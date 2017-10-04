Гендиректор тульского «Арсенала»: «У нас нет денег на систему для видеоповторов»

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов дал понять, что его клуб не обладает денежными средствами на установку на стадионе системы для видеоповторов. Для «пушкарей» сумма в 200 тысяч евро является неподъемной.

– В нашем клубе нет таких денег. Изыскать их где-то тоже не представляется возможным, потому что бюджет «Арсенала» давно утвержден, и мы живем согласно ему. Поэтому найти 200 тысяч евро – нереально.

– Как отнесетесь, если у, условно, «Спартака» и «Краснодара» будет система видеоповторов, а у «Арсенала» ее не будет?

– Честно говоря, я пока не могу ответить на этот вопрос. Как не могу комментировать и свое отношение к видеоповторам. Оно у меня двоякое.

Вся эта история непростая. Если решение все-таки принимается, то должно быть все одновременно. Каким образом профинансировать – при господдержке или еще как-то – пока не готов сказать.