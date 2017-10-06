Саутгейт – после выхода на ЧМ: «Сборной Англии предстоит еще чертовски много работы»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подвел итог победе над Словенией (1:0) в матче 9-го тура отборочного турнира и прокомментировал досрочный выход на чемпионат мира.

«Мы играли против команды, которая по ходу цикла пропустила всего четыре гола. По матчу было видно, почему они добились такого показателя. Мы выступили не так ярко, как рассчитывали, но мы играли до конца. Если команда от матча к матчу забивает на последних минутах – это не совпадение.

Мы знали, что им нужна победа. В итоге мы изменили расстановку и совершили подвиг.

Джо Харт совершил несколько очень важных сэйвов, показав весь свой опыт.

Мы знаем, что должны были сыграть лучше, но мы едем на чемпионат мира, и это невероятно. Думаю, у команды есть потенциал, но нам предстоит еще чертовски много работы», – сказал 47-летний.

Экс-защитник «трех львов» Саутгейт возглавил команду в ноябре 2016 года.