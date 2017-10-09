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    Кокорин назвал лидера в сборной России

    Нападающий сборной России Александр Кокорин назвал голкипера Игоря Акинфеева лидером в национальной команде. По словам Кокорина, вратарь ЦСКА является примером для молодых футболистов.

    — Кого сейчас можно назвать лидерами сборной?

    — Ребят, которые давно выступают. Наверное, Игоря Акинфеева в первую очередь.

    — Но его многие воспринимают как человека, который немного в стороне от команды...

    — Раньше в сборной было много игроков в возрасте, теперь опытных гораздо меньше. А Игорь по-прежнему в сборной, он капитан, у него больше ста игр за национальную команду. В любом случае он пример для молодых ребят.

    Источник: Известия

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    09.10.2017 01:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17983

      paracetamol 9 октября 2017, 09:58

      Лизнул что-ли? Дыра опять 2 бабочки пропустила. Он же на выходах боится играть, а когда выйдет, еще больше пропускает за шиворот.

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      Рейтинг: +113

      Ivan7107 > paracetamol 9 октября 2017, 11:07

      Лизнул а тож че , он не лидер ,он обуза для сборной уже лет 6

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