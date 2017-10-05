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  • Бышовец верит в прагматичный футбол «Локомотива», а не в «Спартак»

Бышовец верит в прагматичный футбол «Локомотива», а не в «Спартак»

5 октября 2017, 07:15
23

Известный российский тренер Анатолий Бышовец отметил прагматичный футбол, который показывает «Локомотив» в борьбе за верхнюю строчку турнирной таблицы РФПЛ с «Зенитом». По его словам, такой футбол может принести успех железнодорожникам.

– После матча 12-го тура «Локомотив» отстает от «Зенита» всего на два очка. Будет ли в чемпионате России борьба за лидерство?

– По крайней мере, до конца нынешнего года намечается. Другое дело, что не видно команд, которые могли бы составить компанию «Локомотиву» в погоне за «Зенитом». Железнодорожники играют очень прагматично: шесть человек отвечают за надежность обороны. В распоряжении Юрия Семина очень хорошая пара «опорников»: Игорь Денисов – Дмитрий Тарасов. В сочетании с квартетом защитников они могут обеспечить неприкосновенность ворот.

– Атакующий потенциал «Локо» вас не впечатляет?

– Ну почему же? Еще два года назад выделял братьев Миранчуков, а в нынешнем сезоне они раскрылись во всей красе. На тренировке сборной побеседовал с Антоном и Алексеем, и мы порадовались, что они вместе играют в «Локомотиве» и национальной команде. Братья очень хорошо дополняют друг друга. У них игровая совместимость на генетическом уровне. Хорош сейчас Мануэль Фернандеш, быстро вписался в состав команды Эдер. Это хорошее приобретение.

– Игра «Локомотива», который вы в свое время тренировали, нравится?

– Нельзя сказать, что она зрелищная, но результат дает. На фоне «Динамо» и чешского «Фастова» команда Юрия Семина смотрелась вообще здорово. Да и перспективы для роста у железнодорожников есть.

– В последнем туре «Спартак», ведя – 2:0, наконец-то не упустил победу. Можно ли говорить, что чемпионы России включились в гонку если не за лидерство, то за место в Лиге чемпионов?

– В прошлом сезоне, когда в хорошей форме были и Квинси Промес, и Зе Луиш, и Денис Глушаков, и Роман Зобнин, спартаковцы выглядели лучше. Да и «Урал» – это не та команда, игра с которой является показателем класса. По подбору игроков спартаковцы превосходят большинство команд Премьер-лиги, и даже до конца года должны компенсировать потерю очков на старте. Только вряд ли «Спартак» сможет конкурировать с «Зенитом» и даже с «Локомотивом».

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Зенит Бышовец Анатолий
Комментарии (23)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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oyabun
1507179504
На отставание Спартака повлиял ряд объективных причин, всем известных. От этого любой клуб не застрахован. За Локомотив можно только порадоваться. Но, как модно было говорить в прошлом году про Спартак, так же можно сказать и сегодня - это не Локомотив сильно играет, это его соперники Спартак и ЦСКА пока слабее чем обычно.
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Диктор
1507179689
Жизнь покажет кто есть кто-в конце чемпионата -будем поглядеть.
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piligrim1986
1507180965
тут уж как говорится, весна покажет, кто где срал
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insider_retro
1507188374
Бышовец верит, руководство клубов рассчитывает, а болельщики и почитатели надеются!.. У кого-то совпадёт!!..))
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paracetamol
1507189597
В Спартак давно никто не верит кроме секты.
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niko5
1507189908
Пустой базар!еЩЕ ИГРАТЬ И ИГРАТЬ!Локо сдуется после зимы!За одну игру в ЛЕ выводы делать рано!А стабильности как не было,так думаю и не будет!А Семина -сольют!!
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Сибирь за Спартак
1507190121
Что-то рано спецы стали медали делить, других тем нет больше?
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СШГЭС
1507191464
Федорыч, верь про себя и ходи под себя, лучше молча.
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Полная Канистра
1507193808
толя Урал не та команда которая не является показателем класса. который обыграл Спартак А Фастов которого локо обыграл в одну калитку что он большой гранд или топ в Европе. Запомни толя Урал то посильнее будет посмотрим как вы сыграете с ними не хвали раньше времени команду так как ТОСНО вас на лопатки положили дома
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Colonist
1507194561
Однозначно Спартак будет выше Локомотива! Кони ему тоже не конкурент!
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