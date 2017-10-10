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    Будогосский: «Матюнин слишком рано почувствовал себя человеком, который может делать то, что считает нужным»

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал заявление арбитра Алексея Матюнина в свой адрес. Судья обвинил функционера, что он отказался его поддержать в споре с руководством «Анжи», которое назвало работу арбитра в матче с «Зенитом» (2:2) предвзятой.

    «Удивляться Матюнину нечего, не он мне должен указывать, когда и кому что говорить. Удивляться он должен не мне, а некоторым эпизодам, связанным с его судейством. В том числе и на международной арене. Пусть он больше занимается самоподготовкой к матчам и качеством своей работы на соревнованиях, чем размышляет о том, кому и когда мне давать комментарии. Я без него постараюсь разобраться.

    Хотел бы напомнить о двух вещах. Арбитр удивляется малому количеству матчей – это по первой части чемпионата действительно так. Но это происходило в связи с низким качеством судейства двух матчей в ФНЛ. И второй момент – хотел бы напомнить, каким образом и при каком голосовании Матюнин попал в лист ФИФА.

    Это было в период работы Николая Левникова, когда случилось очень напряженное голосование. Когда постоянно было ничейное голосование, и только решающий голос Левникова позволил Матюнину оказаться там, где он оказался. И арбитр, проведя пять матчей на международной арене, должен задуматься о том, почему там у него столько проблем, а не заниматься вопросом комментариев главы департамента.

    Может, он еще посоветует президенту РФС, что ему говорить? Или удивится, что президент РФС не высказал ничего в его поддержку после высказываний Кадиева?

    Матюнин потерял точку опоры в этом вопросе и слишком рано почувствовал себя человеком, который может делать то, что считает нужным. Но так не бывает», – заявил Будогосский.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.10.2017 13:52
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 11 октября 2017, 16:48

      Будогосский: "Я - начальник, ты - дурак! Ты - начальник - я дурак! Аминь!".

      Впрочем, что говорить про это ничтожество? Тут министр образования Ольга Васильева отметилась, заявив о том, научиться игре в шахматы можно в короткие сроки, причем такие уроки не имеют «никакую затратность».

      Как была школьным учителем пения, так им и осталась, но уже в кресле министра! И о шахматах судит по фильму «Джентльмены, удачи!» (1971): «Лошадью ходи! Век воли не видать!».

      https://www.youtube.com/watch?v=AWw_ViXG-XQ

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 октября 2017, 10:59

      Мне сначала показалось, что Будагосский про себя это сказал.

      0
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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 11 октября 2017, 06:57

      Прыткий какой, человеком себя почувствовал, молчал бы челядь)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6328

      порт 10 октября 2017, 18:30

      Ой как не любит Будогорский критику в свой адрес. Хочет что бы все его любили и хвалили.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7557

      серега кашин 10 октября 2017, 18:02

      будогорскому пора бы уже на покой уходить

      2
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      Рейтинг: +4469

      Snek 10 октября 2017, 17:29

      ну что не видно, что уже даже судьи считают бурдогоского ослом, куда мудко смотрит?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +17368

      Garrincha58 10 октября 2017, 17:25

      Будугоский развел бугу в своем болотце

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5444

      Приус 10 октября 2017, 16:56

      Бурлит болотце, бурлит, завоняло всю округу. Заменить вас камерами вообще, тихо станет, скандалы прекратятся.

      9
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 10 октября 2017, 16:48

      Вот он наш футбол. Не осталось ни одного клуба, где нет интриг и грызни, не прошло ни одного матча без судейских скандалов. НУ КТО СКАЗАЛ, ЧТО РОССИЯ НЕФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА?

      3
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС > DOCTOR PENALTY 10 октября 2017, 16:52

      Кое в чем мы впереди планеты всей.

      11
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      ...
      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY > СШГЭС 10 октября 2017, 16:58

      точно!!!

      1
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 10 октября 2017, 16:45

      Готов в отставники,трепло кукурузное?!)

      1
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