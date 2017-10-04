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    Каррера: «Спартак» продолжает участвовать в гонке за чемпионство»

    Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера выразил позицию, что его клуб продолжает участвовать в борьбе за первое место РФПЛ. По мнению итальянца, гандикап в 11 очков до первого места не является критичным.

    «В начале сезона мы упустили много очков. Не всегда получалось сохранять концентрацию на все 90 минут. Возможно, неправильно относились к делу, хотя даже после чемпионства необходимо сохранять мотивацию.

    Сейчас мы с игроками активно работает над тем, чтобы казусы с упущенными победами больше не повторялись. Отставание от «Зенита» составляет 11 очков, но мы продолжаем участвовать в гонке за чемпионство.

    Отмечу, что я чувствую полную поддержку со стороны руководства клуба. Никаких проблем с Леонидом Федуном никогда не было. Хочется провести в «Спартаке» как можно больше времени», – сказал Каррера.

    «Спартак» идет на шестом месте РФПЛ.

    Источник: Itasportpress

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    04.10.2017 19:28
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 октября 2017, 10:02

      Так и должно быть. Раньше времени не сдадимся.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 5 октября 2017, 06:57

      Шансов маловато,но пободаться надо.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3227

      Опорник84 5 октября 2017, 06:56

      Если-бы сказал,что мы из гонки выбыли, болельщики тебя не поняли!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55

      Старый Бро 5 октября 2017, 02:15

      О как! Смелое заявление! А что ещё остаётся при таком конфузе.

      0
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 5 октября 2017, 00:07

      В прошлом розыгрыше такой гандикап оказался критичным, но мы всё-равно надеемся, верим. Только не бросайте вёсла!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +106

      DSmoto 4 октября 2017, 23:24

      в гипсовом чемпионате даже лидирует

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 4 октября 2017, 22:03

      Несколько побед - и у спартака всё нормализуется.

      1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 4 октября 2017, 21:47

      хватит покупать дайте и другим купить

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -13

      Popularov 4 октября 2017, 21:46

      Спартак ВЫБЫЛ!
      А все остальные разговоры Карреры в пользу бедных прошлогодних скандальных "чемпионов"!
      Спартаковцы РАЗУЧИЛИСЬ честно побеждать, только и надеются на СКАНДАЛЬНУЮ помощь арбитров!
      - "Спартак" в этом, как и в предыдущем сезоне 2016/17, делает ставку на НЕОБЪЕКТИВНОЕ судейство, на скандальное судейство в свою пользу.
      Вот вам статистика игр с участием Спартака.
      Где арбитры судят честно, Спартак не выигрывает, а где арбитры скандалят в пользу Спартака, то ничья и Спартак НЕ ВЫИГРЫВАЕТ! 1. - 1-й тур РФПЛ, «Динамо» – «Спартак» – 2:2 (+1 -2 очка) Скандальная работа арбитра Карасёва и Спартак не выиграл!
      2. - 4-й тур РФПЛ, «Зенит» – «Спартак» – 5:1 (-3 очка) Арбитр не свистел в пользу Спартака и Спартак крупно ПРОИГРАЛ!
      3. - 6-й тур РФПЛ, ЦСКА – «Спартак» – 2:1 (-3 очка) Судейство было нормальным - арбитр не скандалил и Спартак проиграл.
      4. - 7-й тур РФПЛ, «Спартак» – «Локомотив» – 3:4 (-3 очка) Нормальная работа арбитра без скандалов и Спартак проиграл.
      5. - 9-й тур РФПЛ, «Спартак» – «Рубин» - 1:0 (+3 очка) Скандальная работа арбитра Лапочкина и Спартак выиграл за счёт скандала!
      Заместитель главы департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров в эфире программы "Свисток" на канале "Наш футбол" высказал мнение, что арбитр Сергей Лапочкин ошибся, показав полузащитнику "Спартака" Ивелину Попову желтую карточку за фол против нападающего "Рубина" Максима Канунникова.
      Такое нарушение по всем критериям, однозначно, должно караться КРАСНОЙ карточкой.
      Эпизод произошел на 20-й минуте встречи 9-го тура премьер-лиги, в котором спартаковцы, за счёт судейского скандала, победили Рубин со счётом 1:0.
      Вот так, за счёт таких ПОДАРОЧКОВ арбитра, Спартак и выиграл.
      Лапочкин ГРУБО ошибся в этом эпизоде!
      Такое нарушение игроком Спартака, по всем судейским критериям, однозначно, должно караться КРАСНОЙ карточкой.
      Если бы Спартак играл в меньшенстве, то Спартак не выиграл бы!
      А вспомните, как БЕЗОБРАЗНО судил Безбородов на Суперкубке России, когда он тоже не удалил игрока Спартака за ГРУБОСТЬ!
      Когда Безбородов помог Спартаку УКРАСТЬ победу в Суперкубке у Локомотива!
      6. - 1-й тур ЛЧ, «Марибор» – «Спартак» – 1:1 (+1 -2 очка)
      Честная работа арбитра встречи и Спартак не выиграл.
      7. - 10-й тур РФПЛ, «Тосно» – «Спартак» – 2:2 (+1 -2 очка)
      Скандальная работа арбитра Сельдякова в этом матче и Спартак не выиграл.
      В одной только игре 10 тура Тосно - Спартак целый букет судейских скандалов Сельдякова!!!
      ШЕСТЬ грубейших ошибок боковых и Сельдякова!
      За свою СКАНДАЛЬНУЮ работу Сельдяков получил двойку за судейство.
      8. - 11-й тур РФПЛ, «Спартак» – «Анжи» – 2:2 (+1 -2 очка)
      Безобразная работа арбитра Мешкова и скандальное судейство в пользу Спартака, но Спартак не выиграл!
      Арбитр Мешков придумал пенальти в ворота Анжи, которого НЕ БЫЛО!
      Очередной скандал арбитров в нашем чемпионате и в Кубке России.
      В прошлом году, кто готовил команду Спартак к сезону???
      Правильно. Аленичев и его тренерский штаб!
      В этом сезоне, кто готовил команду Спартак к сезону???
      Правильно. Каррера и его тренерский штаб!
      Как говорится, ПОЧУВСТВУЙТЕ разницу!
      В прошлом году подготовку к сезону закладывал Аленичев и его тренерский штаб плюс БОЛЬШОЙ и ДЕНЕЖНО затратный административный, календарный и судейский ресурс РФС и Федуна помогли Спартаку, всеми НЕПРАВДАМИ, занять первое место!
      А сейчас подготовительного фундамента Аленичева в Спартаке НЕТ, вот и получили стартовый ПРОВАЛ Карреры!
      Каррера не умеет готовить команду к сезону!
      Что и ТРЕБОВАЛОСЬ доказать!
      Ведь Карреру приглашали, как специалиста по обороне и защитным построениям!
      И что мы по факту получили!
      Спартаковцы уже ПРОПУСТИЛИ 17 мячей в 12-ти играх чемпионата!
      Больше пропущенных только у Анжи — 27!
      Спартак полностью ПРОВАЛИЛ старт чемпионата и только благодаря судейским скандалам держится на плаву!
      Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, перечёркивают все старания других команд на честное и справедливое судейство.
      Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ, чтобы ЗАЩИТИТЬ работу тренеров и их команд от ПРЕДВЗЯТОГО судейства имени Будогосского, в пользу Спартака!!!
      Грустно и печально за Спартак!
      Возможности одни, а уровень игры не соответствует затратам Леонида Федуна и отдаче игроков!
      В этом сезоне 2017/18 Спартак ждёт ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ по всем фронтам и не видать им первого места.

      -2
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      Рейтинг: +779

      mgordeev > Popularov 4 октября 2017, 22:15

      Ага, я конечно не так секу как ты, но вроде все все пролюбили кроме Спартака. Спартак играет на 3 фронта и не потерял ни по одному фронту шансов на трофей. Зенит и ЦСКА уже пролюбили один фронт. И скорее всего пролюбят еврокубки, оба в плейофф ЛЕ. Кстати я тоже за видеоповторы, тогда и Зенит точно в середине таблицы будет. Но их не введут, втюханы такие деньги в стадион, чемпионство будут притягивать за уши. Это не имеет значения, все решат еврокубки.

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      Рейтинг: +1150

      MDAR > Popularov 4 октября 2017, 22:23

      Ты лучше смотри как судят других. По твоей безумной логике получается, что при так называемом "честном" судействе Спартак должен только проигрывать и играть в ничью. Ты параноик. Я сделал скриншот твоего сообщения. В конце сезона посмотрим, что ждет Спартак и др. Будь счастлив параноик.

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > Popularov 5 октября 2017, 00:06

      О Боже, когда ж ты успокоишься...

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > Popularov 5 октября 2017, 13:51

      За аналитику -5
      За прогноз-2

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 4 октября 2017, 20:54

      Хотелось бы но чисто теоретически.

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