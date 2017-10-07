Черчесов использует все шесть замен в матче с Южной Кореей

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал понять, что планирует варьировать состав в контрольном матче с Южной Кореей.

«Мы играем на третий день, а не на четвертый, как обычно. Мы имеем это ввиду, но пока об Иране не думаем. Многие футболисты из ЦСКА, «Спартака» и «Зенита» проводят очень много матчей. Так что будем использовать все шесть замен для поддержания баланса, темпа и тонуса игроков. Если заметили, мы даже на тренировке мы варьируем состав.

Что касается игры с тремя или четырьмя защитниками, то мы наигрываем обе формации. С Кореей предпочтение будет, скорее всего, отдано схеме с тремя центральными», – сказал Черчесов.

Матч Россия – Южная Корея пройдет в субботу, 7 октября. Начало встречи – в 17:00 по московскому времени.