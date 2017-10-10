Будогосский: «Матюнин слишком рано почувствовал себя человеком, который может делать то, что считает нужным»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал заявление арбитра Алексея Матюнина в свой адрес. Судья обвинил функционера, что он отказался его поддержать в споре с руководством «Анжи», которое назвало работу арбитра в матче с «Зенитом» (2:2) предвзятой.

«Удивляться Матюнину нечего, не он мне должен указывать, когда и кому что говорить. Удивляться он должен не мне, а некоторым эпизодам, связанным с его судейством. В том числе и на международной арене. Пусть он больше занимается самоподготовкой к матчам и качеством своей работы на соревнованиях, чем размышляет о том, кому и когда мне давать комментарии. Я без него постараюсь разобраться.

Хотел бы напомнить о двух вещах. Арбитр удивляется малому количеству матчей – это по первой части чемпионата действительно так. Но это происходило в связи с низким качеством судейства двух матчей в ФНЛ. И второй момент – хотел бы напомнить, каким образом и при каком голосовании Матюнин попал в лист ФИФА.

Это было в период работы Николая Левникова, когда случилось очень напряженное голосование. Когда постоянно было ничейное голосование, и только решающий голос Левникова позволил Матюнину оказаться там, где он оказался. И арбитр, проведя пять матчей на международной арене, должен задуматься о том, почему там у него столько проблем, а не заниматься вопросом комментариев главы департамента.

Может, он еще посоветует президенту РФС, что ему говорить? Или удивится, что президент РФС не высказал ничего в его поддержку после высказываний Кадиева?

Матюнин потерял точку опоры в этом вопросе и слишком рано почувствовал себя человеком, который может делать то, что считает нужным. Но так не бывает», – заявил Будогосский.