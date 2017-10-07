Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Кононов: «РФПЛ стала сложнее, каждая команда ставит задачу и борется до последних секунд»

    Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов высказал мнение о нынешнем уровне РФПЛ. По словам специалиста, сейчас с каждой командой приходится сражаться за очки, при этом серьезную конкуренцию создают даже пополнившие Премьер-лигу коллективы из ФНЛ.

    «Мое впечатление, что чемпионат стал сложнее. Команды достаточно усилились, даже те, которые вышли из первой лиги в высшую. Эти команды очень серьезную конкуренцию создают.

    В этом году просто так ни у какого соперника не выиграешь. Сложно будет играть на протяжении всего чемпионата. Каждая команда ставит задачу и борется до последних секунд», – сказал Кононов.

    Источник: ФК «Ахмат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.10.2017 13:58
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +571

      RJM555 11 октября 2017, 12:11

      отмазы начались знает что скоро начнут спрашивать за результат и качество.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +113

      4ekucT911 7 октября 2017, 19:23

      видимо товарищ Кононов понял, что придя в Ахмат зря полагался на админ ресурс президента республики и придется побеждать по спортивному принципу)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1426

      VSt 7 октября 2017, 14:50

      Не факт, что команды стали сильнее. Скорее, средний уровень упал и стало много команд примерно одинакового невысокого уровня. В этом болоте командам среднего уровня конечно труднее.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70671

      insider_retro 7 октября 2017, 14:18

      Просто, как никогда, обострилась необходимость выживания в РФПЛ... Вылететь легко, а обратно - нужно пройти опять горнило ФНЛ... А это время, деньги и не факт, что получится...
      А играют, как обычно... Равные с равными пробуют набрать очки, а с остальными сами мучаются и другим играть не дают...)) До последних секунд...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11