Кирьяков: «Мутко может выступить посредником в конфликте Черчесова с Денисовым»

Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков считает, что национальной команде не хватает опорного полузащитника в лице футболиста «Локомотива» Игоря Денисова. Учитывая конфликт со Станиславом Черчесовым, вряд ли стоит ожидать появление футболиста в составе сборной. Кирьяков предложил президенту РФС Виталию Мутко вмешаться в это дело.

– Многие специалисты считали, что Александр Кокорин и Федор Смолов – одноплановые нападающие и не могут играть вместе. До последних контрольных матчей Станислав Черчесов к этому мнению прислушивался…

– Во встречах с командами Южной Кореи и Ирана главный тренер сборной России показал всем, что намерен использовать эту связку в атаке. Это, наверное, главный вывод, который мы должны сделать после матчей в Москве и Казани. Если в других линиях в стартовом составе Черчесов применял ротацию и использовал разные варианты, то в нападении оба раза выходили Кокорин и Смолов. Цель понятна: добиться взаимопонимания между двумя лучшими бомбардирами российской Премьер-лиги. В своих клубах Александр и Федор – лидеры, они играют в схожей манере. В сборной им предстоит дополнять друг друга.

– Не создавалось впечатления, что Кокорин, забивающий за «Зенит» в каждой игре, во встрече с иранцами несколько потерялся?

– Скорее, потерялся Смолов. В «Краснодаре» он постоянно открывается, а после получения мяча здорово действует индивидуально. При этом старается при малейшей возможности наносить удары по воротам. В сборной Федор практически все время получал мяч ближе к боковым линиям, что снижало его атакующий потенциал. То ли он боялся дублировать Кокорина, то ли уходил для получения мяча в непривычные для себя зоны.

– Атака сборной России приобрела осмысленный характер после выхода на замену Дмитрия Полоза, Далера Кузяева и Александра Самедова…

– Все замены были по позициям. Полоз вышел вместо Алексея Миранчука, у которого в матче с иранцами мало что получалось. Впереди у сборной России не хватало футболиста, который мог бы взять игру на себя. Зенитовец как раз и показал, что такой игрок в обойме Черчесова есть. С первых минут появления на поле стал обыгрывать соперников индивидуально и создавать остроту. Самедов заменил Марио Фернандеса, который также не проявил своих лучших качеств на поле «Казань-Арены». Спартаковец обострил игру на фланге, что сначала привело к срезке, после которой мяч попал в штангу, а затем к голевой передаче. Нужно отметить и Кузяева, который вышел вместо Дмитрия Тарасова. Полузащитник «Локомотива» – все-таки игрок разрушающий, а диапазон зенитовца намного шире. С появлением Далера атаки сборной России разгонялись, он первым пасом отрезал целую группу обороняющихся. Да и в обороне Кузяев отрабатывал. Трио вышедших на замену во многом предопределило итоговый результат, который нельзя назвать неудачным для сборной России.

– Вы обратили внимание на то, что игра Тарасова не полностью отвечает требованиям сборной, но Черчесов упорно не замечает в «Локомотиве» Игоря Денисова, с которым у него был конфликт в «Динамо»…

– Считаю неэтичным комментировать отношения в связке тренер – игрок. Безусловно, Денисов не помешал бы нынешней сборной России. Возможно, посредником в урегулировании конфликта (если таковой имел место) должен выступить президент РФС Виталий Мутко.

– Сборная России в последних контрольных матчах играет по схеме с тремя центральными защитниками и двумя вингерами, которая приносила успехи ЦСКА…

– Каждый тренер выбирает тактическую схему, исходя из возможностей имеющихся в его распоряжении исполнителей. Для Черчесова вполне логичным шагом было использование тактики, которую много лет апробировали в ЦСКА. После ухода «незаменимых» братьев Березуцких и Сергея Игнашевича в центре обороны есть определенные проблемы. Играть с двумя центральными защитниками слишком большой риск.