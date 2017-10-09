Кокорин назвал лидера в сборной России

Нападающий сборной России Александр Кокорин назвал голкипера Игоря Акинфеева лидером в национальной команде. По словам Кокорина, вратарь ЦСКА является примером для молодых футболистов.

— Кого сейчас можно назвать лидерами сборной?

— Ребят, которые давно выступают. Наверное, Игоря Акинфеева в первую очередь.

— Но его многие воспринимают как человека, который немного в стороне от команды...

— Раньше в сборной было много игроков в возрасте, теперь опытных гораздо меньше. А Игорь по-прежнему в сборной, он капитан, у него больше ста игр за национальную команду. В любом случае он пример для молодых ребят.