Маннингер: «Буффон – лучший в мире, он написал книги по истории для вратарей»

Бывший голкипер «Ювентуса» Алекс Маннингер заявил, что считает стража ворот «старой синьоры» Джанлуиджи Буффона лучшим в своем амплуа, поскольку тот написал книги по истории для вратарей.

Напомним, австриец защищал цвета туринского клуба с 2008 по 2012 год.

«Величайший вратарь в мире? Только один – Джиджи Буффон. Он написал книги по истории для нашего амплуа. Он совершенен и является ориентиром в течение последних 20 лет.

В Турине особая атмосфера. У меня были фантастические товарищи по команде, и я понимаю, почему «Ювентус» выиграл так много титулов.

В этом сезоне более жесткая конкуренция и «бьянконери» придется тратить больше сил, но я все равно жду, что они вновь завоюют чемпионство», – сказал Маннингер.