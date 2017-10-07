Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сборная России в Москве сыграет против Южной Кореи

7 октября 2017, 16:15
28

Сегодня состоится товарищеский матч с участием сборной России и Южной Кореи. Встреча пройдет на «ВЭБ Арене» и начнется в 17:00 по московскому времени.

Напомним, что последний раз команды играли между собой на групповом этапе чемпионата мира-2014 в Бразилии. Та встреча запомнилась грубой ошибкой вратаря Игоря Акинфеева и закончилась со счетом 1:1.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть игру. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Россия – Южная Корея.

Источник: Бомбардир.ру
Товарищеские матчи Россия Южная Корея
Комментарии (28)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
сашка0714
1507363809
Надеюсь лунев на воротах будет
Ответить
Maxim Nik
1507364301
Вперёд Россия! Надо наигрывать состав! И старые свои ошибки стараться не допускать! И на ошибках других тоже учиться!
Ответить
alex1951
1507364567
Если выбирать между победой и красивой игрой я выбрал бы второе... Игры хочется,да такой что глаз не оторвать... А голы ? Будет игра ,будут и голы ....................)))на ЧМ..
Ответить
insider_retro
1507364595
Хочется увидеть какие-нибудь признаки готовности команды к достойному сопротивлению любым соперникам!! Не плохо было бы увидеть агрессивные действия, мобильность, ну и зрелищность!! Удачи!!...
Ответить
DeutschlandUberAlles
1507373113
Верим!
Ответить
multi1984
1507377548
Я думаю,что если Черчесов действительно будет наигрывать одних и тех же,но сильнейших,то сборная будет играть замечательно.Только на ворота Лунева бы,а в защите фернандеса и смольникова по флангам,пусть и на левом краю учатся.За такие бабки не научиться подавать левой ногой -позор.
Ответить
_Marqella_
1507382516
Россия - Южная Корея 3-0 100%
Ответить
19element87
1507384308
Даёшь победу - даёшь подарок Владимиру Владимировичу на ДР_))))
Ответить
Tony_93
1507387122
Корея вперед, Черчеса в топку
Ответить
turist82
1507387373
Трудно придумать более унылое зрелище чем товарищеские матчи нашей сборной. Играют почти пешком, качество игры - ужас...пытаюсь не заснуть
Ответить
Главные новости
Джорджина объяснила, почему их свадьба с Роналду прошла в гостиной собственного дома
10:37
Во Франции оценили игру Сафонова с «Лансом»: «Разочаровывающий вечер для россиянина»
10:15
3
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
09:54
1
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
2
Итоги четвeртого тура РПЛ 2026/2027. «Краснодар» продолжает победную серию, «Зенит» разгромил «Динамо», а «Локомотив» всe ещe без побед: обзор всех матчей
08:31
4
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
8
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
2
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
15
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
4
Все новости
Все новости
Племянника Кадырова назвали «маленьким Месси»
10:45
1
У Фомина возникли два вопроса по судейству в матче с «Зенитом»
10:40
Зобнин оценил игру Даку за «Спартак»
09:46
1
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
09:15
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
6
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
8
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
4
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
2
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
2
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
15
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
14
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
3
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
4
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
4
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
17
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
1
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Стал известен новый клуб Родри
Вчера, 21:56
2
ВидеоСвадьба Роналду и Джорджины: появились первые кадры с церемонии
Вчера, 21:48
4
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
10
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
78
Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Сити» в матче за Суперкубок Англии
Вчера, 21:10
1
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+