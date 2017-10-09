Черчесов: «Голландия и Аргентина? Если команда действительно звездная, то она на чемпионат мира попадет»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал тот факт, что за бортом чемпионата мира-2018 могут остаться Голландия и Аргентина.

«Что я думаю по поводу Голландии и Аргентины? Если команда действительно звездная, то она на чемпионат мира попадет. А есть такие сборные, где звезд много, а команды нет. Если на мундиаль не попадут сборные с известными игроками, чемпионат мира не то что обеднеет, но этих игроков не будет хватать.

В идеале, лучше бы все звездные сборные вышли, чтобы чемпионат мира был максимально насыщен футболистами, игравшими важную роль в мировом масштабе. И все же, звезды – это хорошо, но должна быть команда, и звезды должны вписывать себя в нее», – сказал Черчесов.

За тур до конца отборочного раунда в Южной Америке аргентинцы располагаются на шестом месте в турнирной таблице, которое не дает права на выход в финальную стадию турнира. Голландии для попадания на ЧМ в России необходимо в последнем матче побеждать Швецию с разницей в семь мячей.