Роббен не верит, что Голландия сможет обыграть шведов со счетом 7:0

Полузащитник сборной Голландии Арьен Роббен выразил мнение, что его команде не удастся пробиться в финальную часть чемпионата мира-2018.

Напомним, что для выхода в стыковые матчи голландцам необходимо в заключительном матче квалификационного раунда обыграть со счетом 7:0 Швецию.

«К сожалению, это часть спорта. Если победу со счетом 8:0 над белорусами еще можно представить, то обыграть Швецию со счетом 7:0 мы не сможем.

Мы были разочарованы, когда узнали, что шведы забили восемь голов Люксембургу», – сказал Роббен.