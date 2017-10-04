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  • Гендиректор тульского «Арсенала»: «У нас нет денег на систему для видеоповторов»

Гендиректор тульского «Арсенала»: «У нас нет денег на систему для видеоповторов»

4 октября 2017, 20:28
12

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов дал понять, что его клуб не обладает денежными средствами на установку на стадионе системы для видеоповторов. Для «пушкарей» сумма в 200 тысяч евро является неподъемной.

– В нашем клубе нет таких денег. Изыскать их где-то тоже не представляется возможным, потому что бюджет «Арсенала» давно утвержден, и мы живем согласно ему. Поэтому найти 200 тысяч евро – нереально.

– Как отнесетесь, если у, условно, «Спартака» и «Краснодара» будет система видеоповторов, а у «Арсенала» ее не будет?

– Честно говоря, я пока не могу ответить на этот вопрос. Как не могу комментировать и свое отношение к видеоповторам. Оно у меня двоякое.

Вся эта история непростая. Если решение все-таки принимается, то должно быть все одновременно. Каким образом профинансировать – при господдержке или еще как-то – пока не готов сказать.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Арсенал
Комментарии (12)
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paracetamol
1507138228
Пока не найдешь, судьи будут раком ставить.
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Taps
1507139409
Газпром всем купит, ждите.
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Serjoga
1507141451
"Видеосистему финансировать должно государство. т.к. у Арсенала денег нет и найти не могут"! А на "безбашенные" контракты откуда деньги находятся?
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пряник929
1507152945
Дурилка, обратись к землякам, мы тебе за 2-3 миллиона рублей разработаем, установим и еще обслуживать будем..
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