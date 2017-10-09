Кокорин назвал лидера в сборной России

Лизнул что-ли? Дыра опять 2 бабочки пропустила. Он же на выходах боится играть, а когда выйдет, еще больше пропускает за шиворот.
Нападающий сборной России Александр Кокорин назвал голкипера Игоря Акинфеева лидером в национальной команде. По словам Кокорина, вратарь ЦСКА является примером для молодых футболистов.
— Кого сейчас можно назвать лидерами сборной?
— Ребят, которые давно выступают. Наверное, Игоря Акинфеева в первую очередь.
— Но его многие воспринимают как человека, который немного в стороне от команды...
— Раньше в сборной было много игроков в возрасте, теперь опытных гораздо меньше. А Игорь по-прежнему в сборной, он капитан, у него больше ста игр за национальную команду. В любом случае он пример для молодых ребят.