенность по прохождению турнира футболисты уже почувствовали. Это заметно», – считает Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Черчесов Станислав Бубнов Александр
Комментарии (7)
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GoLenaStop
1507708166
Настолько было очевидно, что иранцы специально дали забить гол, что просто стыдно за сборную России... Это не команда, а сборище отдельных спецов, где каждый играет в свой футбол. Ощущение от сборной - косолапость и хуторянское видение поля....
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prezent2017
1507709236
Как усатому определиться со средней линией, если у него каждый раз состав новый, экскриментальный? То одни, то другие... Как связи нарабатывать? А клубные связки все порушил. Разве это тренер?
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ПсеФдоним
1507710600
Ерохин закрепился в основе. Я один не вижу чем полезен Ерохин? Мне кажется он часто стал ошибатся и медленный игрок, хотя раньше я был другого мнения, начал замечать это еще в последних играх Зенита. Скорее бы выздоровел Зобнин и Головин. А вообще Денисов в этом составе нужен, усач достал уже.
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Ivan7107
1507717056
Не нужны ни Ерохин ни Тарасов ,Денисов!Нужен креатив в виде Зобнина, Дзагоева ,Головина и Кузяева + Полоз и Кокорин. Вот у этих ребят будет контроль мяча . Опорник может любой ползщ играть ,опорник должен быть мобильным , а не такой как Тарасов и Денисов , с мячем только липо падают либо пас назад.
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