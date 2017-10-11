Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кирьяков: «Мутко может выступить посредником в конфликте Черчесова с Денисовым»

Кирьяков: «Мутко может выступить посредником в конфликте Черчесова с Денисовым»

11 октября 2017, 07:31
16

Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков считает, что национальной команде не хватает опорного полузащитника в лице футболиста «Локомотива» Игоря Денисова. Учитывая конфликт со Станиславом Черчесовым, вряд ли стоит ожидать появление футболиста в составе сборной. Кирьяков предложил президенту РФС Виталию Мутко вмешаться в это дело.

– Многие специалисты считали, что Александр Кокорин и Федор Смолов – одноплановые нападающие и не могут играть вместе. До последних контрольных матчей Станислав Черчесов к этому мнению прислушивался…

– Во встречах с командами Южной Кореи и Ирана главный тренер сборной России показал всем, что намерен использовать эту связку в атаке. Это, наверное, главный вывод, который мы должны сделать после матчей в Москве и Казани. Если в других линиях в стартовом составе Черчесов применял ротацию и использовал разные варианты, то в нападении оба раза выходили Кокорин и Смолов. Цель понятна: добиться взаимопонимания между двумя лучшими бомбардирами российской Премьер-лиги. В своих клубах Александр и Федор – лидеры, они играют в схожей манере. В сборной им предстоит дополнять друг друга.

– Не создавалось впечатления, что Кокорин, забивающий за «Зенит» в каждой игре, во встрече с иранцами несколько потерялся?

– Скорее, потерялся Смолов. В «Краснодаре» он постоянно открывается, а после получения мяча здорово действует индивидуально. При этом старается при малейшей возможности наносить удары по воротам. В сборной Федор практически все время получал мяч ближе к боковым линиям, что снижало его атакующий потенциал. То ли он боялся дублировать Кокорина, то ли уходил для получения мяча в непривычные для себя зоны.

– Атака сборной России приобрела осмысленный характер после выхода на замену Дмитрия Полоза, Далера Кузяева и Александра Самедова…

– Все замены были по позициям. Полоз вышел вместо Алексея Миранчука, у которого в матче с иранцами мало что получалось. Впереди у сборной России не хватало футболиста, который мог бы взять игру на себя. Зенитовец как раз и показал, что такой игрок в обойме Черчесова есть. С первых минут появления на поле стал обыгрывать соперников индивидуально и создавать остроту. Самедов заменил Марио Фернандеса, который также не проявил своих лучших качеств на поле «Казань-Арены». Спартаковец обострил игру на фланге, что сначала привело к срезке, после которой мяч попал в штангу, а затем к голевой передаче. Нужно отметить и Кузяева, который вышел вместо Дмитрия Тарасова. Полузащитник «Локомотива» – все-таки игрок разрушающий, а диапазон зенитовца намного шире. С появлением Далера атаки сборной России разгонялись, он первым пасом отрезал целую группу обороняющихся. Да и в обороне Кузяев отрабатывал. Трио вышедших на замену во многом предопределило итоговый результат, который нельзя назвать неудачным для сборной России.

– Вы обратили внимание на то, что игра Тарасова не полностью отвечает требованиям сборной, но Черчесов упорно не замечает в «Локомотиве» Игоря Денисова, с которым у него был конфликт в «Динамо»…

– Считаю неэтичным комментировать отношения в связке тренер – игрок. Безусловно, Денисов не помешал бы нынешней сборной России. Возможно, посредником в урегулировании конфликта (если таковой имел место) должен выступить президент РФС Виталий Мутко.

– Сборная России в последних контрольных матчах играет по схеме с тремя центральными защитниками и двумя вингерами, которая приносила успехи ЦСКА…

– Каждый тренер выбирает тактическую схему, исходя из возможностей имеющихся в его распоряжении исполнителей. Для Черчесова вполне логичным шагом было использование тактики, которую много лет апробировали в ЦСКА. После ухода «незаменимых» братьев Березуцких и Сергея Игнашевича в центре обороны есть определенные проблемы. Играть с двумя центральными защитниками слишком большой риск.

Источник: «Спорт уик-энд»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Денисов Игорь Черчесов Станислав Кирьяков Сергей Мутко Виталий
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
+50/-50
1507697860
Денисова надо возвращать. Неудобный, колючий, строптивый, не всегда соглашается с твоим мнением - но это лидер. А его как раз и не хватает сборной.
Ответить
АртурZaСМ
1507700814
Вообще Черчесов тут не прав сборная России это не то место где можно показывать свою обиду или личную неприязнь... На кону стоит честь всей России и надо звать лучших и Денисов уж точно не хуже тех кто есть в составе. Черчесову нужно было сделать поступок настоящего мужика типа "Игорёк мне нас.р.ать кто ты и что ты и моё отношение к тебе не поменяется, но ты должен играть не за меня , а за страну", но Черчесов повёл себя как обиженная тёлка...
Ответить
Опорник84
1507701393
Денисов -это бомба замедленного действия, которая может взорваться в любой момент! Плюс тренер с горячим характером! Это может быть опасно!
Ответить
nemolod
1507703531
К маю 2018 года станет определенно ясно и понятно, в отношении нынешней сборной,в том числе и ее главного тренера,но сейчас уже складывается такая картина: в атаке многое стало получаться за счет улучшения командных действий,но все портит дырявая оборона,особенно при контратаках соперника,в том числе и проблема с опорником в центре! А Мутко вряд ли поможет!
Ответить
bolela_16
1507704002
ни один ЧМ не обходился без конфликта - не нарушайте традицию, Стасик!!!
Ответить
fanchik
1507706951
Ни каких посредников искусственного примирения не должно быть.Черчесову как старшему и более мудрому надо наступить на свое"горло не приязни"и как старшему и более мудрому простить Денисова и вызвать в сборную.Денисову как младшему, извиниться за свои высказывания и не "умные моменты поведения"и конфликт можно надеяться , будет исчерпан.Победителей в конфликтах тренер -игрок быть не может,примирение пойдет только на пользу сборной в будущем и поднимет авторитет обоих на более высокий уровень . «Умение прощать — свойство сильных. Слабые не прощают.» Ганди М.
Ответить
ArReal
1507707266
Да проще Черчесова выгнать - хуже всё равно не будет!!!Никогда не видел, чтобы сборная столько матчей дома проигрывала!!!!
Ответить
alp
1507708060
дени$ову нет места в сборной..
Ответить
Smoking_dog
1507708084
Денисов? а зачем он нужен?нам нужно о защите думать,потому что Васин с Кутеповоым это полный атас.+Джикия малоопытен и нестабилен.Березуцкий был бы кстати.а в середине есть кому играть.По сути сейчас играет второй состав.Играть будут Глушаков ,Дзагоев,Головин и Зобнин + Рауш.они должны набирать к чм бешеную форму дай бог им здоровья.все остальные по своей сути это дубль.впереди Кокорин и Смолов тут ничего не изменишь.а вот защита беда.В воротах должен стоять опытный конь
Ответить
Gullit 76
1507792589
Глушак будет вместо Денисова.А оборона да, швах.
Ответить
Главные новости
ВидеоДаку дал интервью на русском языке после матча с «Балтикой»
11:56
Боккетти готов возглавить «Спартак»: «Одна из лучших команд мира»
11:48
2
Орлов оценил разгромную победу «Зенита» над «Динамо»: «Счет не по игре»
11:44
2
Семин прокомментировал 3:0 «Зенита» с «Динамо»
11:10
1
Джорджина объяснила, почему их свадьба с Роналду прошла в гостиной собственного дома
10:37
2
Во Франции оценили игру Сафонова с «Лансом»: «Разочаровывающий вечер для россиянина»
10:15
4
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
09:54
2
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
6
Итоги четвeртого тура РПЛ 2026/2027. «Краснодар» продолжает победную серию, «Зенит» разгромил «Динамо», а «Локомотив» всe ещe без побед: обзор всех матчей
08:31
4
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Все новости
Все новости
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
12 августа
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
У Доннаруммы украли шпаргалку перед серией пенальти с Боснией и Герцеговиной
1 апреля
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+