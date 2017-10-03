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    Джикия: «В «Спартаке» и сборной приходится играть на разных позициях, но с удовольствием закрою любую зону»

    Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия, вызванный главным тренером Станиславом Черчесовым на ближайшие товарищеские поединки с Южной Кореей и Ираном, заявил, что стал чувствовать себя увереннее в национальной команде.

    По словам футболиста, он готов сыграть на любой позиции в сборной, на которой будет полезен.

    «Я увереннее себя стал чувствовать в сборной, сейчас уже другие ощущения, не такие, как раньше, все получается. Чувствую себя частью команды, нет такого волнения, как раньше, работаю более сконцентрировано.

    Провели обычный тест, который всегда проводим, посмотрели функциональное состояние, меня ничего не беспокоит, все нормально. Приехал с хорошим настроением после двух удачных матчей за «Спартак». Приходится играть в клубе и сборной на разных позициях, но с удовольствием закрою любую зону, на которой буду полезен.

    У нас хорошее настроение, так что будем играть на победу. Сборная Южной Кореи быстрая, но из игроков никого не знаю», – сказал Джикия.

    Матч Россия – Южная Корея состоится в субботу, 7 октября, в Москве. 10 октября в Казани подопечные Станислава Черчесова примут Иран.

    Источник: ТАСС

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    03.10.2017 14:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 октября 2017, 18:12

      Огромный респект Георгию!

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      Рейтинг: +1212

      fanchik 3 октября 2017, 17:06

      Джикия отличается от многих игроков (Кутепов, Жирков,Гранат) своим бойцовским характером и не уступчивостью и это сильная черта защитника Джикия.Пробелы в игре тоже есть ,но это один из самых надежных и перспективных защитников сборной.Здоровья ему и хороших игр

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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 3 октября 2017, 16:16

      игрок универсальный,неплохо смотрится на любой позиции

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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 3 октября 2017, 15:21

      Толковый защитник.

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      Рейтинг: +33553

      oyabun 3 октября 2017, 15:01

      Играть строго на одной единственной позиции - непозволительная роскошь для футболиста-профессионала высокого уровня. Универсализм хотя бы по нескольким позициям обязательно должен присутствовать. Надеюсь не только Джикия в нашей сборной и в клубе способен играть на различных позициях. Иначе грош цена таким профессионалам.

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