Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Роббен не верит, что Голландия сможет обыграть шведов со счетом 7:0

    Полузащитник сборной Голландии Арьен Роббен выразил мнение, что его команде не удастся пробиться в финальную часть чемпионата мира-2018.

    Напомним, что для выхода в стыковые матчи голландцам необходимо в заключительном матче квалификационного раунда обыграть со счетом 7:0 Швецию.

    «К сожалению, это часть спорта. Если победу со счетом 8:0 над белорусами еще можно представить, то обыграть Швецию со счетом 7:0 мы не сможем.

    Мы были разочарованы, когда узнали, что шведы забили восемь голов Люксембургу», – сказал Роббен.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.10.2017 14:06
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +459

      77SAM 9 октября 2017, 00:12

      И я не верю и Станиславский.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7557

      серега кашин 8 октября 2017, 19:10

      как бы самим не отхватить полную авоську

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 8 октября 2017, 17:32

      Конечно не выйдет. Смотрите не проиграйте.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +328

      ИванЯ 8 октября 2017, 16:51

      А что так много то?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11531

      alex1951 8 октября 2017, 16:47

      Ваша проблема не в том сколько там забьете ,
      а в том ,что прое....смену поколении...
      на данный момент вы не ..летучие голландцы,, , а ползучие)))

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 8 октября 2017, 16:12

      че белорусов то задел ведь они не люкси и что думаете им 8 накидаете а хрен там

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      stas0602 8 октября 2017, 16:10

      Прогнозы фyтбoльных матчей www.moistavki.ru

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 8 октября 2017, 16:07

      шанс есть, но очень небольшой, просто играть в 2 центральных защитника, один фиг терять нечего, остальных выставить нападающих и атакующих полузащитников (схема будет нереально выглядеть, но других вариантов нет :D), не позволять вообще шведам перейти на половину поля свою, других вариантов что бы выиграть у нынешней Швеции 7:0 нету, просто нужно показать такой адский матч, какого вообще не было никогда и нигде, чудеса случаются, удачи Голландии...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 > ROSTOV SUPER 8 октября 2017, 17:19

      :D это уже слишком будет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      chempion_cska 8 октября 2017, 15:57

      Еще не факт, что победите сборную Швеции, Роббен.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +399

      kella 8 октября 2017, 15:04

      Купить судью и пару шведов и невозможное станет возможным! Билан подтвердит если я неправ!

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11