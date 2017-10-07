Отбор на ЧМ-2018. США разгромили Панаму

Состоялся матч девятого тура отборочного цикла к чемпионату мира-2018 в конфедерации КОНКАКАФ. Сборная США не встретила должного сопротивления со стороны панамцев, забив им четыре мяча. Дубль на счету Жози Алтидора.

За тур до финиша американцы занимают третье место в таблице, которое дает право на прямую путевку на ЧМ-2018.

Отбор на ЧМ-2018. КОНКАКАФ. 9-й тур

США – Панама – 4:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Пулишич, 8; 2:0 – Алтидор, 19; 3:0 – Алтидор, 43 (с пенальти); 4:0 – Вуд, 63.

Календарь отбора на ЧМ-2018 (КОНКАКАФ)

Турнирная таблица отбора на ЧМ-2018 (КОНКАКАФ)