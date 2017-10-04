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    Кузяев хочет проявить себя в «Зените» перед переходом в «Арсенал»

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев признался, что хотел бы попробовать свои силы в сильном европейском чемпионате. Ему нравится английская Премьер-лига, а именно – лондонский «Арсенал». При этом футболист понимает, что для начала ему следует проявить себя в «Зените».

    В текущем сезоне Кузяев провел 11 матчей в составе «Зенита» в РФПЛ, забив в них три гола и отдав результативную передачу.

    – Кажется, «Зениту» играть с сильными соперниками легче, чем с потенциальными аутсайдерами.

    – Нас нельзя упрекнуть в плохом настрое. Команды, которые находятся во второй восьмерке нашего чемпионата, предпочитают играть от обороны, и таким командам забить всегда непросто. А сильные клубы играют в открытый футбол, и в этом плане нам легче реализовывать моменты в атаке.

    – А как сейчас Артем Дзюба? Было много слухов о его уходе из клуба.

    – На тренировках Артем пашет как зверь, и видно, что он хочет играть.

    – С Кокориным у них по-прежнему отличные отношения? С учетом того, что Манчини делает ставку больше на Александра.

    – Отношения у них прекрасные, они большие друзья. Постоянно шутят друг над другом.

    – А с кем вы больше всего дружите?

    – Я со всеми ребятами в хороших отношениях. Ну, так чтобы близко, наверное, с Денисом Терентьевым.

    – Ваши многочисленные легионеры вписались в коллектив?

    – Да, они приятные ребята, могут пошутить. Проблема есть в том, что не все знают английский язык – это немного мешает. Им легче общаться между собой. В остальном с ними полная идиллия.

    – Правда, что у вас особые отношения с Алексеем Миллером и вы в числе его любимых игроков?

    – Я не являюсь чьим-либо любимчиком. Просто после некоторых удачных игр руководство приходит в раздевалку и поздравляет футболистов, в том числе иногда и меня. Мне лично очень приятно такое внимание, и ничего особенного я в этом не нахожу.

    – Думаете о возможности поиграть в европейском топ-чемпионате?

    – Сейчас я в «Зените», и мне здесь хорошо, что будет дальше – не знаю. Любой игрок, наверное, хотел бы попробовать свои силы где-то еще, уровнем выше. Мне нравится английский футбол, давно болею за «Арсенал». Но, повторюсь, я в «Зените» только 3 месяца и считаю, что нужно проявить себя здесь для начала.

    – Хотите пойти по пути Андрея Аршавина?

    – У каждого свой путь. А с Андреем я, кстати, незнаком.

    Источник: «Советский спорт»

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    04.10.2017 06:44
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 4 октября 2017, 14:01

      Интересный паренек. Перспективный. А что из него получится....увидим..

      0
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      Рейтинг: +17982

      paracetamol 4 октября 2017, 11:16

      Не ходи, Далер, в лондонский Арс, в тульский попадешь.

      1
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      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 4 октября 2017, 11:04

      Бро удачи но в твоем положении Тула ближе Лондона

      0
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      Рейтинг: +91

      MAGOMED2000 4 октября 2017, 10:57

      ясно)

      0
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      Рейтинг: +6631

      ALeX-161-rus 4 октября 2017, 08:44

      Дзюбе скоро только и останется,что шутить..

      -1
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