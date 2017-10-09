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    Черчесов: «Голландия и Аргентина? Если команда действительно звездная, то она на чемпионат мира попадет»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал тот факт, что за бортом чемпионата мира-2018 могут остаться Голландия и Аргентина.

    «Что я думаю по поводу Голландии и Аргентины? Если команда действительно звездная, то она на чемпионат мира попадет. А есть такие сборные, где звезд много, а команды нет. Если на мундиаль не попадут сборные с известными игроками, чемпионат мира не то что обеднеет, но этих игроков не будет хватать.

    В идеале, лучше бы все звездные сборные вышли, чтобы чемпионат мира был максимально насыщен футболистами, игравшими важную роль в мировом масштабе. И все же, звезды – это хорошо, но должна быть команда, и звезды должны вписывать себя в нее», – сказал Черчесов.

    За тур до конца отборочного раунда в Южной Америке аргентинцы располагаются на шестом месте в турнирной таблице, которое не дает права на выход в финальную стадию турнира. Голландии для попадания на ЧМ в России необходимо в последнем матче побеждать Швецию с разницей в семь мячей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.10.2017 17:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 10 октября 2017, 10:55

      Аргентина попадет, а голандцы к сожалению нет.

      0
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      Рейтинг: +1015

      г.Онега 9 октября 2017, 22:40

      ))

      0
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 9 октября 2017, 18:08

      Это типа мы звёздная команда и попали на чемпионат мира первыми!!!

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      Рейтинг: +73

      ПсеФдоним > Obojaemiy 9 октября 2017, 18:09

      усач такой уверенный, когда место гарантировано, посмотреть бы на него, еслибы биться с командами пришлось типа исландии или польши и тем более аргентины

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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 9 октября 2017, 17:36

      интересно чтобы ты пел Черчесов если бы наша сборная не была хозяйкой будущего ЧМ, и скорее всего мы бы туда не попали

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