Чех: «Арсеналу» удалось вернуть болельщиков»

Голкипер «Арсенала» Петр Чех считает, что болельщики помогли своей критикой преодолеть непростой период после поражения от «Ливерпуля».

«После игры с «Ливерпулем» все наши футболисты сказали друг другу, что единственный путь вернуть болельщиков – показать готовность биться за команду, играть с правильным настроем. Это должно приходить через хорошие матчи и добытые победы.

Мы собрались и нам удалось сделать это. Особенно хорошо у «Арсенала» получается играть на своем поле. Мы чувствуем, что нам удалось вернуть болельщиков на свою сторону. Надеюсь, что они продолжат поддерживать нас.

Да, каждый фанат имеет право показывать свое недовольство игрой команды. За счет их поддержки мы стали лучше действовать как команда. Значительно лучше защищаемся после потерь мяча, вы можете видеть это в наших последних матчах.

Могу сказать, что мы переживали непростой момент после игры с «Ливерпулем». Но мы собрались, работали на тренировках, старались в самих играх. Все делали свою работы, а положительные результаты прибавили нам уверенности в себе», – сказал Чех.

Напомним, что «Арсенал» уступил «Ливерпулю» со счетом 0:4 в матче третьего тура английской Премьер-лиги. После семи туров лондонский клуб идет на пятой строчке в турнирной таблице с 13-ю очками.