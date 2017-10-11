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    Бубнов: «Средняя линия – лицо команды, и оно-то пока у сборной России отсутствует»

    Известный российский специалист Александр Бубнов считает, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов в целом определился со стартовым составом, остается вопрос лишь по персоналиям. По его мнению, от скорости проявления четкого стартового состава будет зависеть и динамика развития команды.

    «Матчи с Кореей и Ираном показали, что Черчесов в целом определился со стартовым составом, остается вопрос по персоналиям. И если на флангах это не критично (сыграет Рауш или Жирков, Фернандес или Самедов?), то с полузащитой картина иная. Понятно, что по причине травм отсутствует целая группа футболистов – креативщики Головин и Дзагоев, опорник Глушаков (больше всего вопросов именно по опорной зоне). Пробуются разные варианты, но кроме Ерохина пока никто в основе здесь не закрепился.

    Средняя линия – лицо команды, и оно-то пока у сборной России отсутствует, по крайней мере, невыразительно. Оптимальные связи на поле находятся только по ходу матча, во вторых таймах, а с первых минут сборная России не может взять мяч под контроль, оказывать систематическое давление на соперника. Это, пожалуй, основная проблема, над которой предстоит работать Черчесову в ближайшей перспективе.

    Прослеживается ли положительная динамика в игре сборной России после Кубка конфедераций? Я бы пока так не говорил, но с выявлением четкого стартового состава будет вырабатываться стабильность, а уверенность по прохождению турнира футболисты уже почувствовали. Это заметно», – считает Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    11.10.2017 10:06
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +113

      Ivan7107 11 октября 2017, 13:17

      Не нужны ни Ерохин ни Тарасов ,Денисов!Нужен креатив в виде Зобнина, Дзагоева ,Головина и Кузяева + Полоз и Кокорин. Вот у этих ребят будет контроль мяча . Опорник может любой ползщ играть ,опорник должен быть мобильным , а не такой как Тарасов и Денисов , с мячем только липо падают либо пас назад.

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      Рейтинг: +73

      ПсеФдоним 11 октября 2017, 11:30

      Ерохин закрепился в основе. Я один не вижу чем полезен Ерохин? Мне кажется он часто стал ошибатся и медленный игрок, хотя раньше я был другого мнения, начал замечать это еще в последних играх Зенита. Скорее бы выздоровел Зобнин и Головин. А вообще Денисов в этом составе нужен, усач достал уже.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 октября 2017, 11:07

      Как усатому определиться со средней линией, если у него каждый раз состав новый, экскриментальный? То одни, то другие... Как связи нарабатывать? А клубные связки все порушил. Разве это тренер?

      1
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      Рейтинг: +8891

      GoLenaStop 11 октября 2017, 10:49

      Настолько было очевидно, что иранцы специально дали забить гол, что просто стыдно за сборную России... Это не команда, а сборище отдельных спецов, где каждый играет в свой футбол. Ощущение от сборной - косолапость и хуторянское видение поля....

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      Рейтинг: +245

      Альфред фаред > GoLenaStop 11 октября 2017, 11:01

      Тренерской руки не видно!

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > GoLenaStop 11 октября 2017, 11:08

      Кончай врать-то. Нормальный гол после блестящей комбинации.

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