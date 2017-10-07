Сборная России в Москве сыграет против Южной Кореи

Сегодня состоится товарищеский матч с участием сборной России и Южной Кореи. Встреча пройдет на «ВЭБ Арене» и начнется в 17:00 по московскому времени.

Напомним, что последний раз команды играли между собой на групповом этапе чемпионата мира-2014 в Бразилии. Та встреча запомнилась грубой ошибкой вратаря Игоря Акинфеева и закончилась со счетом 1:1.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть игру. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Россия – Южная Корея.