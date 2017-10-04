Кузяев хочет проявить себя в «Зените» перед переходом в «Арсенал»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев признался, что хотел бы попробовать свои силы в сильном европейском чемпионате. Ему нравится английская Премьер-лига, а именно – лондонский «Арсенал». При этом футболист понимает, что для начала ему следует проявить себя в «Зените».

В текущем сезоне Кузяев провел 11 матчей в составе «Зенита» в РФПЛ, забив в них три гола и отдав результативную передачу.

– Кажется, «Зениту» играть с сильными соперниками легче, чем с потенциальными аутсайдерами.

– Нас нельзя упрекнуть в плохом настрое. Команды, которые находятся во второй восьмерке нашего чемпионата, предпочитают играть от обороны, и таким командам забить всегда непросто. А сильные клубы играют в открытый футбол, и в этом плане нам легче реализовывать моменты в атаке.

– А как сейчас Артем Дзюба? Было много слухов о его уходе из клуба.

– На тренировках Артем пашет как зверь, и видно, что он хочет играть.

– С Кокориным у них по-прежнему отличные отношения? С учетом того, что Манчини делает ставку больше на Александра.

– Отношения у них прекрасные, они большие друзья. Постоянно шутят друг над другом.

– А с кем вы больше всего дружите?

– Я со всеми ребятами в хороших отношениях. Ну, так чтобы близко, наверное, с Денисом Терентьевым.

– Ваши многочисленные легионеры вписались в коллектив?

– Да, они приятные ребята, могут пошутить. Проблема есть в том, что не все знают английский язык – это немного мешает. Им легче общаться между собой. В остальном с ними полная идиллия.

– Правда, что у вас особые отношения с Алексеем Миллером и вы в числе его любимых игроков?

– Я не являюсь чьим-либо любимчиком. Просто после некоторых удачных игр руководство приходит в раздевалку и поздравляет футболистов, в том числе иногда и меня. Мне лично очень приятно такое внимание, и ничего особенного я в этом не нахожу.

– Думаете о возможности поиграть в европейском топ-чемпионате?

– Сейчас я в «Зените», и мне здесь хорошо, что будет дальше – не знаю. Любой игрок, наверное, хотел бы попробовать свои силы где-то еще, уровнем выше. Мне нравится английский футбол, давно болею за «Арсенал». Но, повторюсь, я в «Зените» только 3 месяца и считаю, что нужно проявить себя здесь для начала.

– Хотите пойти по пути Андрея Аршавина?

– У каждого свой путь. А с Андреем я, кстати, незнаком.