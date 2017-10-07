Кононов: «РФПЛ стала сложнее, каждая команда ставит задачу и борется до последних секунд»

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов высказал мнение о нынешнем уровне РФПЛ. По словам специалиста, сейчас с каждой командой приходится сражаться за очки, при этом серьезную конкуренцию создают даже пополнившие Премьер-лигу коллективы из ФНЛ.

«Мое впечатление, что чемпионат стал сложнее. Команды достаточно усилились, даже те, которые вышли из первой лиги в высшую. Эти команды очень серьезную конкуренцию создают.

В этом году просто так ни у какого соперника не выиграешь. Сложно будет играть на протяжении всего чемпионата. Каждая команда ставит задачу и борется до последних секунд», – сказал Кононов.