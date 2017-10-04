Президент «Урала» назвал худшую игру своей команды в чемпионате

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что ему стыдно за игру, продемонстрированную командой в матче со «Спартаком». По его словам – это худший матч екатеринбуржцев на старте сезона.

Матч 12-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Урал» закончился со счетом 2:0. После этой игры москвичи поднялись на шестую строчку в турнирной таблице с 17-ю очками, а «Урал» занимает восьмое место с 16-ю очками.

— Многие думали, что «Урал» доставит «Спартаку» куда больше проблем. Почему в минувшей игре у вашего клуба мало что получалось?

— Сложно что-то говорить о прошедшем матче со «Спартаком». На мой взгляд, это была худшая игра нашей команды в нынешнем сезоне. Не понимаю, что именно у нас не получилось и почему мы провели такой матч. В этом будет разбираться главный тренер. Мы сыграли просто безобразно. Обидно и стыдно перед болельщиками, что мы показали такую игру в Москве.

— Ожидали, что красно-белые будут так подготовлены физически, несмотря на то что несколько дней назад у них был сложнейший матч против «Ливерпуля» в Лиге чемпионов?

— Лично я был уверен, что «Спартаку» после еврокубковый недели будет тяжело. У них была непростая игра с «Ливерпулем» на огромных скоростях. Но в игре с «Уралом» красно-белые отыграли просто здорово. Прессинговали нас практически весь матч — было видно, что Массимо Каррера досконально разобрал нашу игру. Мы же не сумели противопоставить никаких серьезных аргументов и выглядели просто безобразно. А спартаковцы сыграли очень хорошо, мы от них такого не ожидали.

— Можно сказать, что в матче с «Уралом» «Спартаку» удалось показать пока что свою лучшую игру в сезоне?

— Я бы не стал так говорить. Думаю, их лучшие матчи еще впереди. Но в игре с нами красно-белые мне очень понравились. Прежде всего своим движением.