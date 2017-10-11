Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Кирьяков: «Мутко может выступить посредником в конфликте Черчесова с Денисовым»

    Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков считает, что национальной команде не хватает опорного полузащитника в лице футболиста «Локомотива» Игоря Денисова. Учитывая конфликт со Станиславом Черчесовым, вряд ли стоит ожидать появление футболиста в составе сборной. Кирьяков предложил президенту РФС Виталию Мутко вмешаться в это дело.

    – Многие специалисты считали, что Александр Кокорин и Федор Смолов – одноплановые нападающие и не могут играть вместе. До последних контрольных матчей Станислав Черчесов к этому мнению прислушивался…

    – Во встречах с командами Южной Кореи и Ирана главный тренер сборной России показал всем, что намерен использовать эту связку в атаке. Это, наверное, главный вывод, который мы должны сделать после матчей в Москве и Казани. Если в других линиях в стартовом составе Черчесов применял ротацию и использовал разные варианты, то в нападении оба раза выходили Кокорин и Смолов. Цель понятна: добиться взаимопонимания между двумя лучшими бомбардирами российской Премьер-лиги. В своих клубах Александр и Федор – лидеры, они играют в схожей манере. В сборной им предстоит дополнять друг друга.

    – Не создавалось впечатления, что Кокорин, забивающий за «Зенит» в каждой игре, во встрече с иранцами несколько потерялся?

    – Скорее, потерялся Смолов. В «Краснодаре» он постоянно открывается, а после получения мяча здорово действует индивидуально. При этом старается при малейшей возможности наносить удары по воротам. В сборной Федор практически все время получал мяч ближе к боковым линиям, что снижало его атакующий потенциал. То ли он боялся дублировать Кокорина, то ли уходил для получения мяча в непривычные для себя зоны.

    – Атака сборной России приобрела осмысленный характер после выхода на замену Дмитрия Полоза, Далера Кузяева и Александра Самедова…

    – Все замены были по позициям. Полоз вышел вместо Алексея Миранчука, у которого в матче с иранцами мало что получалось. Впереди у сборной России не хватало футболиста, который мог бы взять игру на себя. Зенитовец как раз и показал, что такой игрок в обойме Черчесова есть. С первых минут появления на поле стал обыгрывать соперников индивидуально и создавать остроту. Самедов заменил Марио Фернандеса, который также не проявил своих лучших качеств на поле «Казань-Арены». Спартаковец обострил игру на фланге, что сначала привело к срезке, после которой мяч попал в штангу, а затем к голевой передаче. Нужно отметить и Кузяева, который вышел вместо Дмитрия Тарасова. Полузащитник «Локомотива» – все-таки игрок разрушающий, а диапазон зенитовца намного шире. С появлением Далера атаки сборной России разгонялись, он первым пасом отрезал целую группу обороняющихся. Да и в обороне Кузяев отрабатывал. Трио вышедших на замену во многом предопределило итоговый результат, который нельзя назвать неудачным для сборной России.

    – Вы обратили внимание на то, что игра Тарасова не полностью отвечает требованиям сборной, но Черчесов упорно не замечает в «Локомотиве» Игоря Денисова, с которым у него был конфликт в «Динамо»…

    – Считаю неэтичным комментировать отношения в связке тренер – игрок. Безусловно, Денисов не помешал бы нынешней сборной России. Возможно, посредником в урегулировании конфликта (если таковой имел место) должен выступить президент РФС Виталий Мутко.

    – Сборная России в последних контрольных матчах играет по схеме с тремя центральными защитниками и двумя вингерами, которая приносила успехи ЦСКА…

    – Каждый тренер выбирает тактическую схему, исходя из возможностей имеющихся в его распоряжении исполнителей. Для Черчесова вполне логичным шагом было использование тактики, которую много лет апробировали в ЦСКА. После ухода «незаменимых» братьев Березуцких и Сергея Игнашевича в центре обороны есть определенные проблемы. Играть с двумя центральными защитниками слишком большой риск.

    Источник: «Спорт уик-энд»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.10.2017 07:31
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 12 октября 2017, 10:16

      Глушак будет вместо Денисова.А оборона да, швах.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      Smoking_dog 11 октября 2017, 10:48

      Денисов? а зачем он нужен?нам нужно о защите думать,потому что Васин с Кутеповоым это полный атас.+Джикия малоопытен и нестабилен.Березуцкий был бы кстати.а в середине есть кому играть.По сути сейчас играет второй состав.Играть будут Глушаков ,Дзагоев,Головин и Зобнин + Рауш.они должны набирать к чм бешеную форму дай бог им здоровья.все остальные по своей сути это дубль.впереди Кокорин и Смолов тут ничего не изменишь.а вот защита беда.В воротах должен стоять опытный конь

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11358

      alp 11 октября 2017, 10:47

      дени$ову нет места в сборной..

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1351

      15112007 > alp 11 октября 2017, 13:26

      Скорее, Черчесову нет места в сборной

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12133

      BRO_football > 15112007 11 октября 2017, 14:08

      Пусть оба валят!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11358

      alp > BRO_football 11 октября 2017, 17:40

      я согласен

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5993

      AtticusFinch 11 октября 2017, 10:34

      Да проще Черчесова выгнать - хуже всё равно не будет!!!Никогда не видел, чтобы сборная столько матчей дома проигрывала!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1212

      fanchik 11 октября 2017, 10:29

      Ни каких посредников искусственного примирения не должно быть.Черчесову как старшему и более мудрому надо наступить на свое"горло не приязни"и как старшему и более мудрому простить Денисова и вызвать в сборную.Денисову как младшему, извиниться за свои высказывания и не "умные моменты поведения"и конфликт можно надеяться , будет исчерпан.Победителей в конфликтах тренер -игрок быть не может,примирение пойдет только на пользу сборной в будущем и поднимет авторитет обоих на более высокий уровень .
      «Умение прощать — свойство сильных. Слабые не прощают.» Ганди М.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 11 октября 2017, 09:40

      ни один ЧМ не обходился без конфликта - не нарушайте традицию, Стасик!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2867

      nemolod 11 октября 2017, 09:32

      К маю 2018 года станет определенно ясно и понятно, в отношении нынешней сборной,в том числе и ее главного тренера,но сейчас уже складывается такая картина: в атаке многое стало получаться за счет улучшения командных действий,но все портит дырявая оборона,особенно при контратаках соперника,в том числе и проблема
      с опорником в центре!
      А Мутко вряд ли поможет!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70675

      insider_retro 11 октября 2017, 09:01

      В сборной не должно быть центров противостояния... Никакой конфликт никогда не может быть урегулирован полностью... А последствия не нужны...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3227

      Опорник84 11 октября 2017, 08:56

      Денисов -это бомба замедленного действия, которая может взорваться в любой момент! Плюс тренер с горячим характером! Это может быть опасно!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3654

      АртурZaСМ 11 октября 2017, 08:46

      Вообще Черчесов тут не прав сборная России это не то место где можно показывать свою обиду или личную неприязнь... На кону стоит честь всей России и надо звать лучших и Денисов уж точно не хуже тех кто есть в составе. Черчесову нужно было сделать поступок настоящего мужика типа "Игорёк мне нас.р.ать кто ты и что ты и моё отношение к тебе не поменяется, но ты должен играть не за меня , а за страну", но Черчесов повёл себя как обиженная тёлка...

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11