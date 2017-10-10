Сампаоли назвал Месси ключом к успеху сборной Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли призвал свою команду выложиться в предстоящем матче отборочного турнира с Эквадором как Лионель Месси.

«У меня в распоряжении есть Месси. Он работал под моим руководством в трех последних матчах. Я вижу в нем невероятно преданного команде, прилагающего усилия и выполняющего черновую работу игрока.

В том случае, если вся команда будет на уровне Месси, то игра с Эквадором получится удачной для нас», – приводит слова Сампаоли El Universo.

Напомним, что перед последним туром Аргентина занимает шестое место в турнирной таблице, не дающее право даже на участие в стыковых матчах. Аргентинцам в последнем матче турнира, который состоится 11 октября, нужна только победа.