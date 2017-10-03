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    Маннингер: «Буффон – лучший в мире, он написал книги по истории для вратарей»

    Бывший голкипер «Ювентуса» Алекс Маннингер заявил, что считает стража ворот «старой синьоры» Джанлуиджи Буффона лучшим в своем амплуа, поскольку тот написал книги по истории для вратарей.

    Напомним, австриец защищал цвета туринского клуба с 2008 по 2012 год.

    «Величайший вратарь в мире? Только один – Джиджи Буффон. Он написал книги по истории для нашего амплуа. Он совершенен и является ориентиром в течение последних 20 лет.

    В Турине особая атмосфера. У меня были фантастические товарищи по команде, и я понимаю, почему «Ювентус» выиграл так много титулов.

    В этом сезоне более жесткая конкуренция и «бьянконери» придется тратить больше сил, но я все равно жду, что они вновь завоюют чемпионство», – сказал Маннингер.

    Источник: Football Italia

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    03.10.2017 13:19
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