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    Черчесов использует все шесть замен в матче с Южной Кореей

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал понять, что планирует варьировать состав в контрольном матче с Южной Кореей.

    «Мы играем на третий день, а не на четвертый, как обычно. Мы имеем это ввиду, но пока об Иране не думаем. Многие футболисты из ЦСКА, «Спартака» и «Зенита» проводят очень много матчей. Так что будем использовать все шесть замен для поддержания баланса, темпа и тонуса игроков. Если заметили, мы даже на тренировке мы варьируем состав.

    Что касается игры с тремя или четырьмя защитниками, то мы наигрываем обе формации. С Кореей предпочтение будет, скорее всего, отдано схеме с тремя центральными», – сказал Черчесов.

    Матч Россия – Южная Корея пройдет в субботу, 7 октября. Начало встречи – в 17:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.10.2017 09:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 октября 2017, 17:09

      Больному все что-то варьировать да менять надо. Когда основу наигрывать будешь, усатый!

      4
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 6 октября 2017, 16:10

      В первом тайме - основной состав,а во втором с 65 примерно минуты - просмотр первых на замену.

      2
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      Рейтинг: +3795

      serppion 6 октября 2017, 15:19

      "А вы, друзья, как ни садитесь - всё в музыканты не годитесь". Дедушка Крылов (баснописец).

      2
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 6 октября 2017, 14:53

      Такой любезный мужчина!.. Это что-то!

      0
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