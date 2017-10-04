Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кузяев хочет проявить себя в «Зените» перед переходом в «Арсенал»

Кузяев хочет проявить себя в «Зените» перед переходом в «Арсенал»

4 октября 2017, 06:44
6

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев признался, что хотел бы попробовать свои силы в сильном европейском чемпионате. Ему нравится английская Премьер-лига, а именно – лондонский «Арсенал». При этом футболист понимает, что для начала ему следует проявить себя в «Зените».

В текущем сезоне Кузяев провел 11 матчей в составе «Зенита» в РФПЛ, забив в них три гола и отдав результативную передачу.

– Кажется, «Зениту» играть с сильными соперниками легче, чем с потенциальными аутсайдерами.

– Нас нельзя упрекнуть в плохом настрое. Команды, которые находятся во второй восьмерке нашего чемпионата, предпочитают играть от обороны, и таким командам забить всегда непросто. А сильные клубы играют в открытый футбол, и в этом плане нам легче реализовывать моменты в атаке.

– А как сейчас Артем Дзюба? Было много слухов о его уходе из клуба.

– На тренировках Артем пашет как зверь, и видно, что он хочет играть.

– С Кокориным у них по-прежнему отличные отношения? С учетом того, что Манчини делает ставку больше на Александра.

– Отношения у них прекрасные, они большие друзья. Постоянно шутят друг над другом.

– А с кем вы больше всего дружите?

– Я со всеми ребятами в хороших отношениях. Ну, так чтобы близко, наверное, с Денисом Терентьевым.

– Ваши многочисленные легионеры вписались в коллектив?

– Да, они приятные ребята, могут пошутить. Проблема есть в том, что не все знают английский язык – это немного мешает. Им легче общаться между собой. В остальном с ними полная идиллия.

– Правда, что у вас особые отношения с Алексеем Миллером и вы в числе его любимых игроков?

– Я не являюсь чьим-либо любимчиком. Просто после некоторых удачных игр руководство приходит в раздевалку и поздравляет футболистов, в том числе иногда и меня. Мне лично очень приятно такое внимание, и ничего особенного я в этом не нахожу.

– Думаете о возможности поиграть в европейском топ-чемпионате?

– Сейчас я в «Зените», и мне здесь хорошо, что будет дальше – не знаю. Любой игрок, наверное, хотел бы попробовать свои силы где-то еще, уровнем выше. Мне нравится английский футбол, давно болею за «Арсенал». Но, повторюсь, я в «Зените» только 3 месяца и считаю, что нужно проявить себя здесь для начала.

– Хотите пойти по пути Андрея Аршавина?

– У каждого свой путь. А с Андреем я, кстати, незнаком.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал Аршавин Андрей Дзюба Артем Кокорин Александр Кузяев Далер
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ALeX-161-rus
1507095895
Дзюбе скоро только и останется,что шутить..
Ответить
MAGOMED2000
1507103870
ясно)
Ответить
Kazak ne China
1507104269
Бро удачи но в твоем положении Тула ближе Лондона
Ответить
paracetamol
1507104994
Не ходи, Далер, в лондонский Арс, в тульский попадешь.
Ответить
Чикомас
1507114894
Интересный паренек. Перспективный. А что из него получится....увидим..
Ответить
Главные новости
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
09:54
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
1
Итоги четвeртого тура РПЛ 2026/2027. «Краснодар» продолжает победную серию, «Зенит» разгромил «Динамо», а «Локомотив» всe ещe без побед: обзор всех матчей
08:31
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
7
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
2
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
13
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
4
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
4
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
16
Все новости
Все новости
Зобнин оценил игру Даку за «Спартак»
09:46
1
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
09:15
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
6
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
3
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
1
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
13
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
2
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
4
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
4
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
16
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
9
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
77
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
3
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
40
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
7
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
8
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
Вчера, 18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
Вчера, 18:47
16
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
Вчера, 18:37
15
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
Вчера, 18:34
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+