Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент Маньяков: «Команды не могут ждать, когда подрастет свой игрок. Уходит время, титулы»

Агент Маньяков: «Команды не могут ждать, когда подрастет свой игрок. Уходит время, титулы»

4 октября 2017, 07:44
6

Футбольный агент Александр Маньяков считает, что современные футбольные клубы не должны делать ставку на своих воспитанников. За то время, пока клуб ждет таких футболистов, можно упустить титулы, считает он.

— Как вам последняя игра петербуржцев в Лиге Европы против «Реал Сосьедад»? Впечатлены?

— «Зенит» — самая сильная российская команда на данный момент. Игроки набрали форму, притираются друг к другу, появились игровые связи, есть наигранные комбинации. Здорово выглядит атакующая группа, в частности Александр Кокорин. Он просто молодец.

— На протяжении долгого времени ходили разговоры, что «Зенит» без собственных воспитанников в составе становится малоинтересен. В матче с «Реал Сосьедад» на поле появились одновременно пять аргентинцев, из собственных воспитанников был только Далер Кузяев, но болельщики все равно довольны. Значит, дело не в национальности и привязке к городу, а в той игре, которую показывает команда?

— Полностью согласен. Разговоры о том, чтобы играли только свои воспитанники, конечно, имеют под собой почву, но если разобраться, только «Барселона» с девятью своими воспитанниками добивалась серьезных результатов в Примере и Европе. Но это счастливое стечение обстоятельств. Больше из современной истории мне не приходят в голову примеры. Команды, ставящие перед собой серьезные задачи, а «Зенит» к ним относится, не могут ждать, когда подрастет свой игрок. Уходит время, о каких титулах тогда можно говорить?

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр Кузяев Далер
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alex1951
1507092926
Само название ,,агент Маньяков,, внушает страх .. Мало того,что он чей то агент(значитса не наш!), так он еще и заслан маньяками..))) этт ващее пи...пи....пи! ...надобно сообщить куда следует....против Царя пошел ,смерд? На бочку с порохом его!
Ответить
BrandMaster
1507094384
Нет смысла ждать, когда агент Маньяков заработает себе на спекуляции миллионы, разрушая школу футбола России.
Ответить
BrandMaster
1507094441
Надо за такие слова лишать права заниматься этой деятельностью
Ответить
Alex Y
1507094664
Агент Маньяков)
Ответить
ribavadim
1507106276
У агента Н(о)алито?
Ответить
FanatSerj
1507116490
"не могут ждать, когда подрастет свой игрок" Так чтоб не ждать, надо в каждом году иметь игроков, чтобы каждый год были варианты со своими игроками. А не так что, не то что на клуб, на всю страну раз в 5 лет появляется игрок, который хоть что то может.
Ответить
Главные новости
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
09:54
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
1
Итоги четвeртого тура РПЛ 2026/2027. «Краснодар» продолжает победную серию, «Зенит» разгромил «Динамо», а «Локомотив» всe ещe без побед: обзор всех матчей
08:31
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
7
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
2
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
14
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
4
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
4
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
16
Все новости
Все новости
Зобнин оценил игру Даку за «Спартак»
09:46
1
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
09:15
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
6
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
3
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
1
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
13
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
2
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
4
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
4
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
16
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
9
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
77
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
3
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
40
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
7
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
8
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
Вчера, 18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
Вчера, 18:47
16
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
Вчера, 18:37
15
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
Вчера, 18:34
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+