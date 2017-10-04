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    Президент «Урала» назвал худшую игру своей команды в чемпионате

    Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что ему стыдно за игру, продемонстрированную командой в матче со «Спартаком». По его словам – это худший матч екатеринбуржцев на старте сезона.

    Матч 12-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Урал» закончился со счетом 2:0. После этой игры москвичи поднялись на шестую строчку в турнирной таблице с 17-ю очками, а «Урал» занимает восьмое место с 16-ю очками.

    — Многие думали, что «Урал» доставит «Спартаку» куда больше проблем. Почему в минувшей игре у вашего клуба мало что получалось?

    — Сложно что-то говорить о прошедшем матче со «Спартаком». На мой взгляд, это была худшая игра нашей команды в нынешнем сезоне. Не понимаю, что именно у нас не получилось и почему мы провели такой матч. В этом будет разбираться главный тренер. Мы сыграли просто безобразно. Обидно и стыдно перед болельщиками, что мы показали такую игру в Москве.

    — Ожидали, что красно-белые будут так подготовлены физически, несмотря на то что несколько дней назад у них был сложнейший матч против «Ливерпуля» в Лиге чемпионов?

    — Лично я был уверен, что «Спартаку» после еврокубковый недели будет тяжело. У них была непростая игра с «Ливерпулем» на огромных скоростях. Но в игре с «Уралом» красно-белые отыграли просто здорово. Прессинговали нас практически весь матч — было видно, что Массимо Каррера досконально разобрал нашу игру. Мы же не сумели противопоставить никаких серьезных аргументов и выглядели просто безобразно. А спартаковцы сыграли очень хорошо, мы от них такого не ожидали.

    — Можно сказать, что в матче с «Уралом» «Спартаку» удалось показать пока что свою лучшую игру в сезоне?

    — Я бы не стал так говорить. Думаю, их лучшие матчи еще впереди. Но в игре с нами красно-белые мне очень понравились. Прежде всего своим движением.

    Источник: Известия

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    04.10.2017 06:07
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 4 октября 2017, 13:07

      Расчитывали, что Спартак после Ливера едва ноги переставлять будет или вообще без настроя выйдет на матч. Проколус вышел, Спартак не Зенька, у него трех составов нет и он дебильные ротации позволить не может, все живые наперечет и грудь червертого не видать. Поэтому бней-иегудовский вариант не прокатил.

      11
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 4 октября 2017, 12:47

      Откуда столько нервов, проиграли в гостях чемпиону страны, в первый или последний раз что ли?

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 4 октября 2017, 12:23

      Когда Спартаку удается игра, сопернику на поле просто нет места, их план на игру спартачей не интересует. Спросите Краснодар, Казань, Уфу или Хабаровск.

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +5444

      Приус 4 октября 2017, 11:50

      Нормально уральцы упирались, не стыдно за игру, просто Спартак переиграл.

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 октября 2017, 11:23

      Хорошие и честные слова. Респект Григорию!

      7
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > OfaZavr 4 октября 2017, 12:49

      Выжимка интервью такая - как бы я хотел быть президентом Спартака.

      10
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      Рейтинг: +33553

      oyabun 4 октября 2017, 08:18

      Это была одна отличная игра на фоне многих предыдущих ужасных. Поэтому ликовать и петь дифирамбы Спартаку рано. Посмотрим как команда проведет матч в гостях с Ахматом. Там будет гораздо сложнее. И вот когда таких уверенных побед как с Уралом будет серия хотя бы из 3-х встреч - только тогда можно будет сказать что Спартак встал на путь выздоровления.

      8
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 > oyabun 4 октября 2017, 08:43

      согласен полностью

      5
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС > oyabun 4 октября 2017, 12:24

      Не просто встать на путь выздоровления с таким лазаретом.

      10
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      Рейтинг: +33553

      oyabun > СШГЭС 4 октября 2017, 13:44

      Две недели перерыва в помощь в этом нелегком деле )

      1
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС > oyabun 4 октября 2017, 14:01

      Перерыв как нельзя кстати, но лучше не травмироваться, чем восстанавливаться. Ясно, что футбол не балет, но скамейка коротковата, вот в чем суть.

      2
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