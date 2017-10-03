Джикия: «В «Спартаке» и сборной приходится играть на разных позициях, но с удовольствием закрою любую зону»

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия, вызванный главным тренером Станиславом Черчесовым на ближайшие товарищеские поединки с Южной Кореей и Ираном, заявил, что стал чувствовать себя увереннее в национальной команде.

По словам футболиста, он готов сыграть на любой позиции в сборной, на которой будет полезен.

«Я увереннее себя стал чувствовать в сборной, сейчас уже другие ощущения, не такие, как раньше, все получается. Чувствую себя частью команды, нет такого волнения, как раньше, работаю более сконцентрировано.

Провели обычный тест, который всегда проводим, посмотрели функциональное состояние, меня ничего не беспокоит, все нормально. Приехал с хорошим настроением после двух удачных матчей за «Спартак». Приходится играть в клубе и сборной на разных позициях, но с удовольствием закрою любую зону, на которой буду полезен.

У нас хорошее настроение, так что будем играть на победу. Сборная Южной Кореи быстрая, но из игроков никого не знаю», – сказал Джикия.

Матч Россия – Южная Корея состоится в субботу, 7 октября, в Москве. 10 октября в Казани подопечные Станислава Черчесова примут Иран.