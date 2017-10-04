Агент Маньяков: «Команды не могут ждать, когда подрастет свой игрок. Уходит время, титулы»

"не могут ждать, когда подрастет свой игрок"
Так чтоб не ждать, надо в каждом году иметь игроков, чтобы каждый год были варианты со своими игроками.
А не так что, не то что на клуб, на всю страну раз в 5 лет появляется игрок, который хоть что то может.
Футбольный агент Александр Маньяков считает, что современные футбольные клубы не должны делать ставку на своих воспитанников. За то время, пока клуб ждет таких футболистов, можно упустить титулы, считает он.
— Как вам последняя игра петербуржцев в Лиге Европы против «Реал Сосьедад»? Впечатлены?
— «Зенит» — самая сильная российская команда на данный момент. Игроки набрали форму, притираются друг к другу, появились игровые связи, есть наигранные комбинации. Здорово выглядит атакующая группа, в частности Александр Кокорин. Он просто молодец.
— На протяжении долгого времени ходили разговоры, что «Зенит» без собственных воспитанников в составе становится малоинтересен. В матче с «Реал Сосьедад» на поле появились одновременно пять аргентинцев, из собственных воспитанников был только Далер Кузяев, но болельщики все равно довольны. Значит, дело не в национальности и привязке к городу, а в той игре, которую показывает команда?
— Полностью согласен. Разговоры о том, чтобы играли только свои воспитанники, конечно, имеют под собой почву, но если разобраться, только «Барселона» с девятью своими воспитанниками добивалась серьезных результатов в Примере и Европе. Но это счастливое стечение обстоятельств. Больше из современной истории мне не приходят в голову примеры. Команды, ставящие перед собой серьезные задачи, а «Зенит» к ним относится, не могут ждать, когда подрастет свой игрок. Уходит время, о каких титулах тогда можно говорить?