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    «ПСЖ» рассматривает Жардима как одного из кандидатов на пост главного тренера

    «ПСЖ» может сменить Унаи Эмери на посту главного тренера команды по окончании нынешнего сезона. Как сообщалось ранее, испанец будет уволен, если не выведет парижан как минимум в полуфинал Лиги чемпионов.

    Одним из претендентов является Леонарду Жардим, возглавляющий «Монако». В минувшем сезоне португальский специалист привел монегасков к чемпионству в Лиге 1 и дошел с ними до 1/2 финала самого престижного европейского клубного турнира.

    Текущее соглашение Жардима с «Монако» рассчитано до лета 2020 года.

    Источник: Daily Mail

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    07.10.2017 15:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +68

      Ron09 7 октября 2017, 20:53

      для многих футболистов Псж Эмери уже давно не тренер. После трусливой катеначо в Лч.

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      Рейтинг: +624

      juvseriy 7 октября 2017, 17:16

      Процентов на 90 уверен что если он их не Эмери их не выведет, то футболисты сами себя туда выведут

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      Рейтинг: +24829

      dok66 7 октября 2017, 16:21

      Да выведет , куда он с этим ПСЖ денется ))

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 7 октября 2017, 16:06

      Думаю, что речь идет как минимум о финале ,а не о полуфинале ( с их то составом) , а вообще , что можно сказать оба очень хорошие тренеры. Желаю удачи Унаи , мне он еще со времен Валенсии очень нравился.

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