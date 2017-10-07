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    Отбор на ЧМ-2018. США разгромили Панаму

    Состоялся матч девятого тура отборочного цикла к чемпионату мира-2018 в конфедерации КОНКАКАФ. Сборная США не встретила должного сопротивления со стороны панамцев, забив им четыре мяча. Дубль на счету Жози Алтидора.

    За тур до финиша американцы занимают третье место в таблице, которое дает право на прямую путевку на ЧМ-2018.

    Отбор на ЧМ-2018. КОНКАКАФ. 9-й тур

    США – Панама – 4:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Пулишич, 8; 2:0 – Алтидор, 19; 3:0 – Алтидор, 43 (с пенальти); 4:0 – Вуд, 63.

    Календарь отбора на ЧМ-2018 (КОНКАКАФ)

    Турнирная таблица отбора на ЧМ-2018 (КОНКАКАФ)

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.10.2017 06:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 7 октября 2017, 06:48

      Огорчительная новость

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