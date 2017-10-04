В РФПЛ введут видеоповторы. «Барселона» попробует купить Коутиньо. Дайджест событий дня

Источник: правление РФПЛ решило ввести в Премьер-лиге видеоповторы

Правление РФПЛ сегодня провело заседание, на котором было принято решение ввести на матчах Премьер-лиги систему видеоповторов. В ближайшее время станут известны подробности реализации проекта. Ранее президент РФС Виталий Мутко заявил, что стоимость нововведения может составить 10 миллионов долларов. Система видеоповторов действовала во время матчей Кубка конфедераций-2017.

Рамос и Пике станут бизнес-партнерами

Защитники сборной Испании Серхио Рамос и Жерар Пике в ближайшее время начнут вести совместный бизнес. Об этом рассказал игрок «Барселоны», опровергнув заодно и информацию о натянутых отношениях с представителем главного клубного соперника. «Никакого конфликта с Серхио, как об этом пишут СМИ, у меня нет. Мы в прекрасных отношениях. В скором времени мы планируем открыть общий бизнес», – сказал Пике. Также Пике заявил, что не является ярым сторонником независимости Каталонии от Испании, хотя сам отдал за это голос на недавнем референдуме.

Фабрегас сказал, что в 2004 году бросил кусок пиццы в Фергюсона

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас принял участие в телешоу «Sporf». Ведущий Джеймс Корден рассказал о ситуации после матча «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал» в 2004 году, когда неизвестный бросил в главного тренера манкунианцев сэра Алекса Фергюсона кусок пиццы. «Мне говорили, что это был Фабрегас, но я до сих пор не уверен», – привел слова шотландца Корден. «Да!» – признался хавбек. Фабрегас выступал за «канониров» с сентября 2003 года по сентябрь 2011.

Сане установил рекорд АПЛ среди игроков по развитой скорости

Нападающий «Манчестер Сити» Лерой Сане в матче 7-го тура АПЛ против «Челси» (1:0) показал рекордный показатель бега в истории чемпионата Англии, разогнавшись до скорости в 35,48 км/ч. Прежнее достижение принадлежало форварду «Лестера» Джейми Варди, установленное в прошлом сезоне. В текущем розыгрыше АПЛ Сане провел за «Манчестер Сити» шесть матчей, забив три гола и отдав две результативные передачи.

Источник: «Барселона» зимой предложит за Коутиньо 110 миллионов

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо во время зимнего трансферного окна может стать игроком «Барселоны». Каталонский клуб готов заплатить за 25-летнего бразильца 80 миллионов евро плюс 30 миллионов в качестве бонусов. При этом английский клуб не планирует рассматривать вопрос продажи игрока минимум до следующего лета. По данным Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в 45 миллионов евро. Действующий контракт Коутиньо с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2022 года.

«МЮ» запретил Погба играть в баскетбол

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба вынужден остаться без одного из главных своих увлечений в жизни. Медицинский штаб клуба официально запретил французу играть в баскетбол. Такое увлечение может сказаться на сроках восстановления футболиста. Напомним, что хавбек получил травму в матче Лиги чемпионов против «Базеля» (3:0). Сейчас он проходит курс восстановления.