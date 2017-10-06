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    Геркус: «Локомотив» готов к ужесточению лимита на легионеров»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил об итогах заседания совета директоров клуба.

    «По итогам заседания совета директоров «Локомотива», хотел бы отметить, в первую очередь, обсуждение вопроса соответствия правилам финансового фэйр-плей и поддержку со стороны совета. Это важная совместная работа, которую мы провели эффективно и в едином информационном поле.

    Все члены совета директоров отметили позитивное выполнение задач, поставленных руководством РЖД по молодым воспитанникам. Наши воспитанники получают практику, что увеличивает игровой потенциал, а также дает хорошие экономические перспективы клубу.

    На текущий момент «Локомотив» – один из немногих клубов, готовых к ужесточению лимита легионеров. Этот факт позволяет нам уверенно чувствовать себя и заниматься операционными задачами. Клуб показывает хорошие промежуточные результаты в чемпионате России и Лиге Европы, что говорит о правильно принятых решениях и грамотной реализации спортивной стратегии», – написал Геркус на своей странице в фейсбуке.

    После 12-ти туров РФПЛ команда Юрия Семина занимает второе место в турнирной таблице. «Железнодорожники» лидируют в группе F Лиги Европы.

    Источник: Facebook.com

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    06.10.2017 21:44
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 7 октября 2017, 11:39

      Все достижения ЛОКО благодаря Семину и немного руководства клуба! Молитесь на Ю.П., олухи!!!

      2
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 7 октября 2017, 10:25

      в англии вообще бывает часто что ни одного англичанина на поле нет

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 7 октября 2017, 07:34

      Ура

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      Рейтинг: +70671

      insider_retro 6 октября 2017, 22:06

      Эпохальное заседание совета директоров!!!!!!!!!
      И по видеоповторам приняли решение, обсудили ПФФ и заявили о ГОТОВНОСТИ к ужесточению лимита!!!!!! Суперруководство, супероперативно!!!

      2
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      Рейтинг: +23

      Tony_93 6 октября 2017, 21:56

      Куда уж жестче, вообще отменить надо и игроки с паспортом РФ плотно сядут на лавку, играть будут единицы, там Головин, Кокорин, Дзагоев, Миранчук и др. от которых толк есть, в эти всякие Березуцкие и др старперы до 60 играть будут когда официально можно на пенсию уйти

      -1
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