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    Бышовец верит в прагматичный футбол «Локомотива», а не в «Спартак»

    Известный российский тренер Анатолий Бышовец отметил прагматичный футбол, который показывает «Локомотив» в борьбе за верхнюю строчку турнирной таблицы РФПЛ с «Зенитом». По его словам, такой футбол может принести успех железнодорожникам.

    – После матча 12-го тура «Локомотив» отстает от «Зенита» всего на два очка. Будет ли в чемпионате России борьба за лидерство?

    – По крайней мере, до конца нынешнего года намечается. Другое дело, что не видно команд, которые могли бы составить компанию «Локомотиву» в погоне за «Зенитом». Железнодорожники играют очень прагматично: шесть человек отвечают за надежность обороны. В распоряжении Юрия Семина очень хорошая пара «опорников»: Игорь Денисов – Дмитрий Тарасов. В сочетании с квартетом защитников они могут обеспечить неприкосновенность ворот.

    – Атакующий потенциал «Локо» вас не впечатляет?

    – Ну почему же? Еще два года назад выделял братьев Миранчуков, а в нынешнем сезоне они раскрылись во всей красе. На тренировке сборной побеседовал с Антоном и Алексеем, и мы порадовались, что они вместе играют в «Локомотиве» и национальной команде. Братья очень хорошо дополняют друг друга. У них игровая совместимость на генетическом уровне. Хорош сейчас Мануэль Фернандеш, быстро вписался в состав команды Эдер. Это хорошее приобретение.

    – Игра «Локомотива», который вы в свое время тренировали, нравится?

    – Нельзя сказать, что она зрелищная, но результат дает. На фоне «Динамо» и чешского «Фастова» команда Юрия Семина смотрелась вообще здорово. Да и перспективы для роста у железнодорожников есть.

    – В последнем туре «Спартак», ведя – 2:0, наконец-то не упустил победу. Можно ли говорить, что чемпионы России включились в гонку если не за лидерство, то за место в Лиге чемпионов?

    – В прошлом сезоне, когда в хорошей форме были и Квинси Промес, и Зе Луиш, и Денис Глушаков, и Роман Зобнин, спартаковцы выглядели лучше. Да и «Урал» – это не та команда, игра с которой является показателем класса. По подбору игроков спартаковцы превосходят большинство команд Премьер-лиги, и даже до конца года должны компенсировать потерю очков на старте. Только вряд ли «Спартак» сможет конкурировать с «Зенитом» и даже с «Локомотивом».

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    05.10.2017 07:15
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 5 октября 2017, 15:42

      Спартак оправится от неудач старта и еще поборется и с зенитом и с локо

      1
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 5 октября 2017, 12:42

      О как рвёт пуканы у неадекватов... Статью-то читали? Бышовец ничего плохого про Спартак не сказал...

      1
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 5 октября 2017, 12:21

      Ничейка будет..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +195

      Colonist 5 октября 2017, 12:09

      Однозначно Спартак будет выше Локомотива! Кони ему тоже не конкурент!

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 октября 2017, 11:56

      толя Урал не та команда которая не является показателем класса. который обыграл Спартак А Фастов которого локо обыграл в одну калитку что он большой гранд или топ в Европе. Запомни толя Урал то посильнее будет посмотрим как вы сыграете с ними не хвали раньше времени команду так как ТОСНО вас на лопатки положили дома

      4
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 5 октября 2017, 11:23

      Спартак выиграл один матч - ему золотые медали вешают,один матч проиграют - в фнл отправляют,декабрь и ноябрь всё решит,
      будут матчи с Цска и Зенитом.

      2
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 5 октября 2017, 11:17

      Федорыч, верь про себя и ходи под себя, лучше молча.

      9
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 5 октября 2017, 10:55

      Что-то рано спецы стали медали делить, других тем нет больше?

      19
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      Рейтинг: +223

      niko5 5 октября 2017, 10:51

      Пустой базар!еЩЕ ИГРАТЬ И ИГРАТЬ!Локо сдуется после зимы!За одну игру в ЛЕ выводы делать рано!А стабильности как не было,так думаю и не будет!А Семина -сольют!!

      3
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      Рейтинг: +17982

      paracetamol 5 октября 2017, 10:46

      В Спартак давно никто не верит кроме секты.

      0
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > paracetamol 5 октября 2017, 10:57

      Эта *секта* - половина страны.

      12
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      Рейтинг: +1893

      multiscan > Сибирь за Спартак 5 октября 2017, 11:09

      Половина страны? Да это, примерно, У нас всего 70 с хвостиком миллионов человек! У нас всего-то стольких болельщиков не наберётся, а не только спартаковских.

      3
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