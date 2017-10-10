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  • Будогосский: «Матюнин слишком рано почувствовал себя человеком, который может делать то, что считает нужным»

Будогосский: «Матюнин слишком рано почувствовал себя человеком, который может делать то, что считает нужным»

10 октября 2017, 13:52
20

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал заявление арбитра Алексея Матюнина в свой адрес. Судья обвинил функционера, что он отказался его поддержать в споре с руководством «Анжи», которое назвало работу арбитра в матче с «Зенитом» (2:2) предвзятой.

«Удивляться Матюнину нечего, не он мне должен указывать, когда и кому что говорить. Удивляться он должен не мне, а некоторым эпизодам, связанным с его судейством. В том числе и на международной арене. Пусть он больше занимается самоподготовкой к матчам и качеством своей работы на соревнованиях, чем размышляет о том, кому и когда мне давать комментарии. Я без него постараюсь разобраться.

Хотел бы напомнить о двух вещах. Арбитр удивляется малому количеству матчей – это по первой части чемпионата действительно так. Но это происходило в связи с низким качеством судейства двух матчей в ФНЛ. И второй момент – хотел бы напомнить, каким образом и при каком голосовании Матюнин попал в лист ФИФА.

Это было в период работы Николая Левникова, когда случилось очень напряженное голосование. Когда постоянно было ничейное голосование, и только решающий голос Левникова позволил Матюнину оказаться там, где он оказался. И арбитр, проведя пять матчей на международной арене, должен задуматься о том, почему там у него столько проблем, а не заниматься вопросом комментариев главы департамента.

Может, он еще посоветует президенту РФС, что ему говорить? Или удивится, что президент РФС не высказал ничего в его поддержку после высказываний Кадиева?

Матюнин потерял точку опоры в этом вопросе и слишком рано почувствовал себя человеком, который может делать то, что считает нужным. Но так не бывает», – заявил Будогосский.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Будогосский Андрей Матюнин Алексей
Комментарии (20)
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Gullit 76
1507633377
Уже лаются как собаки!
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Нижнетагильский бомж
1507636218
Гнилой там коллектив конечно!
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insider_retro
1507638146
Для выравнивания ситуации, Матюнина, как слабое и не защищённое звено, отдали на распил критики и растерзание... Но Матюнин звено и вся цепь испоганилась...
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ИГАРЬ
1507638325
Пилили бабаосы вместе, а теперь крайнего пытаются друг из друга сделать.
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Валерий2705
1507640114
Если он провел 2 матча, низких по качеству в ФНЛ, то какого хера ты его ставишь судить РФПЛ? Маразматичный, бесячий выродок, когда тебя уже выгонят нахер.
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polt
1507642397
"...слишком рано почувствовал себя человеком, который может делать то, что считает нужным." Договорился. Все должны делать что выгодно Будогосскому и К, своего мнения иметь не сметь.
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Одинокий волк Маквейд
1507642802
В серпентарии, как всегда, интрижки.
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Pourport
1507643104
Готов в отставники,трепло кукурузное?!)
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DOCTOR PENALTY
1507643323
Вот он наш футбол. Не осталось ни одного клуба, где нет интриг и грызни, не прошло ни одного матча без судейских скандалов. НУ КТО СКАЗАЛ, ЧТО РОССИЯ НЕФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА?
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Приус
1507643816
Бурлит болотце, бурлит, завоняло всю округу. Заменить вас камерами вообще, тихо станет, скандалы прекратятся.
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