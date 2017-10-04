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    Гендиректор тульского «Арсенала»: «У нас нет денег на систему для видеоповторов»

    Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов дал понять, что его клуб не обладает денежными средствами на установку на стадионе системы для видеоповторов. Для «пушкарей» сумма в 200 тысяч евро является неподъемной.

    – В нашем клубе нет таких денег. Изыскать их где-то тоже не представляется возможным, потому что бюджет «Арсенала» давно утвержден, и мы живем согласно ему. Поэтому найти 200 тысяч евро – нереально.

    – Как отнесетесь, если у, условно, «Спартака» и «Краснодара» будет система видеоповторов, а у «Арсенала» ее не будет?

    – Честно говоря, я пока не могу ответить на этот вопрос. Как не могу комментировать и свое отношение к видеоповторам. Оно у меня двоякое.

    Вся эта история непростая. Если решение все-таки принимается, то должно быть все одновременно. Каким образом профинансировать – при господдержке или еще как-то – пока не готов сказать.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.10.2017 20:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 5 октября 2017, 00:35

      Дурилка, обратись к землякам, мы тебе за 2-3 миллиона рублей разработаем, установим и еще обслуживать будем..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 > klifS 6 октября 2017, 09:03

      тупой развод на деньги.... это как с плиткой на тротуаре, в Сочи плитку до сих пор называют колодяжкой... по фамилии сына или самого мэра Сочи( производство принадлежало только им и город надо стелить было только этой плиткой. Так и с этими системами - два приближенных к ФИФА производителя-откатчика....

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 4 октября 2017, 21:24

      "Видеосистему финансировать должно государство. т.к. у Арсенала денег нет и найти не могут"! А на "безбашенные" контракты откуда деньги находятся?

      -2
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      Рейтинг: +1367

      Taps 4 октября 2017, 20:50

      Газпром всем купит, ждите.

      0
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      Рейтинг: +17982

      paracetamol 4 октября 2017, 20:30

      Пока не найдешь, судьи будут раком ставить.

      1
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