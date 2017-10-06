Геркус: «Локомотив» готов к ужесточению лимита на легионеров»

Президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил об итогах заседания совета директоров клуба.

«По итогам заседания совета директоров «Локомотива», хотел бы отметить, в первую очередь, обсуждение вопроса соответствия правилам финансового фэйр-плей и поддержку со стороны совета. Это важная совместная работа, которую мы провели эффективно и в едином информационном поле.

Все члены совета директоров отметили позитивное выполнение задач, поставленных руководством РЖД по молодым воспитанникам. Наши воспитанники получают практику, что увеличивает игровой потенциал, а также дает хорошие экономические перспективы клубу.

На текущий момент «Локомотив» – один из немногих клубов, готовых к ужесточению лимита легионеров. Этот факт позволяет нам уверенно чувствовать себя и заниматься операционными задачами. Клуб показывает хорошие промежуточные результаты в чемпионате России и Лиге Европы, что говорит о правильно принятых решениях и грамотной реализации спортивной стратегии», – написал Геркус на своей странице в фейсбуке.

После 12-ти туров РФПЛ команда Юрия Семина занимает второе место в турнирной таблице. «Железнодорожники» лидируют в группе F Лиги Европы.