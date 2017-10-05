Бышовец верит в прагматичный футбол «Локомотива», а не в «Спартак»

Известный российский тренер Анатолий Бышовец отметил прагматичный футбол, который показывает «Локомотив» в борьбе за верхнюю строчку турнирной таблицы РФПЛ с «Зенитом». По его словам, такой футбол может принести успех железнодорожникам.

– После матча 12-го тура «Локомотив» отстает от «Зенита» всего на два очка. Будет ли в чемпионате России борьба за лидерство?

– По крайней мере, до конца нынешнего года намечается. Другое дело, что не видно команд, которые могли бы составить компанию «Локомотиву» в погоне за «Зенитом». Железнодорожники играют очень прагматично: шесть человек отвечают за надежность обороны. В распоряжении Юрия Семина очень хорошая пара «опорников»: Игорь Денисов – Дмитрий Тарасов. В сочетании с квартетом защитников они могут обеспечить неприкосновенность ворот.

– Атакующий потенциал «Локо» вас не впечатляет?

– Ну почему же? Еще два года назад выделял братьев Миранчуков, а в нынешнем сезоне они раскрылись во всей красе. На тренировке сборной побеседовал с Антоном и Алексеем, и мы порадовались, что они вместе играют в «Локомотиве» и национальной команде. Братья очень хорошо дополняют друг друга. У них игровая совместимость на генетическом уровне. Хорош сейчас Мануэль Фернандеш, быстро вписался в состав команды Эдер. Это хорошее приобретение.

– Игра «Локомотива», который вы в свое время тренировали, нравится?

– Нельзя сказать, что она зрелищная, но результат дает. На фоне «Динамо» и чешского «Фастова» команда Юрия Семина смотрелась вообще здорово. Да и перспективы для роста у железнодорожников есть.

– В последнем туре «Спартак», ведя – 2:0, наконец-то не упустил победу. Можно ли говорить, что чемпионы России включились в гонку если не за лидерство, то за место в Лиге чемпионов?

– В прошлом сезоне, когда в хорошей форме были и Квинси Промес, и Зе Луиш, и Денис Глушаков, и Роман Зобнин, спартаковцы выглядели лучше. Да и «Урал» – это не та команда, игра с которой является показателем класса. По подбору игроков спартаковцы превосходят большинство команд Премьер-лиги, и даже до конца года должны компенсировать потерю очков на старте. Только вряд ли «Спартак» сможет конкурировать с «Зенитом» и даже с «Локомотивом».