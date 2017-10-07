«ПСЖ» рассматривает Жардима как одного из кандидатов на пост главного тренера

«ПСЖ» может сменить Унаи Эмери на посту главного тренера команды по окончании нынешнего сезона. Как сообщалось ранее, испанец будет уволен, если не выведет парижан как минимум в полуфинал Лиги чемпионов.

Одним из претендентов является Леонарду Жардим, возглавляющий «Монако». В минувшем сезоне португальский специалист привел монегасков к чемпионству в Лиге 1 и дошел с ними до 1/2 финала самого престижного европейского клубного турнира.

Текущее соглашение Жардима с «Монако» рассчитано до лета 2020 года.