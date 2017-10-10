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    Сампаоли назвал Месси ключом к успеху сборной Аргентины

    Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли призвал свою команду выложиться в предстоящем матче отборочного турнира с Эквадором как Лионель Месси.

    «У меня в распоряжении есть Месси. Он работал под моим руководством в трех последних матчах. Я вижу в нем невероятно преданного команде, прилагающего усилия и выполняющего черновую работу игрока.

    В том случае, если вся команда будет на уровне Месси, то игра с Эквадором получится удачной для нас», – приводит слова Сампаоли El Universo.

    Напомним, что перед последним туром Аргентина занимает шестое место в турнирной таблице, не дающее право даже на участие в стыковых матчах. Аргентинцам в последнем матче турнира, который состоится 11 октября, нужна только победа.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.10.2017 09:41
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +232

      Sterh 10 октября 2017, 12:06

      НИХРЕНА СЕБЕ!
      Вот это выбор!

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