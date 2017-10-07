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    Сборная России в Москве сыграет против Южной Кореи

    Сегодня состоится товарищеский матч с участием сборной России и Южной Кореи. Встреча пройдет на «ВЭБ Арене» и начнется в 17:00 по московскому времени.

    Напомним, что последний раз команды играли между собой на групповом этапе чемпионата мира-2014 в Бразилии. Та встреча запомнилась грубой ошибкой вратаря Игоря Акинфеева и закончилась со счетом 1:1.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть игру. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Россия – Южная Корея.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.10.2017 16:15
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    Комментарии27
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      Рейтинг: -17

      Марсович 7 октября 2017, 18:10

      Старпер от слова star

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -17

      Марсович 7 октября 2017, 18:09

      Фуфельно играют старперы

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 7 октября 2017, 17:56

      Быстрые,сегодня дерево потаскают!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 7 октября 2017, 17:55

      кому как не бате тащить, кокоша это халиф на час

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +839

      Князев 7 октября 2017, 17:50

      Когда основной состав наигрывать будем??? Сколько можно играть дублирующим составом?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport > Князев 7 октября 2017, 17:58

      Какой дублирующий,его и нет по сути!)))
      Как назначить позицию,если игрок один матч хорошо сыграл,а второй нахрен провалил?Пусть проверяет всех и решается на основной,один хрен ничего на ЧМ не горит.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 7 октября 2017, 17:42

      Трудно придумать более унылое зрелище чем товарищеские матчи нашей сборной. Играют почти пешком, качество игры - ужас...пытаюсь не заснуть

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      Tony_93 7 октября 2017, 17:38

      Корея вперед, Черчеса в топку

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +839

      Князев > Tony_93 7 октября 2017, 17:51

      Согласен, тренер никчёмный.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +245

      Альфред фаред 7 октября 2017, 17:07

      Вот бы Орлов комментировал этот матч!)

      0
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      Рейтинг: +702

      19element87 7 октября 2017, 16:51

      Даёшь победу - даёшь подарок Владимиру Владимировичу на ДР_))))

      0
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      Рейтинг: +479

      R-W_warrior 7 октября 2017, 16:33

      Опять ничейка будет?

      0
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