Бубнов: «Средняя линия – лицо команды, и оно-то пока у сборной России отсутствует»

Известный российский специалист Александр Бубнов считает, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов в целом определился со стартовым составом, остается вопрос лишь по персоналиям. По его мнению, от скорости проявления четкого стартового состава будет зависеть и динамика развития команды.

«Матчи с Кореей и Ираном показали, что Черчесов в целом определился со стартовым составом, остается вопрос по персоналиям. И если на флангах это не критично (сыграет Рауш или Жирков, Фернандес или Самедов?), то с полузащитой картина иная. Понятно, что по причине травм отсутствует целая группа футболистов – креативщики Головин и Дзагоев, опорник Глушаков (больше всего вопросов именно по опорной зоне). Пробуются разные варианты, но кроме Ерохина пока никто в основе здесь не закрепился.

Средняя линия – лицо команды, и оно-то пока у сборной России отсутствует, по крайней мере, невыразительно. Оптимальные связи на поле находятся только по ходу матча, во вторых таймах, а с первых минут сборная России не может взять мяч под контроль, оказывать систематическое давление на соперника. Это, пожалуй, основная проблема, над которой предстоит работать Черчесову в ближайшей перспективе.

Прослеживается ли положительная динамика в игре сборной России после Кубка конфедераций? Я бы пока так не говорил, но с выявлением четкого стартового состава будет вырабатываться стабильность, а уверенность по прохождению турнира футболисты уже почувствовали. Это заметно», – считает Бубнов.