Каррера: «Спартак» продолжает участвовать в гонке за чемпионство»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера выразил позицию, что его клуб продолжает участвовать в борьбе за первое место РФПЛ. По мнению итальянца, гандикап в 11 очков до первого места не является критичным.

«В начале сезона мы упустили много очков. Не всегда получалось сохранять концентрацию на все 90 минут. Возможно, неправильно относились к делу, хотя даже после чемпионства необходимо сохранять мотивацию.

Сейчас мы с игроками активно работает над тем, чтобы казусы с упущенными победами больше не повторялись. Отставание от «Зенита» составляет 11 очков, но мы продолжаем участвовать в гонке за чемпионство.

Отмечу, что я чувствую полную поддержку со стороны руководства клуба. Никаких проблем с Леонидом Федуном никогда не было. Хочется провести в «Спартаке» как можно больше времени», – сказал Каррера.

«Спартак» идет на шестом месте РФПЛ.